Landwirt ertrinkt in Güllegrube: Doch kein tragischer Unfall? Indizien für Verbrechen verdichten sich

Von: Hans Moritz

Ein Entsorgungsbetrieb begann am Dienstag mit dem Abpumpen der Güllegrube in Breitasch. Die Kripo Erding sucht weiter nach Hinweisen auf ein Tötungsdelikt. © Hans Moritz

Vor zwei Wochen ertrank ein Landwirt im Landkreis Erding in einer Güllegrube. Nun ermittelt die Polizei im direkten Umfeld des Toten. Die Indizien für ein Verbrechen verdichten sich.

Breitasch - Die Indizien verdichten sich, dass es sich bei dem Tod eines 63-Jährigen in einer Güllegrube am 19. Januar in Breitasch (Gemeinde Bockhorn) nicht um einen Unfall, sondern um ein Verbrechen gehandelt hat. Deswegen hat eine Fachfirma am Dienstagmorgen, 1. Februar, damit begonnen, die Jauchegrube leer zu pumpen.

Landwirt stirbt in Güllegrube: Wurde Mann in Grube gestoßen? Kripo ermittelt

Die rund 80 Kubikmeter Inhalt werden nach Angaben eines der Ermittler durchgesiebt und auf Spuren beziehungsweise Beweisstücke untersucht. Der Verdacht der Kriminaler: Der Landwirt könnte in die Grube gestoßen oder bei einer Auseinandersetzung gefallen sein. Danach wird die Gülle zurückgepumpt.



Die Polizei ermittelt im direkten Umfeld des Toten. Zuletzt hatte der Mann mit seinem Bruder den alten, vom Verfall bedrohten Hof in Breitasch bewohnt. Nun steht er leer, Absperrband umgibt das Anwesen. Nach Informationen unserer Zeitung hält sich der Bruder aktuell in einer Unterkunft in Erding auf.

Mann ertrinkt in Güllegrube: Polizei ermittelt im direkten Umfeld des Toten

Am Tag nach dem Auffinden der Leiche hatte die Mordkommission unter anderem den Bruder vernommen und ihn über Nacht auf der Wache behalten. Für einen Untersuchungshaftbefehl reichten die Vorwürfe aber nicht.



Offensichtlich hat das Opfer Verletzungen im Oberkörperbereich erlitten. Fraglich ist, ob diese allein von der schwierigen Bergung durch die Feuerwehr vor zwei Wochen herrühren. Das Umfeld berichtet, dass es immer wieder Streit gegeben habe. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. (0 81 22) 96 80 entgegen. ham

