Zweites Studio-Album der Gnadenkapelle: Die jazzige und rockige Seite Bayerns

Val Dasch hat seine 2006 gegründete, dann über die Jahre zwar stets aktive, aber personell veränderte „Gnadenkapelle“ neu erfunden.

Eschlbach – Val Dasch hat seine 2006 gegründete, dann über die Jahre zwar stets aktive, aber personell veränderte „Gnadenkapelle“ neu erfunden. Jetzt ist auch das zweite Studio-Album „Die dunkle Seite Bayerns“ erschienen.

Ihn als Urgestein der Erdinger Musikszene zu bezeichnen, würde Val Dasch nicht ganz gerecht. Dafür ist der 63-jährige Eschlbacher auch viel zu bescheiden. Er heißt eigentlich Valentin, nennt sich aber Val, weil er sich nicht mit dem von ihm verehrten Karl Valentin auf eine Namensstufe stellen möchte.

Ein Lied über Kuh Yvonne: „Do werdts berühmt!“

Val Dasch war nie die extrovertierte, Applaus heischende Rampensau. Er ist eher der stille Genießer, ein abgründiger Literat und kreativer Songbastler, aber vor allem ein Suchender, mit langem Atem. Nie ganz am Ziel, aber nahe dran. Ziemlich nah sogar mit seiner Band Gnadenkapelle, die im Sommer 2011 eines der originellsten und hörenswertesten Alben der damals gerade aufbrandenden Mundart-Pop-Welle veröffentlichte, dessen gschnappiger Titel „Mei hoidn – Zeen bhoidn“ freilich schon ahnen ließ, dass das Ganze wohl ein bissl zu eckig, kantig und politisch war für den gut gelaunten neuen „Heimatsound“. Überregional so richtig zur Kenntnis genommen wurde dann auch nur der Song über die entlaufene Kuh Yvonne, die damals im Umkreis von Vals alter Heimat Zangberg im Landkreis Mühldorf ihr Unwesen trieb.

„Wir sind spät abends bei einem Familientreffen am Lagerfeuer gesessen und haben über diese Kuh geredet“, erzählt Val und lacht. „Und meine Schwester meinte, wir sollen doch über die ein Lied machen – ‚Do werdts berühmt!’“ – Gesagt, gesungen. In einer Woche entstand das Lied und am Wochenende drauf das Video, das zum Youtube-Renner wurde.

Fiktives Happy End

In seinem Text stilisiert Val Yvonne zur Freiheitskämpferin, fiktives Happy End inklusive: Bei ihm lebt sie heute noch im Wald, anstatt als prominente Spendensammlerin für eine Gnadenhofkette herhalten zu müssen.

Wenn Val Dasch erzählt, hört man gern zu. Von seinen jeweils einjährigen Aufenthalten als „Unschuldiger“ im „Kinderknast“ im Redemptoristen-Kloster in Gars am Inn und im Franziskushaus Altötting. Von seinem Ruf als Quertreiber, der bei der Abschlussfeier der Realschule Waldkraiburg vor versammelter Elternschaft den Berufswunsch „Leichenwäscher“ angab.

Vater in der CSU, Kinder in der SPD und bei den Grünen

Davon, wie es politisch hoch herging in der Familie daheim: Der Vater saß für die CSU im Landtag und Bundestag – sein Konservativismus schlug nicht so recht auf die Kinder durch. Vals Schwester Marianne trat früh in die SPD ein und ist aktuell Bürgermeisterin von Mühldorf am Inn. Val saß in den 80er Jahren bei den Erdinger Grünen im Kreisvorstand. In die Erdinger Gefilde hatte es ihn verschlagen, als er nach seiner Druckerlehre mit 21 eine Anstellung in Ottenhofen fand und ins nahe gelegene Eschlbach zog. Das war 1977.

1981 gründete Val mit drei Spezln seine erste Band, ein Funpunk-Unternehmen namens Fiasko. Von 1984 bis 1990 betrieb er zusammen mit seinen Spezln das Rockhaus Schwindkirchen, damals eine der angesagten Veranstaltungskneipen auf dem Land für Independent-Bands aus ganz Europa. Über 200 Konzerte tobten wie heftige Unwetter über die geduldige kleine Ortschaft hinweg – auch die Toten Hosen waren mal da.

Idee für Bandnamen „Gnadenkapelle“ entstand in den 90ern

In den 90er Jahren galt Vals musikalisches Engagement dem neuen Bandprojekt Farmer 5. Jetzt horchte die Szene zum ersten Mal auf. Kraftvoller Rocksound mit dem heute in der Region legendären, mit einer latent bedrohlichen Bühnenpräsenz ausgestatteten Frontmann Sam.

Die Idee für den Bandnamen „Gnadenkapelle“ gab es damals schon, umgesetzt wurde sie erst 2006. Das Band-Logo ist angelehnt an das Emblem des Traktoren-Herstellers Eicher, der hier im südlichen Landkreis in Forstern bis 1991 produzierte. Selbstverständlich ist auch Val im Besitz eines alten Eichers.

Die dunkle Seite Bayerns

Im Hausanbau befindet sich der Übungsraum mit feinster Aufnahmetechnik. Hier trifft man Val in jeder freien Minute an. Und hier hat er die Gnadenkapelle am Leben erhalten, als diese nach dem Ausstieg von Sänger Max Hupfer (Ex-Sigurd Kämpft) und Gitarrist Norbert Kluthe erst mal in den Dornröschenschlaf sank.

2014 bekam Val mit, dass die in der Region renommierte Sängerin Kathrin Nagy die Band 1000 Heftl verlassen hatte. Er bot ihr eine Zusammenarbeit im Studio an, und in den folgenden Jahren entstanden neue Lieder, die meist ad hoc als Single veröffentlicht wurden –„Globt wean“ und „1000 Liada“ (2016), „Noglnei“ (2017) und 2018 „Unterm Rosenstock“, der Cannabisfreigabeohrwurm „Legalize Erdbeereis“ und das konsumkritische „Kaffa“ – und die jetzt neben neun weiteren Stücken auf dem zweiten Gnadenkapelle-Album „Die dunkle Seite Bayerns“ versammelt sind. Wie der Name erinnert auch die Cover-Gestaltung an Pink Floyds Progressive-Meilenstein „Dark Side Of The Moon“, hier geht es musikalisch aber eher jazzig-rockig zu. Vals Lou-Reed-hafter Sprechgesang kontrastiert reizvoll mit der am Jazz geschulten Virtuosität von Nagy.

„Requiem für meinen Daumen“

Der Kern der ganzen Gschicht sind freilich Vals Texte, die in schönstem Umgangsbairisch mal direkt, mal satirisch Kritik an Gesellschaft und Politik formulieren und die sich zwischen schwarzem Humor, Melancholie und Philosophie auch an bizarrere Themen wagen: Da ist zum Beispiel der mutmaßlich welterste Song über Darmbakterien mit Zeilen wie „Für meine Darmbakterien bin ich Gott, sie werden nie begreifen, wer sie sind“. Und in „Kreissog“, einem „Requiem für meinen Daumen“ beschreibt Val fast masochistisch detailliert die Phasen eines Unglücks, dass man sich beim Zuhören zwischen Schmerz und Lachen windet.

Eine neue Liveformation der Gnadenkapelle gibt’s längst auch wieder, neben den Gründungsmitgliedern Max Eder (Drums) und Bo Baumann (Bass) sind die im Jazz sozialisierten Virtuosen Josef Hanslmaier an der Trompete und Bertram Liebmann am Piano dabei. Es kann also weitergehen. „De größtn Hits warn mia glunga, hätt ma nur jemois wer zughead“, singt Val Dasch auf „Größenwahn“.

Nächster Auftritt

Was nicht ist, kann ja noch werden. Der nächste Auftritt der Gnadenkapelle findet am Samstag. 4. Januar, um 20 Uhr im Kinocafé Taufkirchen statt. Infos gibt es auf www.gnadenkapelle.com.

Albert Zimmerer