Bockhorn will wachsen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Urkunden und kleine Geschenke: Bürgermeister Lorenz Angermaier, Feldgeschworener Franz Döllel, Franz Herbst (40 Jahre aktiver Feuerwehrdienst), Thomas Huber (25 Jahre) und Vize-Bürgermeister Thomas Fisch. © Gabriele Gams

Neue Baugebiete, neuer Einkaufsmarkt, neues Schulkonzept: Die Bürgerversammlung in Bockhorn war geprägt von der Entwicklungskraft der Gemeinde.

Riedersheim – Wenn es Gemeinden gut geht, viele Projekte erfolgreich zu Ende geführt werden konnten und die Finanzen ein ordentliches Plus aufweisen, scheint das Interesse an jährlichen Bilanzen nicht so groß zu sein wie in Krisenzeiten. Jedenfalls war der Saal beim Wirt z’ Riedersheim nicht ganz gefüllt, als Bürgermeister Lorenz Angermaier am Dienstagabend zur Bürgerversammlung eingeladen hatte. Dabei gab’s durchaus Interessantes zu vermelden.

Immerhin konnten im vergangenen Jahr die Bauhof-Erweiterung, die Sanierung des Feuerwehrhauses in Bockhorn und die Fertigstellung des neuen Kindergartens Grünbach gefeiert werden. Auch im Kinderhaus Bockhorn entstand eine weitere Krippen-Gruppe, und im erweiterten Gewerbegebiet Unterstrogn laufen bereits auf zwei von drei Parzellen erste Bauarbeiten.

Im neu ausgewiesenen Baugebiet Kirchasch-Mitte sollen spätestens Anfang 2024 die ersten Bagger anrollen. Noch heuer sind hier Ausschreibung und Grundstücksvergabe für Bauwerber geplant. Vorgesehen sind 20 gemeindliche Grundstücke sowie 30 in privater Hand.

„Hier haben wir von Anfang an eine Erschließung mit Nahwärme auf der Basis von Hackschnitzeln geplant“, erklärte Angermaier. Das Heizwerk soll zwischen Friedhof und dem nahen Sportgelände entstehen. „Die Verträge mit dem Unternehmen ESB Wärme sind bereits unterzeichnet.“

Auch in Grünbach wird es mehr Baugrund geben: ein Gewerbemischgebiet an der B 388, auf dem auch das neue Feuerwehrhaus stehen wird, und im Gebiet Grünbach-Südwest im Anschluss an die Tennisplätze in Richtung Hecken. „Hier sollen vor allem Einheimische die Chance auf Baugrund erhalten“, sagte Angermaier. Damit die Bürger auch eine funktionierende Nahversorgung vorfinden, hat die Gemeinde erst vor kurzem die Planung eines Einkaufsmarktes in Bockhorn vorgestellt (wir berichteten). Daneben soll auch hier ein Gebiet mit voraussichtlich 30 neuen Wohneinheiten entstehen.

Auch die Schule hat die Gemeinde im Blick. Wenn 2026 der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung greift, will man gerüstet sein. Schon jetzt läuft deshalb ein Raumfunktionsprogramm, und die Gemeinde und ein Fachbüro beschäftigen sich mit Lernlandschaften, einem neuen Pädagogik- und Raumkonzept. Mitte 2027 soll es für die Kinder zur Verfügung stehen.

Zufriedene Gesichter gab es in der Bockhorner Bürgerversammlung beim Wirt z‘Riedersheim. © Gabriele Gams

Mehr Zeit für die finale Umsetzung werden das Hochwasserschutzkonzept und der Breitbandausbau benötigen. Noch heuer sind aber zwei Masten in Mauggen und Kirchasch für die bessere Mobilfunkabdeckung geplant.

Was Umwelt und Vorsorge angeht, konnte Angermaier die Bürger beruhigen. Zum einen besitzt die gemeindliche Kläranlage noch ein Wasserrecht bis 2038, laufende technische Verbesserungen wie Phosphatfällung oder eine modernisierte Steuerungsanlage sorgen für eine zeitgemäße Entsorgung. „Allerdings wird die Verwertung von Klärschlamm immer aufwendiger, denn er darf nicht mehr ausgebracht werden. Und wir brauchen relativ viel Geld, um unser großes Kanalsystem instand halten zu können“, sagte Angermaier.

Darüber hinaus gehört Bockhorn dem Klimaschutz-Netzwerk des Landkreises an und profitiert damit von Beratung und Fördermitteln. Auch an einem Standort-Konzept für Freiflächen-Photovoltaik wird gearbeitet. Zwei private Anlagen sind wohl bereits in der Diskussion.

Dafür konnte der Bürgermeister nichts Neues zur Walpertskirchener Spange oder Nordumfahrung mitteilen: „Hierzu gibt’s kaum Bewegungen. Es gibt auch noch keine Rückmeldung zu diversen Einsprüchen von Gemeinde und einzelnen Bürgern dazu.“

Zur Versammlung war ein schriftlicher Antrag von der Bürgerinitiative Maierklopfen zum dort geplanten Schweinestall (wir berichteten) eingereicht worden. Angermaier erklärte daher noch einmal den Verfahrenshergang und die bislang nicht gelöste Situation. Am 13. April soll es nochmals zu einem Ortstermin mit dem Petitionsausschuss des Landtags kommen.

Zudem fragte ein Besucher, ob bei einer neuen Nahversorgung der bisherige Bäckerladen in Bockhorn aufgelöst werde. Dazu konnte der Bürgermeister keine finale Antwort geben.

Urkunden erhielten für 40 Jahre bei der Feuerwehr Bockhorn Franz Herbst und Gerhard Lemmermeier, für 25 Jahre Marcell Garcia und Thomas Huber. 25 Dienstjahre geleistet hat Stefan Schuster bei der Feuerwehr Eschlbach. Schließlich wurde Franz Döllel ausgezeichnet: Er stand von 2010 bis 2022 der Gemeinde als Feldgeschworener zur Verfügung.