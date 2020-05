Bockhorn plant Digitalisierung der Gemeinderatsarbeit

Die Gemeinderäte in Bockhorn sollen künftig nicht mehr unzählige Papierstapel bekommen. Die Gremienarbeit soll digitalisiert werden. Das wird in der heutigen Sitzung genauer besprochen.

Bockhorn– Dass ein neuer Bürgermeister neue Ideen mitbringt, ist nicht ungewöhnlich. Und doch hat Lorenz Angermaier (FWG/Bürgerliste Kirchasch), Chef im Bockhorner Rathaus, in der konstituierenden Gemeinderatssitzung ein fast revolutionäres Thema angedeutet, das er im Detail in der heutigen Sitzung des Gremiums (19 Uhr, Grundschulturnhalle) besprechen will: Er möchte eine papierlose Gremienarbeit einführen, dank einer neuen App für Mandatsträger – möglich für die Systeme Windows, iOS oder Android.

Diese Anwendung heißt SessionNet, wird von einer Software-Firma in Salzwedel angeboten und ermöglicht es nach Auskunft des Herstellers, von überall auf wichtige Unterlagen zuzugreifen. Damit könnte jedes Gemeinderatsmitglied mit seinem Computer, Laptop, Tablet-PC oder Smartphone unabhängig von Zeit und Ort Infos abrufen, die bisher nur auf Papier existierten.

Schnell, gezielt und bequem

Schnell, gezielt und bequem ließen sich mit einem solchen System aktuelle Vorgänge, Dokumente, Termine und Beschlüsse recherchieren. Aber auch Einladungen zu Veranstaltungen sind damit zu versenden, Sitzungsunterlagen sowie Informationen über Gremien und Verwaltung – damit also ein Maximum an Mobilität und Flexibilität.

Ergänzt um ein Zusatz-System namens Mandatos, das Angermaier ebenfalls installieren lassen will, wäre, so wirbt die Firma, umständliches „Wühlen in Papieren Geschichte“. Denn diese App wurde von ihren Erfindern in Struktur, Design und Funktionen gezielt auf Bedürfnisse von Entscheidern auch in Kommunen zugeschnitten. Angeblich sind Städte wie Bad Nauheim oder Schwarmstedt, Banken wie die NordLB in Hamburg oder große Institutionen wie die Universität Münster mit diesem neuen System in einer einzigen Anwendung schon sehr zufrieden.

Dokumente werden zentral gespeichert

Für die Nutzer, also auch für die Verwaltung und Gemeinderäte in Bockhorn, würde die Zusammenstellung von Unterlagen, das Downloaden oder Ablegen von Dokumenten dank des Mandatos-Systems entfallen. Denn diese Anwendung synchronisiert automatisch und sitzungsbezogen sämtliche Dokumente mit dem jeweiligen Arbeitsplatz. Zudem lässt sich, wie Anwender bestätigen, jederzeit erkennen, ob ein benötigtes Dokument bereits lokal vorhanden oder online verfügbar ist. Außerdem, auch wichtig: Alle Daten und Dokumente werden zentral in einem gesicherten und verschlüsselten Verzeichnis gespeichert.

Worauf schließlich eine Gemeinde besonderes Augenmerk legen muss, sind Schulungen und ein zuverlässiger Service für ein solches neues System. Diese Leistungen, verspricht der Anbieter, sollen verfügbar sein. Es wird interessant sein zu sehen, wie Bockhorns Gemeinderäte eine solche Lösung sehen. Schließlich sind Nutzen und Preis gegeneinander abzuwägen, vor allem aber der Mut zum Schritt in eine technisch innovative Zukunft - ein Thema, das viel Pionier-Potenzial enthält.

