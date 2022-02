Mobilfunknetz in Bockhorn: Ein weißer Fleck weniger

Von: Friedbert Holz

Noch gibt es weiße Flecken auf der Karte zur Mobilfunkversorgung im Landkreis Erding. © Grafik Münchner Merkur

Die Bockhorner leben mit einem Loch im Mobilfunknetz. Es ist einer der weißen Punkte im Landkreis Erding. Ein neuer Mast in Mauggen soll dies schließen. Diese Pläne hatten zunächst für Aufruhr gesorgt.

Bockhorn – Ein Aufatmen ging im vergangenen September durch die Räume des Rathauses: Mit fast 70 Prozent hatten sich die Bockhorner gegen den Protest einer Initiative ausgesprochen. Diese wollte einen Mobilfunkmast auf dem Gelände des Wasserzweckverbands Erding-Ost im Gewerbegebiet Mauggen verhindern. Nun aber kann dieser Mast gebaut werden. Damit verschwindet ein weißer Fleck im Landkreis. Ein weiterer befindet sich im östlichen Landkreis bei Taufkirchen.

Die Bürger

„Am Abstimmungsergebnis war zu erkennen, dass eine schweigende Menge in der Gemeinde, aber eben doch die Mehrheit für einen Mast ist“, deutet Dr. Markus Binding die Funkloch-Lage. Der 55-jährige Grünbacher ist mit der Versorgung „eigentlich ganz zufrieden“. Doch wenn er auf dem Bauernmarkt am Bockhorner Rathaus ist, muss er die Straßenseite wechseln. „Nur dort gibt es Empfang.“ Er stehe voll hinter der Gemeinde, das leidige Funkloch endlich zu stopfen, „denn es gibt keinen Zweifel daran, dass Mobilfunk und Erreichbarkeit Faktoren für unsere Weiterentwicklung sind“.

Ähnlich sieht es Helmut Kaiser, 57, aus Kirchasch. Der Architekt, der viel herumkommt, versteht die Mobilfunk-Situation nicht. „Wenn ich aus Zypern oder Malta wieder heim komme, wundere ich mich schon sehr: Dort hatte ich überall besten Empfang, hier aber kann ich nur über das Festnetz telefonieren.“ Er akzeptiere zwar, dass sich einige Sorgen wegen möglicher Strahlenbelastung machen. „Dabei vergessen sie jedoch, dass ein Handy auf der Suche nach Empfang weit mehr strahlt als ein Funkmast nebenan.“

„Jeden Tag, wenn ich nach Bockhorn fahre, um meine Kinder zu Kindergarten und Schule zu bringen, komme ich in ein Funkloch“: Regina Holzner aus Breitasch kann nicht verstehen, weshalb es in heutiger Zeit noch ein solches Defizit gibt. Die 39-jährige Buchhalterin fühlt sich zwar zu Hause noch einigermaßen gut versorgt, „doch schon bei Neumauggen ist festzustellen, dass plötzlich die Verbindung abbricht“.

Die Gemeinde

„Für uns ist dieser Mast beileibe kein Traum-Projekt, vielmehr ein Mittel zum Zweck“, gab im Herbst Bürgermeister Lorenz Angermaier zu Protokoll. Es sei ihm durchaus bewusst, dass durch den Bau der Anlage manche Anwohner mehr betroffen seien als andere. Er hoffe aber, dass trotz teilweise sehr emotional geführter Diskussionen die Gemeinde sich deswegen nicht entzweit.

Die Gemeinde ringt schon lange um Verbesserung. „Die Mobilfunk-Versorgung in unserem Gemeindegebiet ist nach Ansicht vieler Bürger und nachweislich auch über Versorgungspläne als unzureichend zu bewerten, seit vielen Jahren ist eine Verbesserung gewünscht. Dieses Thema wurde auch mit verschiedenen Mobilfunk-Betreibern bearbeitet. Bis dato konnte aber keine Einigung über einen realisierbaren Standort gefunden werden.“ So beschrieb die Gemeindeverwaltung in ihrer Beschlussvorlage vom Februar 2021 die missliche Situation.

Der Betreiber

Bereits ein Jahr zuvor hatte die Deutsche Funkturm GmbH, eine Telekom-Tochter, dem Wasserzweckverband ein Angebot unterbreitet, auf dessen Areal eine Funkanlage zu erstellen und zu betreiben. Diesem Angebot stimmte der Gemeinderat schließlich zu. Zuvor hatte ein Fachbüro aus München den Standort sorgfältig geprüft – und ausdrücklich empfohlen.

Die Gegner

Von der Initiative „Mobilfunkmast Ja, aber an einem anderen Standort“ waren andere Plätze ins Spiel gebracht worden. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hatten sich darauf berufen, dass ein einziger Mast im Gewerbegebiet Mauggen zwar für Bockhorn als Zentralort geeignet sei, aber keinesfalls alle anderen Gemeindeteile ausreichend versorgen könnte, etwa Maierklopfen oder Kirchasch.

Die Außenbereiche

Tatsächlich wird an der Staatsstraße 2084 zwischen Erding und Dorfen ein weiterer Mast auf Privatgelände entstehen. „Ursprünglich sollte er eine Höhe von etwa zehn Metern haben, doch jetzt möchte der Mobilfunkbetreiber Vodafone hier 25 Meter erreichen“, gab Heinz Schoder bekannt, Geschäftsführer der Gemeinde.

„Für den südlichen Gemeindebereich hat die Deutsche Telekom bereits einen Suchkreis eröffnet, von dem aus Maierklopfen versorgt werden könnte. Und Grünbach ist mit drei Masten bereits gut versorgt“, so Schoder weiter. Bauanträge freilich sind für die geplanten Masten in Mauggen sowie in Kirchasch noch nicht bei der Gemeinde eingegangen.