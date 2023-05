Gestatten: Marika Mesner, von Beruf Mesnerin

„Ich mag es, wenn alles schön hergerichtet ist“, sagt Marika Mesner, zu deren Aufgaben das Arrangieren des Blumenschmucks in der Pfarrkirche gehört. © Peter GEbel

Sie hat ihren Namen zum Beruf gemacht und hütet seit 25 Jahren das Bockhorner Gotteshaus: Marika Mesner ist Mesnerin.

Bockhorn – Als Mesnerin kennt sie jeden Winkel in ihrer Kirche. Diese Aufgabe ist ihr quasi auf den Leib geschrieben – der Name der 71-Jährigen lautet Marika Mesner. Den Nachnamen trägt sie schon seit ihrer Hochzeit im Jahr 1972, den zugehörigen Beruf übt sie seit 25 Jahren aus.

Als ihr Vorgänger Josef Karrer nach 50-jähriger Tätigkeit mit 90 Jahren in den Ruhestand gegangen war, war Marika Mesner bereits als Lektorin in der Pfarrei aktiv. Mit den Worten: „Du heißt Mesner, dann bist du jetzt auch die Mesnerin“ hatte der damalige Pfarrer Jacek die Nachfolge geklärt, wie Marika Mesner schmunzelnd berichtet.

Große Unterstützung habe sie von Marianne und Isidor Lex erhalten, die sich mit allen Tätigkeiten gut auskannten. Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich auf „alles was in und um die Kirche ist“, so Mesner. Allerdings mache sie keine Außenarbeiten wie Schneeräumen oder Kiesschaufeln, dafür sei ein Hausmeister zuständig.

Mit den Osterfeiertagen hat die Mesnerin die anstrengendste Zeit im Jahr gerade erst überstanden. Davor ist der jährliche Großputz angesagt, der früher immer von rund zehn Frauen aus dem Ort vorgenommen wurde. Dann seien es immer weniger geworden, heute übernimmt die Grundreinigung eine externe Putzfirma.

Doch für die Mesnerin bleibt noch genügend zu tun, müssen doch die Altäre abgestaubt und die Figuren abgewischt, die Altardecken gewaschen, die Kreuze verhüllt und der Blumenschmuck geordert werden. Dazu muss die Mauggenerin laufend die Vorräte an Kerzen und Hostien überwachen. Die heiligen Öle sind beim Dekan abzuholen, auch neues Taufwasser wird besorgt.

„Mesnern ist nicht nur Glockenläuten“ weiß Marika Mesner aus Erfahrung. Beim Glockenläuten wird die Mutter von vier erwachsenen Kindern heute von einem elektrischen Läutwerk unterstützt, nur das Geläut vor der Messe aktiviert sie per Knopfdruck selbst. Anders ging es bei ihrem Vorgänger Josef Karrer zu, der damals tägliche Messen, dazu drei Messen am Sonntag und dreimal täglich Gebetsläuten händisch absolvieren musste. „Und jeden Tag die Kirchturmuhr aufziehen“, ergänzt seine Nachfolgerin.

In heutiger Zeit begleitet sie den Pfarrer bei den Messen am Freitag und Sonntag sowie bei den Schülergottesdiensten vor der Kommunion. Dazu kommen Feiertage, Hochzeiten und Beerdigungen. Vor den Gottesdiensten wird der Boden gekehrt und bei Bedarf gewischt und die Heizung eingeschaltet. „Im Winter muss ich da schon drei Stunden vorher einheizen, sonst frieren die Gläubigen“, weiß die Mesnerin, die spätestens eine Stunde vor Gottesdienstbeginn eintrifft. Dann sind die Bücher für die Messe herauszusuchen und das Gewand für den Pfarrer bereitzulegen.

Die jüngeren Ministranten brauchen oft Unterstützung beim Anziehen ihrer Gewänder, die auch von der Mesnerin gewaschen werden. Die 71-Jährige selbst hat sich gegen das Tragen eines Talars während der Messe entschieden, sie bevorzugt ihre Alltagskleidung. Auch während des Gottesdienstes können sich die Ministranten auf ihre Hilfe verlassen, die bei Unsicherheiten wie eine Souffleuse mit Handzeichen den Ablauf sicherstellt.

„Mit den Ministranten ist es oft recht lustig“, sagt die Oma von sieben Enkelkindern. Eigentlich wäre sie als Kind selber gerne Ministrantin geworden wie ihr Bruder und hat sich sogar getraut, ihrem Religionslehrer Monsignore Pfeiffer ihren dringlichen Wunsch vorzutragen. „Der war damals ganz entsetzt, wie ich als Mädchen auf die Idee kommen konnte, Ministrantin zu werden“, erinnert sich die Katholikin, die ihr Wissen über die Pfarrkirche auch gerne bei Kirchenführungen einbringt.

Wer für alles in der Kirche zuständig ist, hat auch die Schlüsselgewalt. Marika Mesner sperrt die Kirchentür am Abend zu, hat aber auch Zugang zum Tabernakel mit den Hostien, die sie auch während der Messe austeilen darf. In ihren Händen liegt auch der Schlüssel für den Tresor, in dem neben dem Altarkreuz und den Kelchen auch die Monstranz für Fronleichnam aufbewahrt wird.

Zu ihren Aufgaben gehört das Leeren des Opferstocks für die Gedenkkerzen, bei dem sie vor einem Jahr einen guten Riecher bewies. „Der Opferstock wurde damals aufgebrochen, die Beute blieb aber sehr gering, denn ich hatte den Opferstock am Abend vorher geleert“, berichtet Marika Mesner zufrieden.

Sie hat schon zahlreichen Pfarrern assistiert. Seit zehn Jahren ist Pater Philipp Iwanowski vom Paulinerorden für die Pfarrei Bockhorn zuständig, mit dem sie eine sehr gute Zusammenarbeit verbinde, sagt sie.

Marika Mesner hat zwar eine Aushilfe für den Messdienst, aber für den gesamten Posten hat sich bis jetzt kein Bewerber gefunden. „Es will keiner mehr an den Wochenenden arbeiten“, meint die 71-Jährige, die in all den Jahren selber nur Kurzurlaube „von Sonntag nach der Messe bis Donnerstag“ machen konnte. Obwohl sie sich noch fit fühlt, ist es doch an der Zeit, sich über die Nachfolge Gedanken zu machen. „Solange wie der Karrer bleibe ich nicht“, warnt sie.

In den nächsten Wochen ist sie erst einmal gut beschäftigt. Mit einem umfangreichen Programm feiert die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Bockhorn in diesem Jahr 300-jähriges Bestehen. Selbstredend ist Marika Mesner immer mitten drin.