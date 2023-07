Sie erfüllen die Demokratie mit Leben

Urkunden und Medaillen überreichte Landrat Martin Bayerstorfer an Max Kressirer, Irmi Oberndorfer, Burkhard Köppen und Dr. Peter Schmidkonz.

Ein Bundesverdienstkreuz und drei Auszeichnungen für langjährige Kommunalpolitiker konnte Landrat Martin Bayerstorfer in Grünbach überreichen.

Grünbach – Es kommt nicht oft vor, dass Landrat Martin Bayerstorfer Verdienstorden verleiht oder Personen aus dem Landkreis für ihre kommunalen Verdienste ehrt. Nun aber konnte er eine Dame und drei Herren ins Bräustüberl nach Grünbach einladen, um ihnen dort Urkunden und Medaillen zu verleihen – „in einem entsprechend würdigen Rahmen“, wie eine offizielle Empfehlung vorgibt. Diesmal war sogar wieder ein Bundesverdienstkreuz dabei, ausschließlich verliehen vom Bundespräsident.

Dr. Peter Schmidkonz aus Walpertskirchen wurde diese Ehre zuteil, für die Verleihung begleitet von Bürgermeister Franz Hörmann. Landrat Bayerstorfer würdigte die Verdienste des Arztes, der die onkologische und palliativmedizinische Versorgung im gesamten Landkreis mit aufgebaut hat. Er eröffnete aber nicht nur eine Praxis mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie, also zur Forschung und Behandlung von Blut- und Krebserkrankungen. Er ließ sich 2008 auch zum Arzt im Bereich Palliativmedizin ausbilden und gründete 2011 das Erdinger Palliativ Team. Seit dieser Zeit können pro Jahr zwischen 200 und 300 Patienten zuhause palliativmedizinisch versorgt werden.

„Ich war sehr überrascht und erfreut zugleich, dass die Arbeit in Onkologie und Palliativer Therapie eine solche Ehrung erfährt“, kommentierte Schmidkonz bei der Entgegennahme von Urkunde und Orden, zu dem es sogar eine offizielle Trageempfehlung gibt. Und er dankte seinem Team, das sich vorwiegend aus Ehrenamtlichen rekrutiert: „Ohne sie wäre diese Leistung gar nicht möglich.“

Überhaupt, so der Landrat, seien Gesellschaft und kommunale Aufgaben ohne Menschen, die sich ohne Entgelt für eine Sache einsetzen, nicht zu schaffen. „In einer repräsentativen Demokratie wie der unseren haben auch Bürgerinnen und Bürger gewisse Pflichten, um sie mit Leben zu erfüllen, im großen Unterschied zu einer Diktatur.“

Einer, der schon seit sehr vielen Jahren in der Kommunalpolitik wirkt, ist Max Kressirer aus der Gemeinde Finsing. Er bekam für seine Leistungen in der Öffentlichkeit die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze. Zusammen mit seinem Stellvertreter Dieter Heilmair nahm Kressirer diese Ehrung entgegen. Er ist seit 2008 Bürgermeister seiner Gemeinde, saß sechs Jahre lang im Kreistag, hat sich viele Jahre lang verdient gemacht in Ausschüssen zu Bauen, Energie und Kultur. Wie die zwei noch folgenden Ehrungen, wurde diese von Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, ausgestellt.

Auch Burkhard Köppen, Erdinger Stadtrat von 1987 bis 1990 und seit 2007 wieder, Fraktionsvorsitzender der CSU dort, lange Zeit Stiftungsrat der Heiliggeist-Spitalstiftung sowie Referent für Gewässer- und Hochwasserschutz, bekam vom Landrat die Kommunale Dankesurkunde überreicht. Als ein besonderes Verdienst bezeichnete er die Tätigkeit seines Parteifreundes im Zweckverband für Geowärme. „Hier handelt es sich, vielen gar nicht bekannt, um das größte Geothermie-Projekt in der Bundesrepublik, das immerhin zu einer Einsparung von 11 000 Tonnen CO2 im Jahr beiträgt.“

Eine Kommunale Dankesurkunde ging schließlich auch an Irmi Oberndorfer aus Kirchberg. Sie ist seit mittlerweile 27 Jahren Mitglied im Gemeinderat dort und Stellvertreterin von Bürgermeister Dieter Neumaier, der sie zur Feier begleitete. Zudem arbeitet sie als Referentin im Schulverband, engagiert sich im Rechnungsprüfungsausschuss und bewertet in ihrer Freizeit als Mitglied der örtlichen Bibliothek interessante neue Bucherscheinungen.