Der Grünbacher Golf-Simulator: Golfclub baut modernes Trainingsgebäude

Von: Friedbert Holz

Teilen

Die Bauzeichnungen zeigen die Ansicht aufs Trainingshaus von Norden, auf der das Pultdach gut zu erkennen ist, sowie den Querschnitt durch die neue Trainingshalle. © Friedbert Holz

Virtuelles Golf, das Training quasi an jedem beliebigen Golfplatz der Welt ermöglicht? Beim Golfclub Erding-Grünbach ist das bald möglich. Er baut ein modernes Trainingsgebäude.

Grünbach – Golf ist ein Sport, der normalerweise im Freien ausgeübt wird. Der Golfclub Erding-Grünbach, der im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, will seinen rund 900 Mitgliedern nun aber auch eine Trainingsgelegenheit unter Dach anbieten, also auch bei schlechtem Wetter oder zur Winterszeit. Möglich wird das durch den Bau eines Trainingsgebäudes auf dem Gelände des Clubs oberhalb von Grünbach, der Gemeinderat Bockhorn hat kürzlich dafür die Genehmigung erteilt.

Dieses neue Gebäude, acht Meter breit, zwölf Meter lang und an seiner höchsten Stelle 6,6 Meter hoch, soll in Ost-West-Richtung gebaut und mit einem so genannten Pultdach versehen werden. An seiner Ostseite ist ein großes Rolltor vorgesehen, das von außen Zugang zur eigentlichen Trainingshalle ermöglicht. Die rund 55 Quadratmeter große, quadratische Fläche erlaubt das Training für Golfer, also Schwungtechnik und Abschlag im Trockenen. In der Halle sind Netze gespannt, um herumfliegende Golfbälle aufzufangen.

Neben dieser Halle gibt es zudem einen Raum für Trainer sowie eine kleine Werkstatt, in der Golfschläger „gefittet“, also in ihrer Ausführung dem jeweiligen Spieler individuell angepasst werden können.

Besonders spannend ist der sogenannte „Trackman“, den Rudolf Bauschmid, der Präsident des Golfclubs, vorstellt. Es handelt sich ihm zufolge um einen Golf-Simulator aus den USA, mit dessen Hilfe quasi virtuelles Golfspiel möglich wird. Zusammen mit einer großen Leinwand, auf der sich fast jeder beliebige Golfplatz der Welt einprogrammieren lässt, kann dieser Trackman anhand von Radarmessungen und zusätzlich aufgestellten Kameras jede Körperbewegung eines Spielers, dessen Körperwinkel sowie Höhe, Abschlag- und Fluggeschwindigkeit eines geschlagenen Balles sofort digital messen. „So lassen sich mögliche Fehler eines Spielers vom Trainer sofort und anschaulich ansprechen und korrigieren, jeder Abschlag lässt sich anschauen und beurteilen“, so Bauschmid.

Bisher gibt es solche virtuellen Trainingsanlagen auf dem Gelände des Golfclubs Eichenried sowie bei verschiedenen Clubs in München. Doch schon im kommenden Jahr soll dies auch für Mitglieder des Grünbacher Vereins möglich sein. Auch sind nach Auskunft des Präsidenten damit Turniere für vier Personen möglich, die so virtuell gegeneinander antreten können.

Da die Baupläne schon genehmigt sind, hoffen die Golfer, noch im Dezember das Fundament fertigstellen zu können, der gesamte Bau soll laut Planung von Architekt Helmut Kaiser aus Kirchasch im März 2023 stehen.

Ungeklärt ist derzeit noch, ob ein Sickerschacht für Abwasser notwendig wird oder ob sich das kleine Haus an die bestehende Kanalisation des Golfplatzes anschließen lässt. Was die Baukosten angeht, hofft Präsident Bauschmid, die angepeilte Summe von „maximal 70 000 bis 80 000 Euro“ einhalten zu können. Außerdem will der Club sowohl den Bayerischen Landessport-Verband als auch Landkreis und Gemeinde noch um mögliche Zuschüsse anfragen.

Sicher hingegen ist, dass auf dem Pultdach des Gebäudes eine Solaranlage installiert werden soll, „denn unsere Stromkosten für Clubheim und elektrische Golfkarts sind jetzt schon enorm“, so Bauschmid. Wenn alles gut läuft, soll das neue Trainingshaus schon bald auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden, spätestens aber bei der Jubiläumswoche im Juli 2023. Bereits jetzt aber können sich Golf-Interessierte für ein kostenloses „Schnupper-Training“ beim Club melden, Ausrüstung und Trainer werden gestellt.

Fehler zielgenau korrigieren

Enorme Stromkosten