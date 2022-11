Bockhorner Bilderbuchkino begeistert

Von: Friedbert Holz

Viele kleine, gespannte Zuhörer: Randvoll war der Mehrzweckraum der Bockhorner Grundschule. Links vorne: Gertie Angermaier, die mit ihren Vorschulkindern das Bilderbuchkino musikalisch umrahmte. © Friedbert Holz

Edeltraud Kaiser und Christa Rutzmoser veranstalteten das dritte Musikalische Bilderbuchkino in der Bockhorner Schule - diesmal mit der Geschichte von Jim Knopf und den Spuren im Dschungel.

Bockhorn – Erwartungsfroh sitzen sie auf kleinen Bänken im Halbkreis, teils auch auf dem Boden des Mehrzweckraums in der Bockhorner Schule. Direkt vor den gut 40 Kindern ab vier Jahren haben Edeltraud Kaiser und Christa Rutzmoser Platz genommen, an der Wand dahinter laufen bunte Bilder ab. Die Spannung im Raum ist spürbar, denn es ist wieder soweit: Zum dritten Mal startet das Musikalische Bilderbuchkino, diesmal mit einer ganz aufregenden Geschichte: von Jim Knopf und den Spuren im Dschungel.

Die Mädchen und Buben kennen Jim Knopf natürlich, diesen kleinen Jungen mit den Wuschelhaaren und seinem Freund Lukas, dem Lokomotivführer. Als Michael Ende 1960 das Originalbuch auf den Markt brachte und spätestens durch die Fernsehserie mit der Augsburger Puppenkiste zum Kinder-Hit wurde, dachte niemand daran, dass diese beiden Figuren sich so lange auf der Bestseller-Liste halten würden. Das in Bockhorn aufgeführte Abenteuer wurde von Charlotte Lyne und Mathias Weber geschrieben, es spielt in der Nähe der Insel Borneo in Südostasien, doppelt so groß wie Deutschland.

Die Kinder scheinen sicher in Geografie zu sein, denn als Kaiser sie vor Beginn der Lesung fragt, ob sie Borneo verorten können, tippen die meisten von ihnen recht zielsicher auf den Globus. Nun beginnt die Leiterin der Bücherei, die zusammen mit Co-Leserin Christa Rutzmoser und dem Team der örtlichen Bibliothek die Veranstaltung wieder organisiert hat, mit dem kindgerechten Text. Da kommt sofort Abenteuerstimmung auf, gespannt blicken die Kleinen auf die Leinwand, wo immer wieder andere bunte Bilder die Geschichte untermalen, am Laptop gesteuert von Birgit Lippacher.

Damit die Textstellen sich nicht zu sehr in die Länge ziehen, streut die Gruppe der Vorschulkinder unter Leitung von Gertie Angermaier immer wieder Musik ein. „Passend zum Buch haben wir Lieder ausgesucht, die wir teilweise noch durch ein Glockenspiel untermalen“, sagt die Musiklehrerin.

Die Kleinen aus dem Kinderhaus erleben zusammen musikalische Früherziehung, die Idee der Unterhaltung beim Bilderbuchkino entstammt einer Kooperation zwischen Kreismusikschule und Bockhorns Bücherei. „Wir machen auch ab und zu passende Geräusche“, sagt Angermaier, „und selbstverständlich dürfen alle Kinder mitsingen, wenn sie eine bekannte Melodie erkennen“.

Es ist so spannend für die Kinderschar, dass viele verzückt auf die große Leinwand blicken. Längst vergessen ist die anfängliche Unsicherheit, sich getrennt von Mama oder Papa ganz nach vorne zu den beiden Vorleserinnen zu setzen. Die Eltern sitzen oder stehen derweil im hinteren Teil des Raums, der inzwischen die Grenzen seiner Kapazität erreicht hat. Aber sie freuen sich alle mit, dass ihre Sprösslinge so viel Spaß an der Jim-Knopf-Story haben.

Auch Kaiser ist zufrieden mit dem erneuten Erfolg, schließlich liegt ein Hintergedanke beim Bilderbuchkino auch darin, Kinder schon frühzeitig an die Faszination von Büchern heranzuführen. Daher hat sie neben der Eingangstür einen Tisch mit Kinderbüchern aus der Bibliothek aufgebaut, um Beispiele für spannende und zeitgemäße Kinderliteratur aufzuzeigen.

Und sie wirbt schon zu Beginn der Vorstellung für einen anschließenden Besuch in ihrem Bücherreich, die quasi gleich um die Ecke liegt. „Da gibt’s auch einen Bücherpass: Wer zehnmal ein Buch oder ein anderes Medium bei uns ausgeliehen hat, bekommt zusätzlich eine Überraschung von uns“.

Nach rund einer Dreiviertelstunde ist die Geschichte zu Ende, und tatsächlich biegen ein paar Kinder mit ihren Eltern gleich in Richtung Bücherei ab. Aber auch alle diejenigen, die an diesem Nachmittag noch ohne ein Leihbuch nach Hause gehen, hatten erkennbar viel Freude an dieser Art von kindgerechtem Kino. Mit einem wahrlich vollen Haus können Kaiser und ihr Team sicher auch beim nächsten Termin wieder rechnen.