Zehn Jahre Tierheim in Kirchasch: Harte Zeiten für die Tiere und die Helfer

Von: Lea Warmedinger

Setzen sich seit vielen Jahren für das Wohl der Tiere ein (v. l.): Tierheim-Leiterin Michaela Maier, Dritte Vorsitzende des Tierschutzvereins Heidi Lupek und Zweite Vorsitzende Solveig Wanninger. Erinnerung an die Anfänge im Heim Nach Corona keine Freiwilligen mehr © lea warmedinger

Zehn Jahre Tierheim in Kirchasch: Ein Grund zu feiern, doch der Tierschutzverein ist finanziell und personell überlastet.

Bockhorn – Seit zehn Jahren gibt es inzwischen das Tierheim in Kirchasch in der Gemeinde Bockhorn. Mit einem umfangreichen Jubiläumsfest wollen das Tierheim-Team und der Tierschutzverein Erding das gebührend feiern. Doch die „katastrophale Lage“, wie 2. Vorsitzende Solveig Wanninger beschreibt, trübt die Feststimmung.

„Wir haben Unmengen an Katzen“, sagt Wanninger. „Es ist katastrophal.“ Inklusive Pflegestellen und Quarantäne seien es an die 70 Miezen. „Die Vermittlungschancen sind zwar gut“, weiß Tierheim-Leiterin Michaela Maier. „Aber das Problem ist der extreme Nachschub.“ Dabei handle es sich vor allem um frei lebende Katzenbabys etwa von Betrieben oder Höfen, die ins Tierheim gebracht werden. „Es werden von Jahr zu Jahr mehr“, sagt auch 3. Vorsitzende Heidi Lupek. „Weil wir nicht mehr so kalte Winter haben, können Katzen dreimal im Jahr Junge bekommen.“ Ein Problem sei auch, dass es in Bayern noch keine Kastrationspflicht gibt.

Neben den Katzen leben im Tierheim derzeit zehn Wellensittiche sowie drei Meerschweinchen – und 28 Kaninchen, genauso viele wie vor zehn Jahren kurz nach der Eröffnung, erinnert sich Michaela Maier. Die 63-Jährige war damals eine der ersten beiden Angestellten im Tierheim. Im Oktober sei mit dem Einzug der ersten beiden Katzen der Betrieb angelaufen. „Und dann haben wir 28 Kaninchen auf einmal bekommen“, erzählt Maier lachend. „Das werde ich nie vergessen.“

Doch bis es überhaupt dazu kam, dass Tiere in einem Tierheim im Erdinger Landkreis aufgenommen werden können, war es ein weiter Weg. Vor dem Spatenstich im Jahr 2011 gab es drei Pflegestellen des Erdinger Tierschutzvereins. Die damalige Vorsitzende Christa Manschek aus Moosen, Gabi Eibl aus Wartenberg und Ilse Jehl aus Altenerding brachten die Tiere bei sich zuhause unter. „Aber die Pflegestellen sind wegen der Kapazität und des Alters an ihre Grenzen gestoßen“, erzählt Wanninger.

Der Tierschutzverein München verkaufte dem Erdinger Verein einen Teil des großen Grundstücks vom Gnadenhof nebenan. Die 15 000 Quadratmeter große Fläche konnte schließlich dank der vorweihnachtlichen Spendenaktion des Erdinger/Dorfener Anzeiger im Jahr 2006 sowie mit Erspartem gekauft werden.

Zur Finanzierung ist auch die Fundtierpauschale wichtig, die die 26 Gemeinden im Landkreis 60 Cent pro Bürger im Jahr kostet. „Bis wir 26 Verträge hatten, hat es drei Jahre gedauert“, erinnert sich Wanninger (75). Auch heute hat der Tierschutzverein mit den Finanzen zu kämpfen. „Jeder Monat ist eine Herausforderung“, sagt Wanninger. Denn auch fürs Tierheim sei alles teurer geworden: Energie, Arzt- und Futterkosten.

„Für Neuerungen sind wir auf Spenden angewiesen“, berichtet Maier. Die neuen Katzenausläufe beispielsweise gebe es nur dank einer großzügigen Spenderin. Auch Sommer- oder Nikolausfeste waren eine wichtige Einnahmequelle – bis zur Pandemie. Nun findet wieder das erste große Fest nach Corona statt: die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Tierheims am Samstag, 22. Juli, von 13 bis 18 Uhr.

Derzeit hat das Tierheim zwei Ganztagskräfte, drei Halbtagskräfte und eine Minijob-Stelle. Bei so viel Arbeit wäre mehr Personal dringend notwendig, aber auch das ist finanziell nicht möglich, erzählt Maier. Vor der Pandemie habe es auch viele freiwillige Helfer gegeben. „Aber das Ehrenamt hat sich bei uns nach Corona zerschlagen“, sagt Maier. Auch die Inflation trage dazu bei, vermutet die Walpertskirchenerin. „Wer nebenbei was macht, braucht Geld dafür.“

Spenden

für den Tierschutzverein Landkreis Erding e.V. an die IBAN DE48 7005 1995 0000 0123 6, Verwendungszweck „Spende“

