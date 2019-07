Bauhof Bockhorn: Gleich zweimal brennen Container - Polizei hat Verdacht

Zweimal innerhalb kürzester Zeit haben am Samstag Container am Bauhof der Gemeinde Bockhorn gebrannt. Zur Ursache hat die Polizei einen Verdacht.

Bockhorn - Gleich zweimal musste am Samstag die Feuerwehr Bockhorn zu brennenden Containern beim Bauhof ausrücken. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Die erste Alarmierung rief laut Pressebericht der Polizeiinspektion Erding die Feuerwehrler am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf den Plan: Ein Altpapiercontainer an der Unteren Hauptstraße in Bockhorn brannte. Die Wehr konnte den Container, der zum Bauhof gehört, rasch löschen.

Brennende Container am Bauhof Bockhorn: Schaden je 4000 Euro

Ebenfalls am Samstag, diesmal gegen 18.45 Uhr, ging eine erneute Mitteilung über einen brennenden Container an gleicher Örtlichkeit ein. Auch hier war die Feuerwehr rasch vor Ort.

Der Schaden an beiden Containern liegt bei jeweils rund 4000 Euro. „Aufgrund der beiden Brände an selber Örtlichkeit und innerhalb kürzester Zeit ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Brandlegung handelt“, so die Polizei. Sie erbittet Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter Tel. (0 81 22) 96 8-0.

vam

Auch interessant:

Erst im April hat die Germeringer Polizei in Puchheim zwei mutmaßliche Brandstifter geschnappt. Sie hatten drei Müllcontainer in Brand gesetzt.