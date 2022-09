Mit Spezialgerät auf Fledermaus-Suche

Bockhorner Kinder erleben abendliches Ferienprogramm-Abenteuer in Dorfen

Von Friedbert Holz

Sie geistern durch Gruselfilme, haben Leinwand-Helden wie Batman hervorgebracht und gelten als nahezu unsichtbare Flugkünstler auf der Jagd nach Insekten: die Fledermäuse. Ein Fachteam unter Leitung von Sabine Meyer, Technikerin der Fledermauskunde aus St. Wolfgang, bringt die geheimnisvollen Tiere interessierten Laien anschaulich nahe, bei spannenden Führungen in der Dämmerung.

Bockhorn/Dorfen – Nun traf sich eine Gruppe Kinder aus Bockhorn mit ihren Eltern im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde im abendlichen Dorfen zu einer Fledermaus-Entdeckungstour.

+ So sehen die Viecherl aus: Führerin und Expertin Brigitte Blume erklärt den Bockhorner Ferienprogrammkindern unter anderem die verschiedenen Arten von Fledermäusen. © J.Dziemballa

Bevor sich die rund 30-köpfige Gruppe in Bewegung setzt, wird sie mit kleinen Radio-Empfängern ausgestattet. Führerin und Expertin Brigitte Blume hat sich ein Ultraschall-Mikrofon auf den Kopf gesetzt, eine Art seltsamer Helm. „Damit kann ich die unterschiedlichen Schallwellen der Fledermausarten hier empfangen und an euch in der Gruppe weiterleiten. So könnt ihr später die nachtaktiven Flugkünstler selbst hören, die alle ganz eigene Töne von sich geben.“

Auch optisch lässt sich das Schallspektrum mit speziellen Geräten aufzeigen. Eine weitere Kennerin der Fledermaus-Familie, Evelyn Ertel, hat einen solchen Kleinstempfänger dabei. Ähnlich wie bei einem Oszillographen wird hier Schall als helle Linie sichtbar, hellgrüne Ausschläge zucken über den dunklen Monitor-Hintergrund.

+ Fledermaus-Detektor: Der Ultraschall der Tiere wird bei diesem Sonogramm als helle Linien sichtbar. © J.Dziemballa

„Weil Fledermäuse in der Nacht fliegen, verlassen sie sich nicht auf ihre Augen, sondern auf ihr extrem gut ausgebildetes Gehör“, erklärt Ertel. Denn mit ihren überlangen Ohren könnten sie blitzschnell auf jene Töne reagieren, die sie selbst ausstoßen. „Diese kommen, wie beim Echolot eines U-Boots, von jedem Hindernis auch wieder zurück. Damit kann die Fledermaus die Entfernung exakt bewerten, kann quasi mit ihren Ohren sehen.“

Erst einmal aber, so lange noch etwas Licht da ist, bekommt die Gruppe eine kleine Lehrstunde im Stadtpark. „Wie heißt die wohl?“, will Experte Stephan Goebel wissen und zeigt Fotos verschiedener Fledermausarten. Er spricht anschaulich über Hufeisennasen, eine ganz spezielle Art, die aber in Dorfen nicht heimisch ist. Und über die Langohrfledermaus: „Sie jagt spät am Abend und nachts nach Insekten, tagsüber sind ja Vögel unterwegs. Damit hat sie einen besseren Schutz als in der Helligkeit. Sie kann in verschiedenen Höhen fliegen und sogar aufgehängten Fäden ausweichen, sie kontrolliert alles mit ihrem genialen Ultraschallsystem.“

Auch Reagenzgläser mit dem Kot der Flugkünstler gehen herum, der anders als etwa bei Vögeln sofort zerbröselt. „Das kommt vom Chinin, das die Fledermäuse nicht verdauen können. Immerhin fressen sie pro Nacht rund 1000 Insekten“, erklärt Blume und blickt in erstaunte Gesichter.

Und sie zeigt auf, dass Fledermäuse zur Gattung der Säugetiere gehören, „denn sie gebären lebenden Nachwuchs“. Meist paaren sich die Tiere im September, bevor sie sich von Oktober bis etwa März in den Winterschlaf begeben. Junge Fledermäuse kommen im Frühsommer zur Welt, meist in kühlen und feuchten Höhlen oder Kellern.

Mittlerweile ist es fast ganz dunkel geworden, die Gruppe zieht los zur Erkundung. Einige Kinder tragen Stirnleuchten, deren punktuelles Licht vor ihnen auf dem Weg zu einem größeren Wasser tanzt. Das Ziel der Führung ist ein Auffangbecken in der Nähe der Stadt, wo sich speziell nachts Millionen von Insekten sammeln. Hier, am bevorzugten Jagdgebiet der Fledermäuse, sollen, so Blume, unterschiedliche Schallwellen der Tiere besonders gut zu hören sein. Und so sitzt die Gruppe am Ufer auf einer künstlich angelegten Steintreppe, lauscht gespannt ins Dunkel. Tatsächlich sind dank der kleinen Empfänger die unterschiedlichen Geräusche gut zu hören – das Spektrum reicht vom Schlagzeug-ähnlichen Hämmern über ein etwas langsameres Pfeifen bis hin zu einer Art Klatschton, den Ertel eindeutig einem Abendsegler zuordnet: „Die sind hier oft anzutreffen, die größte Art hier bei uns.“

Plötzlich ertönt der aufgeregte Schrei eines Kindes, das im Lichtkegel seiner Taschenlampe eine Fledermaus erkannt hat. Doch so schnell sie geortet wurde, so schnell ist sie auch wieder in der Nacht verschwunden. Geduld ist notwendig, um den geheimnisvollen Tieren auf die Spur zu kommen. Das Warten wird aber immer wieder belohnt, auch wenn so manchem in der Gruppe allmählich die Kälte der Nacht in die Kleidung kriecht. Schließlich bläst Führerin Blume zum Aufbruch, sie will an einer anderen Stelle am Wasser noch einmal auf Fledermaus-Ortung gehen. Aber keine neue der vor Ort rund sechs bis sieben verschiedenen Tiergruppen schaut vorbei, nach rund zwei Stunden aufmerksamen Suchens und Lauschens geht die Entdecker-Schar zurück in die Stadt.

Bevor nach dieser spannenden Naturkundelektion alle heimfahren, bittet Goebel, im Falle eines Fledermaus-Fundes die geschützten Tiere keinesfalls zu töten. „Falls sich mal eine in einem Zimmer verirrt, versuchen Sie, sie wieder ins Freie zu bekommen. Fledermäuse knabbern im Gegensatz zu ihren Namensvettern ohne Flügel garantiert nichts an, machen nichts kaputt“, sagt sie. „Und falls Sie einmal eine tote Fledermaus entdecken, dürfen Sie uns diese bringen. Denn wir untersuchen die Tiere in unregelmäßigen Abständen auf Krankheiten.“