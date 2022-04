Langjähriges Mitglied der Schlossbrauerei Grünbach geht in Ruhestand

Von: Henry Dinger

Teilen

Abschied von der Brauerei: Mit einem Tragl „Rentner-Bier“ ist Georg Maier (M.) von Brauereileiter Karl Gratzl (l.) und Braumeister Sebastian Lochner verabschiedet worden. © Henry Dinger

Mit einem Tragl „Rentner-Hoibe“ wurde Brauereiurgestein Georg „Schorsch“ Maier in den Ruhestand begleitet.

Grünbach – Mit einem historischen Biertragl der Schlossbrauerei Grünbach als Geschenk wurde Georg „Schorsch“ Maier in den Ruhestand verabschiedet. Gefüllt war die Holzkiste mit Wurst, Schinken, Brot und anderen Spezialitäten. Und natürlich war auch Bier dabei. Für die Flaschen haben seine Kollegen von der Schlossbrauerei eigens Etiketten mit einer speziellen Aufschrift entworfen: „Rentner-Hoibe“ steht am Flaschenhals. Weiter unten prangt die Zahl „38“ – nach so vielen Jahren verlässt Maier nun die Brauerei.

„Mit dem Schorsch verlieren wir ein Unikat“, bedauerte Prokurist und Brauereichef Karl Gratzl. Braumeister Sebastian Lochner stimmte dem zu. „Schorsch war und ist eine absolute Stütze der Brauerei“. Beide hoffen, dass der 63-Jährige seinen großen Wissensschatz als geringfügig Beschäftigter auch weiterhin einbringt. Dafür hat Maier schon seine Bereitschaft signalisiert. Seit dem 21. März 1984 war Maier in der Weißbiermanufaktur als Biersieder beschäftigt. Er war unter anderem dafür verantwortlich, dass die Zutaten fürs Weißbier in der richtigen Menge in den Sud kommen. Doch auch den Weg der Rohstoffe bis zum Bier in der Flasche hat der dreifache Familienvater mit hohem handwerklichen Geschick begleitet.

Abschied von Georg „Schorsch“ Maier: Im Ruhestand wird ihm nicht langweilig

„Der Schorsch kennt die Brauerei in- und auswendig, jeden Winkel und beinahe jede Schraube“, erklärte Gratzl. Diese Kenntnis, gepaart mit handwerklichem Geschick, Improvisationstalent und hoher Einsatzbereitschaft habe dazu geführt, dass technische Probleme oft schnell gelöst werden konnten. „Er war immer erreichbar und ist, wenn Not am Mann war, auch sonntags gekommen, um zu helfen“, lobte Lochner. Die Brauerei war ein wichtiger Teil in Maiers Leben. Er wohnt in der Nähe der Brauerei und hat so auch seinen privaten Lebensmittelpunkt in der Umgebung.

Lange Zeit war Maier in den Feuerwehren Bockhorn und Grünbach aktiv. Auch im Stopselclub und im Schützenverein Almenrausch & Edelweiß Riedersheim ist der Rentner kein Unbekannter. Bei den Schützen räumte er schon so manchen Königstitel ab. Langweilig dürfte dem Ruheständler nun nicht werden: Ein großer Garten, viele Bäume, die geschnitten werden wollen, und nicht zuletzt sein eineinhalbjähriger Enkel warten jetzt auf den Schorsch.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)