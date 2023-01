Die neue Stimme Grünbachs

Stefan Strasser neuer Ortssprecher – Hochwasserschutz, Nahversorgung, leistbares Bauland

Von Friedbert Holz

Stefan Strasser heißt der neue Ortssprecher von Grünbach. Er ist von 52 Bürgern in der Ortsversammlung im Bräustüberl gewählt worden. Ganz so einfach war das aber nicht, denn es war ein Wahl-Duell: Sein Nachbar und Mitbewerber um diesen Posten, Fabian Reiter, kam auf neun Stimmen.

Grünbach – Damit hat Grünbach wieder einen offiziellen Vertreter seiner Interessen, nachdem der langjährige Vorgänger im Amt, Walter John, weggezogen ist (wir berichteten). Neben der Wahl standen die Vorstellung der örtlichen Feuerwehr sowie einige lokale Diskussionspunkte auf dem Programm der gut besuchten Veranstaltung.

„Der Ortssprecher sollte idealerweise Kümmerer für alle Ortsbelange sein, auch Organisator, und er sollte über eine Ortskasse verfügen“, hatte Bockhorns Bürgermeister Lorenz Angermaier zuvor eine ungefähre Arbeitsplatzbeschreibung abgegeben, „doch seine Pflichten lassen sich nicht klar definieren“.

Immerhin hatten sich mit Strasser und Reiter zwei Männer gefunden, die an einer solchen Aufgabe Spaß haben würden – die Wahl erging schriftlich. Der 43-jährige Strasser, lediger Chef-Flugbegleiter, der viel in der Welt unterwegs ist, wuchs in Grünbach auf, lebte aber einige Jahre berufsbedingt in Erding. „Seit zehn Jahren bin ich nun wieder hier und wohne in einem Haus, das im Garten meiner Großeltern steht. In meiner Freizeit kümmere ich mich gerne um Haus und Garten, oder ich bin mit meinem Hund unterwegs.“ Außerdem hat er auch privat viel Spaß am Reisen, ist Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr und beim Trachtenverein.

Als Ziele für seine neue Aufgabe sieht Strasser, „dass wir dringend etwas für den Hochwasserschutz unternehmen, zudem brauchen wir eine dauerhafte Nahversorgung und leistbares Bauland für junge Familien. Und ich möchte mich einsetzen für eine bessere Verständigung der örtlichen Vereine untereinander“.

Damit sich alle im Ort mit Anregungen beteiligen können, will er zeitnah einen Kummerkasten montieren. Zudem hat er bereits eine E-Mail-Adresse installiert, über die er gerne Bürgerwünsche annimmt: ortssprecher-gruenbach@gmx.de.

Andreas Melerowitz, Jugendwart bei der Feuerwehr Grünbach, präsentierte anschließend in einem kurzen Vortrag die örtliche Hilfsorganisation. „Wir brauchen dringend neue Leute, denn mit 28 Aktiven sind wir derzeit an der Belastungsgrenze. Von 18 bis 60 Jahre sind alle willkommen, die Spaß am Dienst für das Gemeinwohl haben, auch Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren sind gern gesehen.“

Melerowitz warb mit der Aussicht auf attraktive Aus- und Weiterbildung, aber auch mit der Perspektive, dass die Wehr bald ein neues Gerätehaus direkt an der B 388 beziehen wird (wir berichteten). „Das wird eine immense Kraftanstrengung für uns, aber auch eine gute Investition für die Zukunft, wir brauchen diese Aufbruchstimmung“, ergänzte dazu Rathauschef Angermaier.

Die Diskussion um allgemeine Themen lief zwar erst schleppend an, brachte aber dann doch einige Punkte zur Sprache. So kam aus dem Publikum die Anregung, das Bushäuschen an der B 388 zu ersetzen, eine Aufgabe, die Bürgermeister Angermaier auch in den Händen der Ortschaft sieht.

Der zu schmale Gehweg an der vielbefahrenen Bundesstraße wurde angesprochen, hat aber aufgrund bestehender Grundstücksverhältnisse wohl keine schnelle Chance auf eine Verbreiterung. Dagegen will sich die Gemeinde zeitnah um eine bessere Beleuchtung des Gehwegs Richtung Taufkirchen kümmern.

Dringlich erscheint vielen auch eine Tempo-30-Zone bei der Kirche, direkt an der Kreuzung zur Schulstraße mit dem neuen Kindergarten. Dort werde viel zu schnell gefahren, eine Überwachung der Geschwindigkeit sei hier sicher sinnvoll, „auch wenn diese Maßnahme vor allem Einheimische treffen kann“, wie der frühere Gemeinderat Anton Lechner schmunzelnd beifügte. Zudem gab es Fragen zu Hochwasserschutzmaßnahmen und Ärger über Dauerparker an manchen Straßen des Orts.

Keine abschließende Erklärung konnte der Bürgermeister zur Ortsumfahrung Grünbachs abgeben: „Obwohl diese Baumaßnahme im vordringlichen Bedarf des Bundesstraßen-Netzplans steht, sind wir laut Beschluss erst nach Taufkirchen, Moosinning und Erding an vierter Stelle dran – also wohl nicht in den nächsten zehn Jahren.“ Dieses Thema sei im Gemeinderat schon oft diskutiert worden, doch es habe sich keine Lösung für einen ungefähren Korridor oder gar für eine finale Routenführung gefunden. „Wir fordern aber nach wie vor eine solche Umfahrung.“