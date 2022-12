Bockhorner Rekordhaushalt

Etat umfasst 18 Millionen Euro – Gemeinde ist schuldenfrei, schließt Kredite aber nicht aus

Von Friedbert Holz schließen

„Einen so großen Haushalt hatten wir noch nie, der Gesamtumfang von 18 Millionen Euro bedeutet Rekord“, sagte Heinz Schoder, Geschäftsführer der Verwaltung, in der Bockhorner Gemeinderatssitzung über den Etat für das kommende Jahr.

Bockhorn – Er und Bürgermeister Lorenz Angermaier (FW) stellten die wichtigsten Posten vor und gaben auch einen Ausblick auf die nächsten Jahre der Amtsperiode. Dabei wurde deutlich: Die Rücklagen werden nötig sein, um wichtige Projekte in naher Zukunft stemmen zu können. Das Gremium verabschiedete den Haushalt schließlich einstimmig.

Der Etat teilt sich auf in den Verwaltungshaushalt mit den laufenden Kosten. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 8,1 Millionen Euro. Und in den Vermögenshaushalt mit den Investitionen, der diesmal rund 9,9 Millionen Euro umfasst.

Stattliches Polster

„Da wir aus unseren bisherigen Rücklagen rund 370 000 Euro entnehmen müssen, werden wir zum Ende nächsten Jahres noch eine Reserve von etwa 4,8 Millionen Euro haben“, sagte Angermaier. „Doch bei den hohen Belastungen in den kommenden Jahren für unsere Grundschule, für Kanalsanierungen, Breitbandausbau und Radwegen stoßen wir an finanzielle Grenzen. Zwar können wir diese Projekte noch stemmen, müssen jedoch später einmal auch an die Aufnahme von Krediten denken.“ Derzeit jedenfalls hat die Gemeinde keinerlei Schulden.

Debatte um Senkung der Gewerbesteuer

Diskutiert wurde auch der Hebesatz bei der Gewerbesteuer, der aktuell 350 von Hundert beträgt. Franz Auer jun. (CSU) gab zu bedenken, dass speziell der Mittelstand und dabei vor allem Handwerksbetriebe in derzeit schwieriger Finanzsituation entlastet werden sollten. Die Mehrheit der Räte sprach sich gegen eine Senkung der Gewerbesteuer aus und schlug vor, dieses Thema im kommenden Jahr noch einmal zu diskutieren, wenn die Wirtschaftslage klarer zu bewerten sei.

2,5 Millionen Euro Kreisumlage

Zu den größten Einzelposten im Verwaltungshaushalt gehören bei den Einnahmen rund 3,5 Millionen Euro Einkommensteuer, etwa 1,2 Millionen Euro Gewerbesteuer, rund eine Million vom Freistaat als Schlüsselzuweisung und 700 000 Euro als Zuschuss zur Kinderbetreuung.

Einer der größten Ausgabeposten sind ebenfalls die Kinderbetreuung mit rund 1,5 Millionen Euro, die um rund 200 000 Euro gestiegene Kreisumlage auf nun 2,5 Millionen. Euro, Personalkosten (ohne Offene Ganztagsschule) in Höhe von rund einer Million Euro sowie Ausgaben für die EDV in der Gemeindeverwaltung für rund 280 000 Euro.

Vereinsheim und Feuerwehrhaus

Bei den geschätzten Einnahmen im Vermögenshaushalt entfällt rund eine Million Euro auf die Fördergelder für den neuen Kindergarten in Grünbach, mögliche Verkaufserlöse bei Grundstücken im neuen Baugebiet Kirchasch (2 Mio. €) sowie die Fördermaßnahmen bei der Breitbanderschließung (1,35 Mio. €).

Die größten Ausgaben entfallen auf den gemeindlichen Zuschuss für das neue Vereinsheim des SC Kirchasch (900 000 €), den Neubau des Feuerwehrhauses Grünbach (600 000 €), die Erschließung des Baugebiets Kirchasch Mitte (1,2 Mio. €), Kanalsanierungen (300 000 €) sowie für die Breitbanderschließung (rund 1,5 Mio. €).