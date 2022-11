Tipp für die Gartenbesitzer: Den kritischen Blick des Nachbarn einfach ignorieren

Von: Markus Schwarzkugler, Friedbert Holz

Für besonders schöne Gärten ausgezeichnet wurden (v. l.) Andreas Unterreitmeier, Brigitte Murla (Kreisverbandsvorsitzende), Alfred Hastreiter, Resi Unterreitmeier, Hannelore Stephani, Peter Breth, Regina Blasi (Vorsitzende des Gartenbauvereins Grüntegernbach), Andrea Feckl, Georg und Fanni Mooshofer, Sebastian und Andrea Tafelmeier, Silvia Handl, Maria und Gerhard Wilke sowie Claudia Jell. © Friedbert Holz

„Wenn Corona etwas Gutes brachte, dann hat es bei einigen Menschen doch den Sinn dafür geschärft, welchen Wert ein schönes Zuhause oder ein blühender Garten darstellen können“: Landrat Martin Bayerstorfer sagte das und freute sich, in der Versammlung des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege im Gasthaus Bauer in Kirchasch rund 120 Gartenfreunde begrüßen zu können, deren Arbeit er als „eine schöne Visitenkarte unseres Landkreises“ lobte.

Kirchasch – Der Verband, der zur Versammlung 35 seiner insgesamt 37 Gartenbauvereine zu Gast hatte, hat auch im kommenden Jahr wieder einige Kurse zur Weiterbildung seiner Mitglieder im Angebot. Obstschnittkurse sind ebenso darunter wie ein Veredelungs- oder Beerenschnitt-lehrgang, es gibt aber auch wieder die notwendigen Arbeitseinsätze im Obstlehrgarten St. Wolfgang, einer einzigartigen Einrichtung im weiteren Umfeld.

Ganz neu ist das Förderprojekt „Streuobst für alle“. Förderfähig sind Kernobst (Apfel und Birne) und Steinobst (Pflaume und Kirsche), außerdem beispielsweise Walnuss, Quitte, Maulbeere, Esskastanie und Wildobstarten, Vogelkirsche, Holz-Apfel, Wild-Birne, Eberesche, Speierling und Elsbeere. Dazu können sich alle interessierten Vereine, wie Kreisfachberater Michael Klinger vom Landratsamt Erding ausführte, beim Amt für Ländliche Entwicklung in München anmelden.

Klinger wird unter anderem selbst ein Seminar zum Thema „Weinstock am Haus“ leiten. Er sprach zudem über die Möglichkeit, den eigenen Garten als Naturgarten offiziell zertifizieren zu lassen. „Hier kann jeder Gartenbesitzer teilnehmen, der gewisse Voraussetzungen beachtet: Chemischer Pflanzenschutz oder chemisch-synthetische Dünger dürfen nicht eingesetzt werden, auch kein Torf. Wer die begehrte Naturgarten-Plakette für seinen Gartenzaun erwerben möchte, sollte zudem darauf achten, eine große ökologische Vielfalt auf seinem Areal aufzuzeigen, heimische Sträucher oder Hecken zu bevorzugen und, wenn möglich, eine Blühwiese mit im Angebot zu haben“, so Klinger. Wer eine Zertifizierung erhalten hat, dem winkt übrigens eine Urkunde und die Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“.

Es seien keine reinen Ziergärten gewünscht, stattdessen durchaus Gemüsebeete und Kräuter, eine eigene Kompostierung sowie die Nutzung von Regenwasser – „und scheuen Sie sich nicht, trotz vielleicht kritischer Blicke von Nachbarn auch eine kleine verwilderte Ecke im Garten zu haben“, erklärte der Kreisfachberater.

Wie selbst Kinder für Gartenarbeit zu gewinnen sind, zeigte Renate Döllel vom Gartenbauverein Zeilhofen. Anhand von Bildern machte sie klar, wie viel Spaß selbst die Kleinsten im 151 Mitglieder starken Verein haben können, wenn sie richtig angeleitet werden.

Dass auch der Verband Spaß und Geselligkeit anbietet, erklärte Marion Strasser (Niederneuching). Im Juni hatte eine dreitägige Fahrt nach Zell am See in Österreich geführt, für Mai 2023 ist nun eine Vier-Tage-Lehrfahrt an den Gardasee vorgesehen, mit Besuch in Verona. Dass dafür die Preise erheblich gestiegen sind, erklärte anschließend Geschäftsführer Groh, als er den Haushaltsvorschlag für das kommende Jahr auflistete. „Lagen wir in den beiden vergangenen Jahren noch bei Summen von rund 22 000 Euro für Einnahmen und Ausgaben, wird sich der Betrag nach unserer Schätzung in 2023 auf etwa 34 000 Euro erhöhen, vor allem wegen besagter höherer Reisekosten“, sagte Groh.

Zum Schluss hatte Vorsitzende Brigitte Murla dann noch einen „Weihnachtswunsch“: Der Verband suche händeringend nach Beisitzern für die im Frühjahr anstehenden Neuwahlen des Vorstands: „Es wäre schön, wenn sich ein paar melden, denn wir werden schließlich alle nicht jünger.“

Geehrt wurden noch Teilnehmer am Tag der Offenen Gartentür, darunter zwölf alleine aus Grüntegernbach. Sie bekamen von Murla (aus Jettenstetten) und Groh (Wartenberg) Blumen sowie ein kleines Geschenk als Anerkennung für ihre besonders schön gestalteten Gärten.

Die schönsten Gärten

Inning: Alfred Hastreiter; Grünbach: Maria und Gerhard Wilke; Großwimpasing: Claudia Jell; Grüntegernbach: Hannelore Stephani und Peter Breth, Resi und Familie Unterreitmeier, Theresa Kurz, Familie Hagl, Georg und Fanni Mooshofer, Familie Berger, Familie Feckl, Familie Handl und Silvia Handl (Zaubergarten), Andrea und Sebastian Tafelmeier.