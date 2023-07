Vollbesetzter Bus gegen Auto: Sieben Verletzte

Von: Hans Moritz

Teilen

Kleine Ursache, große Wirkung: Nach dem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto auf der B388 rückte ein Großaufgebot an Rettern an, darunter zwei Hubschrauber. © Günter Herkner

Ein voll besetzter Linienbus ist am Montagmorgen auf der B388 bei Bockhorn mit einem Auto kollidiert. Sieben Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Linienbus in Richtung Erding einem Hyundai aus dem Kreis Erding ins Heck. Der wollte nach links nach Salmannskirchen abbiegen und hatte dazu gebremst. Im Bus befanden sich zirka 50 Fahrgäste.



Wegen der zunächst unklaren Lage löste die Integrierte Leitstelle Großalarm für zahlreiche Rettungswagen, die Feuerwehren Bockhorn, Grünbach, Kirchasch und Erding sowie zwei Rettungshubschrauber aus.



Ein Beteiligter wurde schwer verletzt und wurde vom Rettungshubschrauber Christoph 32 in eine Klinik geflogen. Mehrere Rettungswägen lieferten einen mittelschwer und fünf leichter Verletzte in Krankenhäuser in der Umgebung ein. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und banden auslaufende Stoffe. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die Bundesstraße mehrere Stunden lang gesperrt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. ham