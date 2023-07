Blick in die 300-jährige Geschichte der Pfarrei: Ausstellung in Bockhorn

Von: Friedbert Holz

Gebetbücher aus dem Jahr 1890 sowie Bücher mit Geschichten über die Bockhorner Kirche bestaunten die Besucher der Ausstellung im Pfarrheim. © roland albrecht

Zum 300-jährigen Bestehen der Pfarrei Mariä Heimsuchung konnten in Bockhorn historische Priestergewänder und Texte bestaunt werden, die von einer anderen Zeit erzählten.

Bockhorn – 300 Jahre alt ist die Pfarrei Mariä Heimsuchung inzwischen. Aus diesem Grund hatte sich eine kleine Gruppe in der Kirchengemeinde zusammengetan, um im Pfarrheim in Bockhorn eine Ausstellung als Zeitreise durch die vergangenen drei Jahrzehnte der örtlichen Kirche aufzubauen. Sie hatten aus dem Archiv der Kirche alles zusammengetragen, was zur Historie beiträgt, aber auch der Speicher des Gotteshauses brachte einige bisher unentdeckte Schätze zum Vorschein.

So war selbst Pater Philipp Iwanowski erstaunt, was nach vielen Jahren aus dem Verborgenen kam und nun fein säuberlich auf Tischen und Stellwänden präsentiert wurde. Der Pater dankte vor allem Mesnerin Marika Mesner, der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Berta Felske, ihrer Vorgängerin Anni Lampl sowie Georg Schall und Christian Prang. Sie hatten maßgeblich dabei geholfen, Gegenstände von historischem Wert zusammenzutragen sowie sich um Leihgaben von Gläubigen aus der Pfarrgemeinde gekümmert.

Da waren etwa ehemalige Kirchenfahnen aus dem Speicher zu bestaunen, aber auch alte Priestergewänder, große Zeiger von der ehemaligen Kirchturmuhr, auch eine Engelsfigur saß in einer Ecke des Raums. Auf Tischen ausgebreitet lagen zahlreiche Bücher über die lange Geschichte der Bockhorner Kirche, sowie eine reiche Sammlung von Gebetbüchern, zurückgehend bis zum Jahr 1890. An anderer Stelle konnte in Hunderten von Sterbebildern geblättert werden, die von eifrigen Sammlern genau katalogisiert aufbewahrt werden.

Ein kleines aufklappbares Kruzifix erregte ebenso Aufmerksamkeit wie ausführliche Texte zu einstigen kirchlichen Vorgängen. In Letzterem war etwa beschrieben, wie es zu den Glocken von Kirchasch kam, die Historie des Pauliner-Ordens, der genaue Hergang des Kirchturmbrands von 1778 oder eine Liste der Toten nach der Pest im Jahr 1634.

Amüsant war der Speiseplan für Domestiquen am Pfarrhof von 1819. Damals musste „um halb sechs ein Stück Brot“ bis zum Mittag reichen, am Karfreitag gab´s für den ganzen Tag nur „einen halben Liter Bier sowie eine Suppe“. „Geschichte sollten wir nutzen, um zu erfahren, woher wir kommen“, meinte dazu Georg Schall, einer der Initiatoren der Ausstellung. „Dabei sehen wir dann, dass es uns heute gut geht – was nicht immer so war.“

Begleitet wurde die Ausstellung im Pfarrheim durch eine lebendige Bilderschau, die per Beamer auf eine große Leinwand projiziert wurde. Diese Fotos aus früheren Zeiten erweckten auch die Erinnerungen der Besucher der Ausstellung. „Weißt du noch?“, tauschten sie sich aus.