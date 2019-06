Die Alkoholvernichter von Mauggen

Der Name ist Programm beim Alkohol-Vernichtungs-Club Mauggen. Laut Satzung aber nur in Maßen. Und außerdem haben die Mitglieder auch schon den einen oder anderen wohltätigen Euro erwirtschaftet.

Mauggen – Liebe Leser, wissen Sie, was der AVC ist? Wenn Sie jetzt an Automobil-, Verkehrsclub oder ähnliches denken, liegen Sie klar daneben. Zugegeben, die Frage hat einen hochprozentigen Schwierigkeitsgrad. Es handelt sich nämlich um den Alkohol-Vernichtungs-Club Mauggen. Wer jetzt denkt, die Herrschaften würden nur saufen, liegt falsch. Klar ist das Gesellschaftliche nie zu kurz gekommen. Doch der AVC steht auch für die Organisation von größeren Veranstaltungen, deren Erlöse teilweise auch für gute Zwecke gespendet wurden. Und er ist die Basis gewesen für die Gründung weiterer Vereine. Das zumindest sagen sieben gstandne Mannsbilder des 22 Mitglieder starken Vereins beim Besuch in unserer Redaktion.

Zu Gast sind die Brüder Franz und Martin Mair, Rudi Gandl, Egid Altmann, Albert Aicher sowie die Brüder Alfred und Franz Ascher. Letzterer ist der „Präse“ des AVC, also der Präsident. „Vorsitzender“, so sage man das nicht beim AVC, erklärt Franz Ascher, den wir fortan also Präsenennen.

Der Redaktionsbesuch gestaltet sich recht unterhaltsam, die sieben Herren sind in Plauderlaune, um keinen Scherz verlegen, haben ein paar dicke Fotobände mitgebracht und schwelgen in Erinnerungen. Kurz innehalten müssen sie aber, als unser Autor nach dem Grund für die Vereinsgründung fragt. „Wir woitn was für den Jugendschutz doa. Aiso hamma gsagt: ,Saufmas mia weg‘“, scherzt Präse Ascher, und seine Kameraden müssen lachen, bevor Egid Altmann aufklärt.

Er ist am Redaktionstisch der einzige der fünf Gründerväter des AVC und weiß folglich genau Bescheid. Das war 1983 aus einer Bierlaune heraus, erinnert er sich. Zusammen mit Balthasar Strasser, Andreas Schwinghammer, Hermann Rauch (verstorben 2006) und Hans Pichlmair (verstorben 2016) beschloss er nach dem Fußballtraining auf dem Erdinger Herbstfest die Gründung des AVC.

Schnell war eine ausführliche Vereinssatzung verfasst. In Paragraf eins heißt es, dass es sich der Club zur Aufgabe mache, „allen möglichen Alkohol in verträglichem Maße durch Trinken zu vernichten“. Darauf angesprochen, schieben die Sieben gleich hinterher, dass bei ihnen auch nicht mehr getrunken worden sei als beispielsweise in Fußballvereinen.

Ein Unterschied zu den Kickern: In deren Satzung steht als Aufnahmevoraussetzung sicher nicht „Trinkfestigkeit“. An die Aufnahmerituale erinnern sich die AVCler amüsiert zurück. Eine Maß Weinschorle, eine halbe Bier, ein Glaserl Schnaps – unter anderem musste das etwa Martin Mair übereinander stapeln, ohne dass der Gläserturm umfiel, und danach natürlich austrinken. „An Wasser kann ich mich nicht erinnern“, blickt er auf seine Aufnahme zurück, und seine AVC-Kameraden müssen wieder lachen.

Anfangs trafen sich die AVCler alle zwei Wochen – beim Wirt in Mauggen, später dann in Kirchasch. Mittlerweile kommen sie nur noch fünf- bis sechsmal pro Jahr zum Stammtisch zusammen, jetzt beim Weber in Bockhorn. Über was sie dann da so reden, wollen wir wissen. „Früher über die Frauen, jetzt über Krankheiten und die Rente“, meint Alfred Ascher schmunzelnd.

Klar, mit dem Alter ändern sich die Themen und kommt auch ein bisserl mehr Ruhe rein. Der Älteste im Club ist der 60-jährige Peter Rieder, und mit dem Jüngsten, Josef Kaiser, hat man noch einen echten Jungspund mit Mitte 30 als zweiten Präse. „Er lacht immer und sagt, dass wir fast so alt sann wia sei Bab“, sagt Präse Ascher amüsiert.

An die ereignisreichen Anfänge in den Achtzigern und Neunzigern kann sich sein junger Stellvertreter freilich nicht erinnern. Das waren die aktivsten Zeiten des AVC, dessen Mitglieder aus Mauggen und Umgebung kommen und beruflich vom Banker bis zum Landwirt ein breites Spektrum zu bieten haben. Einen „Stodara“ haben sie auch in ihren Reihen, scherzen die AVCler. Der Albert Aicher wohne nämlich in Eichenkofen, was ja ein Stadtteil von Erding sei.

Die Alkoholvernichter erinnern sich gerne an große Straßenfeste zurück, an Bälle mit Live-Musik beim Wirt in Kirchasch, an diverse Tanzveranstaltungen, an Wattturniere. Als legendär bezeichnen sie auch ihre Playback-Shows, unter anderem beim ersten Mauggener Dorffest, das der AVC veranstaltete. Für feuchte Augen sorgten auch Modenschauen, bei denen sich die Männer in galante Frauenkostüme warfen. Und dank einer Weihnachtsfeier kam in den Achtzigern sogar eine Stripperin nach Mauggen. Es war die erste in der Ortsgeschichte, da sind sich die AVCler sicher.

Auch diverse Vereinsausflüge wurden unternommen, beispielsweise nach Ibiza. 1995 hatten sich die AVCler für eine Schaumparty dort extra „Männeranzüge“ gekauft. Wie die aussahen, sehen Sie auf unserem Bild, liebe Leser.

Ihr letztes Open Air richteten die Alkoholvernichter im Jahr 2004 aus. Ein Teil der Veranstaltungserlöse wurde gespendet. Das Geld ging etwa an die Lebenshilfe Erding, an die Jennewein-Schützen oder auch an die Ortschaft Mauggen. Ein Maibaum wurde von den AVClern ebenfalls gestiftet.

Präse Franz Ascher erinnert sich an Hochzeiten von Mitgliedern, die durchaus „a bisserl grob“ ausfallen konnten. „Die Bräute sind dann auf die Brems gstiegn“, meint er schmunzelnd. Waren die Frauen denn immer begeistert, wenn der Liebste wieder mit dem AVC unterwegs war? „Die haben wir mit Essen gehen besänftigt“, meint Franz Ascher scherzhaft, und der Neikofner Stodara Aicher schiebt augenzwinkernd hinterher: „Der AVC war vor den Damen da.“

Und er hatte 1983 bei seiner Gründung einen Standortvorteil: Es gab damals in Mauggen nur die Schützen. Also hatte man schnell über 20 Mitglieder beisammen, und es musste ein Aufnahmestopp verhängt werden. Zu groß sollte es dann doch nicht werden. Deswegen, da sind sich die AVCler, die sich in einer Art Vorreiterrolle sehen, sicher, wurden weitere hochprozentige Clubs gegründet. Beispielsweise Dynamo Beton in Bockhorn oder Vollgas Mauggen. „Gibt’s die Vollgaser noch?“, fragt ein AVCler in die Runde. „Die gehm no Gas“, weiß Franz Mair, und wieder wird herzhaft gelacht.

Dass sich heutzutage noch ein Verein mit Alkohol im Namen gründet, können sich die AVCler nicht vorstellen. „Das war damals bei uns schon ungewöhnlich“, findet Alfred Ascher. Und sein Bruder Franz ergänzt: „Wir sind schon schief angeschaut worden.“

Klar: Heute wird Alkohol in der Öffentlichkeit wesentlich kritischer beäugt als früher, es gibt außerdem viel mehr Polizeikontrollen. „Unsere Kindergeneration ist bedeutend vernünftiger als wir damals“, gesteht Präse Franz Ascher. „Und des is freili besser so.“