Grünbacher Feuerwehr sucht händeringend neue Retter

Von: Friedbert Holz

Gewählt: Die Vorstandsmitglieder des Feuerwehrvereins wurden in ihren Ämtern bestätigt: (hinten, v. l.) Bürgermeister Lorenz Angermaier, Jakob Schraufstetter jun., Christopher Hambly, Peter Stein, Andreas Kargl, Zweiter Kommandant Reiner Stein, Kommandant Nicolas Stenglein und Georg Mayer, (vorne, v. l.) Andreas Melerowitz, Nina Truaisch, Simon Goebel, Robert Schwab und Dominik Denzinger. Nicht auf dem Bild ist Beisitzer Oswald Thalmeier. © Friedbert Holz

Die Grünbacher Feuerwehr zählt nur noch 28 Aktive. Es sollten mehr sein, sind sich Kommandant und Bürgermeister einig. Das neue Heim nimmt langsam Formen an. Auf der Versammlung wurde der Vorstand wiedergewählt.

Riedersheim – „Wir brauchen dringend mehr Leute für den aktiven Dienst!“ Das war die wichtigste Botschaft von Bürgermeister Lorenz Angermaier und dem ersten Kommandanten der Grünbacher Feuerwehr, Nicolas Stenglein, bei deren Generalversammlung beim Wirt z’Riedersheim. Denn vor dem Hintergrund eines neuen Feuerwehrhauses an der B 388 sowie eines neuen Löschfahrzeugs müsse auch die personelle Seite der Wehr stimmen.

Die rund 50 versammelten Mitglieder bestätigten den bisherigen Vorstand für weitere drei Jahre, zudem gab es Zustimmung für einen Festausschuss zum 150-Jahre-Jubiläum und für eine leichte Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

„Im vergangenen Jahr wurden wir zu 68 Einsätzen gerufen, darunter auch zu drei Übungen“, berichtete Kommandant Stenglein in seinem Rückblick. Derzeit habe die Wehr 28 Aktive, darunter vier Frauen, sowie sieben Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

Er freue sich darauf, bald in das neue Feuerwehrhaus einziehen zu können, sagte Stenglein. Die bisherigen Räume seien doch sehr beengt. Die Mannschaft arbeite momentan bereits den so genannten Technikplan für dieses neue Gebäude aus.

Geehrt wurden die langjährigen Mitglieder (hinten, v. l.) Siegmund und Martha Goebel (je 25 Jahre Mitgliedschaft), Vorsitzender Dominik Denzinger, Vize Robert Schwab, Florian Reiter (25), Jakob Schraufstetter und Helmut Scherzl (je 45), (vorne, v. l.) Dr. Conrad Binding (65), Josef Eixenberger (Ehrenmitglied), Elfriede und Udo Gätcke (je 45). Nicht im Bild: Georgine Grabrucker (35), Rudolf und Helene Strasser (je 45), Anton Pommer (50) sowie die Ehrenmitglieder Gerhard Kadlez, Klaus Bölsterl und Lidwina Auer. © Friedbert Holz

Auch Rathauschef Angermaier sprach in seinem Grußwort von einem Planungsjahr in 2023, aber für 2024 solle der Bau dann in Angriff genommen werden. „Ich freue mich, dass die Feuerwehr eine hohe Bereitschaft zur Eigenleistung zeigt, denn wer am neuen Haus mitgearbeitet hat, schätzt es später umso mehr. Es geht für euch in eine spannende Zukunft, ihr seid ein attraktives Team“.

Gut aufgestellt ist die Grünbacher Feuerwehr bei den Finanzen, wie Kassier Andreas Kargl ausführte. Dank Einnahmen von rund 7500 Euro und Ausgaben von rund 4000 Euro in 2022 konnte der bisher schon erfreuliche Kassenstand auf nun rund 51 800 Euro aufgestockt werden.

Simon Goebel, der zweite Jugendleiter, blickte auf das Jahr zurück. Der Feuerwehr-Nachwuchs hätte viel Spaß vor allem beim Bau einer Monster-Maschine sowie bei der Gaudi-Rallye auf der Bogenschießanlage gehabt. Auch er warb dafür, mehr junge Leute aus der Gemeinde für den ehrenamtlichen Dienst zu begeistern.

Schließlich gab Dominik Denzinger, der wiedergewählte erste Vorsitzende, einen Ausblick auf das weitere Jahr. Am 20. Mai ist ein eintägiges Dorffest geplant, am 14. Oktober das traditionelle Sau-Essen sowie am 9. Dezember die Christbaumversteigerung.

Große Schatten werfe das Jahr 2026 voraus: Dann steht das 150-Jahre-Gründungsjubiläum der Ortsfeuerwehr an. Dafür werde neben dem Vorstand wieder ein eigener Festausschuss benötigt.

Schnell über die Bühne ging die Diskussion über eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Seit 2001 zahlen Mitglieder jährlich sieben Euro, jetzt sollen es zwölf Euro sein, was einstimmig angenommen wurde. Die Frage eines Mitglieds, weshalb Bürger, die sich nicht an der Feuerwehr beteiligen, keine so genannte Feuerschutzabgabe zu zahlen hätten, erklärte Kommandant Stenglein damit, dass Bayern eine solche frühere Regelung vor einigen Jahren abgeschafft habe.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Dominik Denzinger, Vize-Vorsitzender: Robert Schwab, erster Kassier: Andreas Kargl, zweiter Kassier: Peter Stein, Schriftführerin: Nina Truaisch, erster Jugendwart: Andreas Melerowitz, zweiter Jugendwart: Simon Goebel, Beisitzer: Jakob Schraufstetter jun., Christopher Hambly, Georg Mayer und Oswald Thalmeier; Kassenprüfer: Günter Stein und Florian Reiter