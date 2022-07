Vertrauen in die Kreisbäuerin

Von: Friedbert Holz

Teilen

Frauenpower für den BBV (vorne, v. l.): Bezirksbäuerin Christine Singer, Kreisobmann Jakob Maier, Kreisbäuerin Irmgard Prosch, Vize Irmgard Radlmaier, BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock; (hinten, v. l.) Melanie Huber, Anna Stanner, Bewertungsreferent Franz Sedlmaier, Anita Empl und Anna Mayr. Auf dem Bild fehlt Stefanie Hörmann. © Roland Albrecht

Irmgard Posch bleibt Erdings BBV-Kreisbäuerin. Ihre Stellvertreterin ist dagegen neu.

Riedersheim – Irmgard Posch aus der Gemeinde Isen heißt die bisherige und nun wiedergewählte Kreisbäuerin. Sie wurde in der Versammlung der Ortsbäuerinnen im Bayerischen Bauernverband (BBV) im Gasthaus Prostmeier in ihrem Amt bestätigt, ebenso wie Kreisobmann Jakob Maier beim Duell mit Michael Hamburger. Poschs Stellvertreterin heißt ab sofort Irmgard Radlmaier. Sie kommt vom Ortsverband Hofkirchen und löst Lore Hermannsdorfer aus Lengdorf ab, die nach fünf Jahren aus Altersgründen aufgehört hat.

Seit 2017 vertritt Posch, 45, die Interessen der Ortsbäuerinnen im BBV-Kreisvorstand der Landkreise Erding und Freising. Sie betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts auf Ortsebene: „Ich bin auf euch 29 Vertreterinnen vor Ort angewiesen.“

Neben dem Engagement, das sie lobend erwähnte, bringe eine solche Aktivität auch viel „Benefit und hohe Befriedigung“. So erwähnte sie als eine der Aktionen aus der Vergangenheit etwa die Adventskalender-Aktion 2019, bei der jeweils eine Ortsbäuerin eine besondere Geschichte in der Heimatzeitung erzählt habe. In diesem Jahr, so Posch, habe es bereits einen Sicherheitstag für Kinder auf einem Hof in Hönning bei Lengdorf gegeben. „Dabei haben wir an verschiedenen Stationen vorgeführt, wie wichtig und wertvoll das Tragen eines Fahrradhelms ist, haben den toten Winkel bei einem Lastwagen erklärt oder die Gefahren beim Umgang mit explosiven Gasen.“ Ebenso habe sich der BBV als Aufgabe vorgegeben, in Projektwochen eine Art Schule fürs Leben darzustellen, um Kindern und Jugendlichen wichtige Alltagskompetenzen zu vermitteln.

Nach einem Grußwort von BBV-Bezirksbäuerin Christine Singer aus dem Landkreis Garmisch wurde gewählt, unter der Aufsicht von BBV-Bewertungsreferent Franz Sedlmaier. Beirätinnen sind Anna Mayr (Berglern), Melanie Huber (Forstern), Anna Stanner (Buch), Stefanie Hörmann und Anita Empl (beide Taufkirchen).