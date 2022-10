Bockhorner Chorkinder in ZDF-Zweiteiler

Von: Alexandra Anderka

Fotos mit Schauspielern wie Helmfried von Lüttichau kamen bei den Bockhorner Chorkindern gut an. © Bavaria Fiction

14 junge Sängerinnen und Sänger des Jugend- und Kinderchores Stella Cadente aus Bockhorn sind am Sonntag und Montagabend im ZDF zu sehen. Wie kam es dazu?

Bockhorn - Ein Film-Drama inmitten eines malerischen italienischen Dorfes, unter den Schauspielern namhafte Akteure wie Desirée Nosbusch, Helmfried von Lüttichau oder Susanne von Borsody. Mittendrin: 14 junge Sängerinnen und Sänger des Jugend- und Kinderchores Stella Cadente aus Bockhorn. Wie kam es dazu?

Die Hände im Spiel hatte hier Martina Eisenreich, die preisgekrönte Filmkomponistin aus Maierklopfen. Sie war angefragt worden, die Musik für den Zweiteiler „Süßer Rausch“ zu komponieren, der am Sonntag und Montag, 16. und 17. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr im ZDF erstmals ausgestrahlt wird.



Für eine Szene, den 60. Geburtstag von Karl, einem der Hauptprotagonisten, singt ein Waisenchor. Die beiden Strophen hat Eisenreich komponiert und auch den Text dazu geschrieben. Sie fragte Chorleiterin und Freundin Gertie Angermaier, ob nicht der Bockhorner Chor in ihrem Studio diese Passage einsingen wolle.



Angermaier war anfangs ein bisschen zurückhaltend: „Ich dachte mir, so ein großes Event für unseren kleinen Chor“, der allerdings, ebenso wie Eisenreich, Kulturpreisträger des Landkreises ist. Die Komponistin beruhigte sie: „Es muss nicht perfekt sein, in dem Film singen Kinder aus einem Waisenhaus.“



Das Ganze passierte mitten in der Corona-Zeit, von März bis Juni 2021. Der Chor hatte bis dato kaum geprobt. Das musste sich nun ändern, es war Einfallsreichtum gefragt. Zwanzig Kinder im Alter von sechs bis 20 Jahren haben das Lied schließlich einstudiert. „Wir haben viel mit Videos gearbeitet, draußen in kleinen Gruppen gesungen, viele Tests gemacht“, erinnert sich die Chorleiterin. Die beiden Strophen wurden im Mai 2021 im Eisenreich-Tonstudio in Maierklopfen eingespielt.



Der Zweiteiler spielt in der italienischen Stadt Bassano del Grappa. Zu Beginn der Pfingstferien ging’s dann los zum Drehort, gemeinsam mit ein paar Chormamas, Co-Chorleiterin Feli Loidl und 14 Kinderchorsängern und -sängerinnen, die Angermaier nach Vorgaben der Produktionsleiterin aussuchen musste. „Zum Beispiel sollten die Kinder verschiedene Haarfarben haben, auch ein paar Buben sollten dabei sein“, erklärt sie. Obwohl bestimmt etliche mehr des 50-Mitglieder starken Chors bei diesem Abenteuer gerne dabei gewesen wären, habe es keine Unstimmigkeiten gegeben, freut sich Angermaier, die ein bestimmtes Budget von der Filmproduktion zur Verfügung hatte.



Nach sechs Stunden Fahrt kamen die Bockhorner in der Jugendherberge an, machten eine Stadtbesichtigung und genossen ein Eis. „Am nächsten Tag fuhren wir nun endlich mit einem Haufen aufgeregter Kinder zum Drehort, eine wunderschöne alte Villa bei Bassano. Die Chorszene als Teil einer großen Geburtstagsfeier wurde gedreht“, erzählt Angermaier. Unglaublich viele Filmleute seien dort rumgelaufen. Nach den letzten Corona-Checks und dem Einsingen kleideten die Kostümbildner die Chorkinder ein. Dann ging’s weiter zu Maske und Friseur. „Da ja eine riesige Feier gedreht wurde, hatten wir das Glück, alle Stars und Hauptdarsteller des Zweiteilers live zu sehen. Da blieben viele Kindermünder offen stehen“, sagt die Chorleiterin lachend. Das hat auch dem elfjährige Julian Bartl am besten gefallen: „Wir haben viele tolle Sachen zusammen erlebt, aber das Beste war, dass wir hinter die Kulissen eines Drehs schauen durften und mit vielen Stars reden konnten.“



„Zum Glück war der Ton ja schon im Studio aufgenommen, sodass es reichte, dass der Chor sich auf die visuelle Darstellung konzentrieren konnte“, berichtet Angermaier augenzwinkernd, lobt aber sofort: „Die Kinder haben das so toll gemacht, ich war jeden Augenblick darauf gefasst, dass eines der Kinder weinend von der Bühne rennt.“ Denn diese umfangreiche Szene wurde circa 15 Mal gedreht – immer wieder änderten die Kameras ihre Position.



Die Pausen ermöglichten es den Kindern, Schauspielern wie Desirée Nosbusch und Helmfried von Lüttichau Fragen zu stellen. Viele schöne Erinnerungsfotos sind dabei entstanden. Das hat auch die achtjährige Katharina Huber beeindruckt: „Mein ganz großes Highlight war für mich das Treffen und Foto mit Schauspieler Helmfried von Lüttichau.“ Glücklich und etwas geschafft ging es tags drauf mit vielen unvergesslichen Erinnerungen zurück nach Hause.

Angermaier hat sich den Film vorab schon in der Mediathek angesehen und verrät: „Jetzt singen wir nur eine Strophe, aber immerhin. Und das Lied ist wirklich wahnsinnig schön“, verspricht sie und hat auch noch ein Überraschung parat: „ Martin Eisenreich ist im Film ebenfalls zu sehen, mit ihrem Mann, Schlagzeuger Wolfgang Lohmeier, Harfenistin Evelyn Huber und einer Cellistin.“



Am Sonntag und Montag Abend werden also etliche Bockhorner Chorkinder gespannt vor dem Fernseher sitzen. Lilly Angermaier (12) weiß schon jetzt: „Das Drehen am Filmset mit dem ganzen Drumherum und dass wir ein Teil davon waren, war schon was ganz Besonderes, das ich wohl nie vergessen werde.“

