Bockhorner Austern-Rekord

Von: Friedbert Holz

Teilen

Ganz schön was los war beim Austern-Verkauf auf dem Bockhorner Rathausplatz. © Friedbert Holz

„Wir haben 500 Dutzend Austern diesmal verkauft, so viele wie noch nie“: Veronika Dupuy aus Unterstrogn, Mitglied im Komitee Bockhorn-Magnac, war überwältigt. Zwar ging der Großteil der französischen Meeresspezialitäten an Kunden, die per Internet vorbestellt hatten. Doch auch zum spontanen Probieren waren viele aus der Gemeinde und der Nachbarschaft an Silvester zum Rathausplatz gekommen.

Bockhorn – Oder auch, um bei diesem Traditionstermin mit Bekannten und Freunden bei einem Glas Weißwein auf den bevorstehenden Jahreswechsel schon am Vormittag anzustoßen. Lange Schlangen bildeten sich sowohl beim Austern-Verkaufsstand, als auch bei der Weinverkostung.

„Wir hatten diesmal zwei weiße Weine aus Frankreich im Angebot: einen etwas lieblicheren aus der Provence und einen etwas stärkeren aus der Bordeaux-Region“, erklärte Helmut Daschinger, der mit Helmut Hinterwimmer ausschenkte. Seine Frau half indessen unter dem großen Zelt vor dem Rathaus-Eingang, Weißbrote mit einer Gänse-Rillette herzurichten, einer Art Schmalz, verfeinert noch mit Wacholderbeeren und Knoblauch. „Das bieten wir als Alternative für all jene an, die keine Austern mögen, aber trotzdem etwas zum Wein essen möchten“, erklärte Odile Binding aus Grünbach. Sie und ihr Mann Markus sind schon lange Mitglieder im Komitee. Während sie bei Verkauf und Organisation half, öffneten ihr Mann sowie Franzosen aus der Gemeinde für die Kunden mit speziellen Messern die Austern, die sie gerade gekauft hatten und nun auch verzehren wollten.

Doch viele nahmen ihre Bestellungen auch gleich mit nach Hause, etwa als Vorspeise für das abendliche Silvester-Menü. „Wir haben hier wahrscheinlich die größte Austern-Verkaufsaktion in Bayern“, mutmaßten Odile Binding und Veronika Dupuy, deren heimische Garage als Übergangskühlhaus herhalten musste. „Am Mittwoch war der Kühl-Lkw aus Frankreich gekommen, und wärmer als sechs Grad dürfen Austern nicht gelagert werden“, erklärte die Gattin von David Dupuy, dem Organisator der Meeresfrüchte. Er selbst konnte diesmal nicht teilnehmen, kurierte zuhause eine Grippe aus.

Dafür hatten viele andere großen Spaß am bunten Treiben. Etwa Hans Handel und seine Frau Anneliese aus Schwarzhölzl. „Wir lieben die zwanglose Atmosphäre hier, treffen uns mit anderen Leuten und nehmen sechs Dutzend Austern mit heim.“ Auch Klaus und Doris Oehm aus Grünbach waren gekommen, mit dem Fahrrad. Sie genossen ihre zwölf Austern gleich am Stehtisch, ergänzt um einen guten Schluck Weißen. Auch Altbürgermeister Hans Schreiner mit seiner Familie zeigte sich zufrieden mit dem großen Erfolg der Veranstaltung, die noch in seiner Amtszeit entstanden war. Er gehörte wohl zu den wenigen, die Austern auch schon in ihrer Heimat genossen haben – bei einigen Besuchen in der Partnergemeinde Magnac.