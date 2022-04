Bockhorner Theatergruppe nimmt mit mobiler Bühne wieder Fahrt auf

Von: Markus Schwarzkugler

Proben schon fleißig (v. l.): Verena Fröschl, Margit Mair und Franz Herbst auf der mobilen Bühne, die heuer zum Einsatz kommt. Es handelt sich um einen alten Anhänger. Wenig hilfreiche Tipps fürs Eheleben Bislang 35 Stücke gespielt © Verein

Ihren 40. Geburtstag hätte die Bockhorner Theatergruppe 2021 gefeiert, wäre da nicht Corona gewesen. Dem runden Ehrentag soll nun mit etwas Verspätung gedacht werden. Und zwar mit einem Theaterstück Mitte Mai. Allerdings läuft das Ganze anders ab als gewohnt: Die Aufführungen finden an verschiedenen Orten, im Freien und auf einer mobilen Bühne statt.

Bockhorn – „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“, schreibt Schriftführer Stefan Freitsmiedl in einer Pressemitteilung der Theaterer. Aufführungen in geschlossenen Räumen sieht die Theatergruppe nach wie vor problematisch. „So haben wir einen Heuballenanhänger in eine mobile Bühne verwandelt und fahren damit im Mai durch unsere Gemeinde. Die Stationen sind dabei jeweils unsere Gaststätten“, so Freitsmiedl zum Konzept.

Auf die Bühne, oder genauer gesagt den Anhänger, kommt der Einakter „Heiraten ist schön“ von Walter G. Pfaus. Anlässlich der bevorstehenden Hochzeit ihrer Nichte kommen die Eheleute Willi (gespielt von Franz Herbst) und Hedwig (Margit Mair) zu recht unterschiedlichen Ansichten des Ehelebens. Mit Wortwitz, Humor und Lebensweisheiten blicken die beiden auf ihre eigenen Erfahrungen von der Hochzeitsreise bis zum Familienalltag zurück.

Wie im echten Leben sind manche Unterhaltungen der Eltern für die eigene Tochter (gespielt von Verena Fröschl) eher peinlich als zielführend. „Nicht nur die Tipps, die das Ehepaar für die Nichte und ihren zukünftigen Ehemann haben, laden die Zuschauer zum Schmunzeln ein“, verspricht der Theaterverein.

Die Aufführungen finden am Samstag, 14. Mai, ab 17 Uhr vor dem Bräustüberl Grünbach und am selben Tag ab 19.30 Uhr beim Wirt z’Riedersheim statt. Weiter geht’s am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr am Landgasthof Bauer in Kirchasch und um 19.30 Uhr vor dem Gasthaus Weber in Bockhorn. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind willkommen. Bei Bedarf steht eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung.

Der Verein bedauert, dass er seinen Runden vergangenes Jahr nicht mit seinem Stammpublikum feiern konnte. Das Stück „Deifi Sparifankerl“ musste bereits 2020 wegen Corona ausfallen.

1981 wurde der Theaterverein Bockhorn als kleine Theatergruppe nach 25-jähriger Pause wieder ins Leben gerufen. Treibende Kräfte hinter dem Neustart waren unter anderem Anton Schlehhuber, Adi Irl und Peter Schachtl. Gespielt wurden im Gründungsjahr vier Einakter. Seit 1981 wurden der Mitteilung zufolge mittlerweile 35 Stücke vor einem treuen Publikum aufgeführt. In den ersten Jahren spielte die Laientruppe im Saal des Gasthauses Weber. Als dieser dann aus baulichen Gründen Ende der 80er Jahre für größere Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung stand, fanden die Darsteller einige Jahre später im neu erbauten Bockhorner Pfarrheim ein neues Zuhause. Die Vorbereitungen dafür wurden von Irl initiiert. Ebenfalls wurde unter seiner Regie auch die neue Bühne für das Pfarrheim angefertigt. „Er war damals das Zugpferd des Vereins und hatte auch ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Stücke, an die sich das Publikum noch viele Jahre lang erinnerte“, blickt Freitsmiedl zurück.

1998 wurde Irl als Spielleiter von Edeltraud Kaiser abgelöst. Franz Herbst wurde im gleichen Jahr Vorsitzender und ist das bis heute. Nach 18 Jahren, in denen Kaiser die Regie geführt hatte, übernahm Christa Rutzmoser diesen Posten. Hans Bartl unterstützt seitdem als 2. Spielleiter das Regieteam. In der Hauptversammlung 2021 übernahm die Tochter Rutzmosers, Lisa Freitsmiedl, mit Hans Bartl die Spielleitung.