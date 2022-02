Hannes Döllel stellt Bilder in Bockhorn aus: Eintauchen in das Zeitlose

Von: Friedbert Holz

„Ich möchte nie aufhören, etwas anzufangen“: Hannes Döllel (72) hat sein Leben der Kunst verschrieben. Bürgermeister Lorenz Angermaier (r.) ist stolz auf die Ausstellung der fein ziselierten Werke im Bockhorner Rathaus. © Gabriele Gams

Der Aufkirchener Künstler Hannes Döllel (72) stellt im Bockhorner Rathaus aus. Seine fein ziselierten Bilder locken den Betrachter unter dem Motto „Schönheit ist alles“.

Bockhorn – „Eigentlich wollte ich Kirchenmaler werden, aber es gab keine Lehrstelle“. Wenn Hannes Döllel aus Aufkirchen auf sein Leben zurückblickt, erinnert er sich an andere berufliche Stationen, die alle mit Zeichnen und Malen, mit Kreativität zu tun hatten. Nun, nach vielen Ausstellungen, Lehraufträgen an Fachhochschulen und der Mitarbeit an Büchern, arbeitet er als Mal- und Zeichenlehrer an der Volkshochschule Erding. Der 72-Jährige zeigt einige seiner bunten Werke im Rathaus-Foyer Bockhorn.

„Wir freuen uns, dass Hannes Döllel bereits zum zweiten Mal die Eingangshalle unseres Verwaltungsgebäudes schmückt, diesmal bis zum 31. Mai“, sagt Bürgermeister Lorenz Angermaier begeistert. Er lädt alle ein, während der Öffnungszeiten die großformatigen Bilder des Künstlers zu betrachten. „Der Eintritt hier ist frei, nur das Tragen einer Maske erforderlich“.

Zu sehen sind im Erdgeschoss und auf der Galerie ein Stockwerk höher ein gutes Dutzend Motive, die sich sowohl menschliche Porträts, aber auch Tiere und Natur zeigen. „Malen ist für mich das Eintauchen in einen zeitlosen, abgelösten Zustand. Es bedeutet aber auch Herausforderung und Leidenschaft“, beschreibt Hannes Döllel seine Motivation, nicht von Pinsel und Farbe lassen zu können.

Unter dem Motto „Schönheit ist alles“ will er aufzeigen, welche Reize etwa der Kopf einer jungen Frau, das bis ins Detail fein ziselierte Fell eines Tigers oder eine schlichte Wald-Front Betrachter in ihren Bann ziehen können. Farben sind für den Künstler sehr wichtig, sowie ihre Zusammenstellung.

Auch wenn er gerne mal für sich selbst arbeitet, schätzt er es doch, Aufträge etwa für Porträts zu bekommen. „Da ist dann sehr genaues Arbeiten gefragt, jede Wimper und jedes Härchen muss sitzen. Schließlich will sich die jeweilige Person, die mir den Auftrag erteilt hat, auch darin sofort erkennen können“. Es sei, so Döllel, „jedes Mal wieder eine große Herausforderung“ für ihn, Menschen optisch zu kopieren. Doch die Mühe sei es wert, „schließlich bekomme ich dafür ein Honorar“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Selbstverständlich gebe jedes noch so naturgetreue Porträt oder Bild von Menschen oder Tieren immer noch seine ganz subjektive Sicht wieder. Ein Kriterium allerdings sei unumstößlich für ihn als selbstkritischen Kunstschaffenden: „Wenn ich ein Bild male, muss es mir persönlich auch gefallen, sonst verkaufe ich es nicht. Ich bin auch nie ganz zufrieden mit mir, möchte nie aufhören, etwas anzufangen“.

Die Ausstellung ist noch bis 31. Mai im Rathaus Bockhorn zu den Geschäftszeiten zu sehen.