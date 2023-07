Bolzplatz als Literatur-Salon: Buchvorstellung im Freien mit Bücherei-Leiterin Edeltraud Kaiser

Von: Friedbert Holz

Bücher und Musik: Die Besucher und Musikantinnen vom Bockhorner Querflötenquartett lauschen auf der Tribüne der Buchvorstellung von Edeltraud Kaiser (l.). © holz

In Bockhorn gibt es eine ganz besondere Art der Buchvorstellung: Sie findet im Freien mit Begleitung von Querflöten-Musik und bei einem Glas Wein statt.

Bockhorn – Um Bücher vorzustellen, gibt es viele Möglichkeiten wie etwa Bibliotheken, Buchhandlungen, Lesungen oder Messen. Edeltraud Kaiser, Hüterin und Pflegerin der Büchersammlung in der örtlichen Bibliothek, hatte schon vor Jahren eine ganz andere Idee. Regelmäßig lädt sie zur Literatur-Soirée, einer Abendveranstaltung am Bolzplatz in Bockhorn, ein.

Auf drei steinernen Stufen sitzen hier Lesehungrige oder solche, die es noch werden wollen. Rund 30 von ihnen sind an diesem Abend gekommen, und sie sind gespannt darauf, was die Bücherei-Leiterin ihnen diesmal empfiehlt. Edeltraud Kaiser hat sich einen Camping-Hocker sowie ein Tischchen mitgebracht, darauf stapeln sich rund 20 Bücher.

„Schon seit zehn Jahren veranstalten wir unsere Literatur-Soirée auf diesem schönen und ruhigen Plätzchen“, erzählt Kaiser. „Zwar war das Wetter nicht immer sehr gut, aber diesmal haben wir Glück.“ Zur Tradition gehört auch, dass Musikanten aus der Gemeinde die Teilnehmer mit ihren Klängen erfreuen. „Und ich habe die angenehme Aufgabe, hier einige Lese-Tipps zu geben“, erklärt Kaiser.

Mittlerweile haben sich alle Interessierten eingefunden, einige haben bequeme Sitzkissen, andere sogar Wein mitgebracht. Doch bevor es um Bücher geht, stellen sich die Musikerinnen vor, an diesem Abend das Bockhorner Querflötenquartett. Vier Mädchen, die schon seit acht Jahren zusammen spielen, tragen im Laufe des Abends vier Stücke vor, beginnend mit einem italienischen Rondo und Saltarello.

Als der Beifall verstummt ist, ergreift Bibliothekarin Kaiser das Wort. Zunächst stellt sie ein Kochbuch vor. Darauf folgt ein Sachbuch über die Sportart Eishockey – „das kann auch jemand lesen, der selbst nicht aktiv auf dem Eis spielt“.

Kaiser bietet auch Lebenshilfe in gedruckter Form an, etwa einen Ratgeber zum Thema „Unsere Kinder im digitalen Rausch“ oder zu den Gründen für das Ende der Billigfleisch-Ära mit dem Titel „Eine Bohne (Soja) rettet die Welt“. Als sie ein Werk zu Qigong vorstellt, einer populären chinesischen Meditations- und Bewegungsform, bittet sie ihre Zuhörer, spontan ein paar der vorgeschlagenen Übungen mitzumachen. Die Teilnehmer heben ihre Hände und drehen die Handflächen, haben Spaß an der aktiven Einlage.

Nach einer weiteren musikalischen Darbietung der Querflöten-Spielerinnen geht es um neue Romane. „Diese Gattung der Literatur, verknüpft mit biografischen Erzählungen, ist momentan der Renner in unserer Ortsbibliothek“, verrät Kaiser.

Vielleicht erhöht sich der Ansturm auf diese Art von Büchern ja im Anschluss an die Soirée – einen Einblick in das Medium Buch jedenfalls erhalten hier alle.