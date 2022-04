Bockhorns Gemeinderat stimmt für Bau eines Solarparks

Von: Friedbert Holz

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. Das gibt‘s bald auch in Bockhorn. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Heiß diskutiert hat der Bockhorner Gemeinderat den Bau eines Solarparks. Die große Mehrheit stimmte dafür.

Bockhorn – Die viel zitierte Transformation beim Thema Energie-Gewinnung benötigt offensichtlich noch Zeit, und vor allem Akzeptanz bei Bürgern vor Ort. So können sich auch noch nicht alle Mitglieder des Gemeinderats, die in jüngster Sitzung den Antrag zum Bau eines Solarparks zu beraten hatten, mit einer größeren Freiflächen-Photovoltaikanlage anfreunden. Doch eine 12:2-Mehrheit des Gremiums unterstützte das geplante Projekt.

Ein Landwirt hatte eine Bauvoranfrage für eine solche Photovoltaikanlage auf seinem Grundstück gestellt, das zwischen Kirchasch und Gugging liegt. Hier möchte er, etwa in der Größe von einem Hektar, diese Photovoltaik-Fläche aufstellen. „Mit einer Leistung von rund einem Mega-Watt ließen sich hier über 500 Haushalte mit Strom aus Sonnen-Energie versorgen“.

Zwar erwähnte die Gemeindeverwaltung auch einen Alternativ-Standort dafür bei Englpolding. Doch dieser, so der Bauwerber, habe „teils erhebliche Nachteile, trotz anderer Meinung aus dem Landratsamt“.

Während sich Andreas Scharl (FW), selbst Landwirt, und Klaus Oehm (Grünbacher Liste) gegen eine solche Anlage aussprachen, „um die viel geforderte Selbstversorgung auf bestem Ackerland zu sichern“, gab es auch einige Befürworter des Projekts.

So argumentierte etwa Christof Kronseder (Bürgerliste Kirchasch), dass „wir zwar Lebensmittel brauchen, aber eben auch Energie“, und Landwirt Gottfried Widl (FW) rechnete vor, „dass ein Hektar Photovoltaik-Fläche rund 60 Hektar mit Maisanbau ersetzen kann“. Zudem könne man die geplante Anlage auf einer Grünfläche erstellen, somit sei auch ein ökologischer Nutzen gegeben.

Bürgermeister Lorenz Angermaier ermunterte das Ratsgremium, Photovoltaik als eine Energiequelle der Zukunft zu unterstützen und leitete auf die Erstellung eines generellen Konzepts in der Gemeinde über. „Wie bereits andere Gemeinden im Landkreis sollten uns auch wir vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum in München ein Standortkonzept für Freiflächenanlagen erstellen lassen. Damit könnten wir auf die zunehmende Nachfrage nach Photovoltaik-Projekten reagieren, indem wir möglichen Bauwerbern geeignete Standorte in der Gemeinde vorschlagen“.

In einem solchen Konzept, das rund 13 000 Euro kosten soll, könne Bockhorn steuernd eingreifen. Denn der Planungsverband würde Kriterien wie Naturschutz, den Schutz von Landschafts- und Ortsbild prüfen sowie so genannte Blickbeziehungen, Blendeinwirkung, Gelände-Topografie und Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz in eine Gesamtbeurteilung einbeziehen. „Es wäre auch denkbar, dass wir die Kosten für das Standortkonzept letztlich auf spätere Bauwerber anteilig umlegen“, schlug der Rathauschef vor.

Und Verwaltungs-Geschäftsführer Heinz Schoder ergänzte: „Wir brauchen eine professionelle Beratung, um etwa Baurecht prüfen zu können und Regelungen in spätere Bebauungspläne mit einzubringen.“ Dazu präsentierte er am Beispiel des Landkreises Ebersberg eine solche schriftlich ausgearbeitete Beurteilung.

Doch diese Idee gefiel nicht allen Räten, es war ihnen in der Umsetzung zu schnell. So stimmten vier Ratsmitglieder gegen die Beauftragung des Planungsverbands. Die Mehrheit aber schloss sich Agraringenieur Martin Haindl (FW) an, der es für sinnvoll hält, „schon jetzt zu klären, wo Photovoltaik-Flächen möglich wären und wo sie gar nicht erwünscht sind“.