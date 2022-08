Hinein in die bunte Kinderkleider-Stube

Von: Gerda Gebel

Ein großes Angebot an Baby- und Kinderkleidung hat Franziska Lindner in ihrem ZwergZeug-Laden. © Gerda Gebel

Das kleine Salmannskirchen in der Gemeinde Bockhorn ist vermehrt zum Ziel von jungen Müttern, aber auch Omas und Freundinnen geworden. Grund dafür ist der neu eröffnete „ZwergZeug-Laden“ von Franziska Lindner, in dem sie „Secondhand & Handmade rund ums Kind“ anbietet.

Die 28-jährige Inhaberin arbeitet hauptamtlich am Flughafen München in der Projektassistenz und befindet sich derzeit in Elternzeit mit ihrer knapp zweijährigen Tochter Marie. Mit Unterstützung ihrer Familie hat sie nun ihr eigenes Projekt realisiert. „Die Idee zu dem Laden stammt eigentlich von meiner Mama“, erzählt Lindner, die dafür die leerstehende Wohnung der Oma im Elternhaus nutzen darf.

Für die Namensgebung war ihr Mann Andy zuständig. Für den gelernten Handwerker lag die Analogie zum Werkzeug nahe – geboren war der „ZwergZeug-Laden“. Seit Februar ist die Chefin mit der Planung beschäftigt, galt es doch vorab Infos einzuholen für die Selbstständigkeit beim Steuerberater und bei der Krankenkasse. Nächster Schritt war die Vorbereitung der Wohnung, „da haben alle zusammengeholfen, auch meine Eltern und mein Bruder“, sagt Lindner dankbar.

Zur Eröffnung am 1. Juni waren dann in den Räumen mit einladendem Design alle Regale aufgebaut, die ersten Kindersachen stammten natürlich von Tochter Marie und einigen Freundinnen.

Durch Aushänge und Werbung in den sozialen Medien meldeten sich zahlreiche Kundinnen, die gleich zum Einkaufen kommen wollten. Mittlerweile kann sich Lindner über mangelnde Resonanz in ihrem liebevoll dekorierten Laden nicht beklagen.

In der Secondhand-Abteilung hängen sorgfältig sortiert Kleidungsstücke für Kinder von Frühchengröße 44 bis 176, dazu kommen Schuhe, Spielsachen, Umstandsmode, aber auch Autositze und Babyschalen. Für Neugeborene hat die Inhaberin auch Still- und Fläschchenzubehör im Angebot, dazu auch Stillkissen und Sterilisator.

Wichtig ist der jungen Mutter die Qualität der Secondhand-Ware: „Es wird alles genau geprüft bei der Warenannahme, damit keine Flecken oder Löcher übersehen werden“, versichert sie. Ein positiver Effekt der gebrauchten Kleidung ist die Nachhaltigkeit, aber auch der günstige Preis gegenüber Neuware. Wobei viele der aktuelleren Kleidungsstücke im ZwergZeug-Laden noch ungetragen sind, auch zahlreiche Markenartikel sind im Angebot.

Jeder kann bei Lindner Secondhand-Artikel veräußern, sie nimmt die Ware in Kommission – was nach vier Monaten nicht verkauft ist, wird zurückgegeben oder landet in der Räuberkiste. Seit kurzem läuft der Sommerschlussverkauf, ab September erfolgt dann die Annahme der Winterware.

Ein laufend wachsendes Segment ist die Handmade-Abteilung, in der handgemachte Accessoires und Geschenke zur Geburt oder Taufe zu finden sind. „Ich selber stelle bedruckte Textilien, Taschen, Kissen und Kerzen her, von meiner Mama stammen die gestrickten Sachen“, erklärt die einfallsreiche Geschäftsfrau. Daneben beherbergt der vom Ururopa selbst geschreinerte Schrank handgemachte Karten und Körbe, Babydecken, Dinkelkissen, Schnullerketten, aber auch genähte Trachtenröcke und Dirndl in großer Auswahl – alles Werke von kreativen Kleinunternehmerinnen aus der Region. „Ich möchte, dass jeder sich die Sachen leisten kann“, betont Lindner, die bei der Produktauswahl ihre eigene Erfahrung als junge Mama einbringen kann. Ihre neueste Idee: eine Tonie-Tauschbörse. Wer seine bunten Hörspiel-Figuren nicht mehr hören mag, kann sie im ZwergZeug-Laden tauschen gegen eine andere Figur.

Franziska Lindner genießt ihren Laden in vollen Zügen und freut sich über die positive Resonanz ihrer Kunden, die häufig durch Mundpropaganda kämen. „Ich bin jeden Tag glücklich, wenn sie zufrieden sind“, sagt sie strahlend.

Infos zu Angebot und Öffnungszeiten unter www.zwergzeug-laden.de.