Borkenkäfer bedroht Wälder im Landkreis Erding: Forstexperte gibt Tipps

Sie sind nur wenige Millimeter groß und trotzdem in der Lage, ganze Wälder zu zerstören: Die Borkenkäfer. Forstexperte Stefan Warsönke erklärte in Kirchasch, wie Waldbesitzer den Schädlingen Herr werden.

Kirchasch – Borkenkäfer, von den Arten Buchdrucker und Kupferstecher, die vor allem in Fichten zu finden sind. Wie sie entdeckt und bekämpft werden können, erklärten Experten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) aus Erding in einer Infoveranstaltung für Waldbesitzer im Gasthaus Bauer in Kirchasch.

Natürliche Feinde des Borkenkäfers schaffen es nicht allein

Rund 4000 Waldbesitzer gibt es im Landkreis, rund 30 von ihnen waren gekommen, um von Forstdirektor Stefan Warsönke Details über den Entwicklungszyklus dieser Baum-Schädlinge zu erfahren. Warsönke erklärte: „Von der Ei-Ablage bis zum Ausschwärmen dauert es rund sechs bis zehn Wochen, ihre Namen haben die Borkenkäfer-Rassen von ihrem Brutbild“ und erklärte zum Vorgehen der Schädlinge: „Die Muttergänge, ausgehend von einem Zentrum – der Rammelkammer –, werden von den Käfern in den Baum gefressen. Darin legen sie ihre Eier ab“.

Die entstehenden Larven fressen sich quer zur Faserrichtung durch die betroffenen Fichten. Damit wird der Nährstoff-Transport des Baumes unterbrochen, er stirbt ab. Zwar gibt es natürliche Feinde der Borkenkäfer wie Spechte, Schlupfwespen oder Ameisenbuntkäfer.

Doch alleine schaffen sie es nicht, das unglaublich schnelle Vermehrungs-Potenzial der Käfer zu stoppen: „Ein einziges Käfer-Weibchen produziert rund 100 000 Eier pro Jahr, und schon 500 bis 1000 Buchdrucker sind in der Lage, eine geschwächte Altfichte zu vernichten“, erklärte der Experte. Deshalb sei es die Aufgabe von Waldbesitzern, nicht nur bruttaugliches Baummaterial wie frische Resthölzer, Gipfelstücke und Äste, nach einer Holzernte sofort zu entsorgen.

Befallene Bäume müssen schnellstmöglich aus dem Wald

Auch sollten alle Bäume, die von Borkenkäfern befallen sind, schnellstmöglich geschlagen und mindestens 500 Meter vom Waldrand entfernt deponiert werden – damit die Käfer nicht wieder „überspringen“ und andere, gesunde Bäume schädigen können.

Für das laufende Jahr gab Warsönke keine gute Prognose. Nach seiner Erfahrung bestehen im Kreis Erding ein großes Brutraum-Angebot und ein hoher Anteil an gut entwickelten Jungkäfern: „In der Osterwoche gab es bereits den ersten starken Schwärmflug des Buchdruckers“. Auch der kalte Winter habe den Käfern nicht zugesetzt: „Viele haben sich in den Boden verkrochen und überlebt“.

Sein Kollege Ralph Kreitz, Revierleiter und Ausbildungs-Beamter beim AELF, empfahl daher, Bäume zwischen April und Ende September alle vier Wochen genau zu untersuchen. Waldbesitzer sollten dabei auf sogenanntes Bohrmehl der Käfer am Boden und auf Blättern sowie auf eine etwaige Rotverfärbung der Gipfel achten. „Wir helfen Ihnen gerne dabei, wenn Schadholz gehäckselt oder gemulcht werden muss, wir beraten Sie bei Insektiziden, die allerdings nur für bereits geschlagenes Holz eingesetzt werden dürfen.“ Außerdem sei es verboten auf Waldböden Kalk einzusetzen, denn der zerstöre die komplette Flora.

AELF sucht Landwirte mit Lagerflächen

Kreitz bat auch darum, dass sich Landwirte mit freien Lagerplätzen für Schadholz in der Nähe von Wäldern beim AELF melden. „Wir suchen dringend Flächen für Zwischenlagerung, und selbstverständlich gibt es auch eine finanzielle Entschädigung pro Festmeter“. Bockhorns Bürgermeister Hans Schreiner, selbst Waldbesitzer, meinte zum Borkenkäfer-Problem: „Wir sind zwar Kummer gewöhnt, aber wir sollten wachsam sein.“ Und Rainer Mehringer, Vorsitzender der Waldbesitzer-Vereinigung, appellierte, „diesmal wirksam zu agieren. Wir sollten in dieser Thematik nicht mehr nur Getriebene sein“.

Von Friedbert Holz