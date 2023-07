„Dienstleistung rund um die Uhr“: Bockhorns Bürgermeister zieht Halbzeit-Bilanz

Von: Friedbert Holz

„Ich habe es nicht bereut, mich um die Stelle des Ersten Bürgermeisters beworben zu haben“, zieht Lorenz Angermaier zur Halbzeit seiner Amtsperiode ein befriedigendes Resümee.

Bockhorn – Die Entscheidung, nach einem Berufsleben in der freien Wirtschaft eine andere Richtung einzuschlagen, habe durchaus „neuen Schwung“ in sein Leben gebracht. Diesen Schwung möchte Angermaier auch weiterhin nutzen, denn auf die Gemeinde Bockhorn warten jede Menge Herausforderungen.

„Zunächst haben wir viele Projekte umgesetzt, die schon in der vorangegangenen Wahlperiode angestoßen wurden“, so der 63-jährige Rathauschef. „Da ist etwa das Baugebiet Neuunterstrogn, das sich zunehmend mit Häusern füllt, und das neue Gewerbegebiet Unterstrogn.“ Nach der Erweiterung von Feuerwehrhaus und Bauhof in Bockhorn ist kürzlich auch der neue Kindergarten eingeweiht worden, nachdem das alte Schützenheim-Gelände in Grünbach lange brach gelegen hatte.

Was Grünbach betrifft, wird dort auch bald ein neues Baugebiet südlich der Bundesstraße 388 entstehen, auf dem die Gemeinde ein neues Domizil für die örtliche Feuerwehr bauen wird. „Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und längerer Verhandlungen ist, dank der Unterstützung der Grundstücksbesitzerin, eine gute Planung gelungen“, sagt Angermaier. „In diesem Teilort steht nun auch das Projekt Hochwasserschutz an, Detailplanungen dazu laufen demnächst an.“

Nachdem ein Teil der Dorfstraße in Angermaiers Wohnort Kirchasch bereits saniert wurde, geht es jetzt um die Erschließungsarbeiten für das neue Wohngebiet Mitte. Im Herbst werden hier erste Parzellen zum Bau von Einzel- und Doppelhäusern vergeben. Die nötige Wärmeversorgung konnte in kurzer Zeit durch ein Nahwärmenetz, basierend auf einem Hackschnitzel-Heizwerk, mit eingebracht werden. Ganz in der Nähe baut bereits der Sportclub sein neues Vereinsheim, dessen Realisierung die finanzielle Unterstützung der Gemeinde möglich gemacht hat. „Wir haben uns dazu entschlossen, weil der KSC sich dabei mit viel Eigenleistung einbringt und einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leistet.“

Was den Hauptort Bockhorn angeht, steht vor allem die künftige Nahversorgung im Vordergrund. „Hier ist geplant, einen Vollsortimenter zu bauen sowie ein Wohngebiet auszuweisen“, so der Bürgermeister. „Den größeren Teil der Fläche erwirbt die Gemeinde zum Zweck künftiger Bauland-Bevorratung.“ Das größte Zukunftsprojekt, mit dem sich die Gemeinde beschäftigt, ist allerdings der Umbau der Grundschule. „Damit wollen wir den gesellschaftlichen Anforderungen der Zukunft gerecht werden.“

Sichtlich froh ist Angermaier auch darüber, dass nach einer teilweise zähen Phase der Diskussionen noch in diesem Jahr der Bau eines Funkmasten auf dem Gelände des Wasserzweckverbands Erding-Ost verwirklicht wird. „Mit viel Aufwand konnten wir die Menschen von diesem Projekt überzeugen, auch in einem Bürgerentscheid. Wenn alles nach Plan läuft, können die Antennen schon Mitte 2024 in Betrieb gehen.“

Angermaier sieht aber auch noch offene Baustellen, wie zum Beispiel den im gesamten Landkreis eher schleppenden Fortgang des Radwege-Baus. So würde er gerne die Verbindung von Mauggen nach Papferding verlängert sehen, sowie von Unterstrogn nach Grucking (Gemeinde Fraunberg). „Das sind Projekte, die aber sicher noch über diese Wahlperiode hinaus dauern werden.“

Am meisten freue ihn, wenn gemeinsam und auf ehrenamtlicher Basis etwas geschaffen werde. Da gebe es viele gute Beispiele in der Gemeinde. Jedoch stellt er fest, dass die Anspruchshaltung der Gesellschaft immer höher werde, ebenso die Kosten.

Was die Zusammenarbeit im Gemeinderat angeht, sieht Angermaier „ein gutes Verhältnis in Sachthemen – so kommen wir zu guten Lösungen“. Es gehe ihm in seinem Amt gerade deshalb sehr gut, weil das gesamte Team engagiert und eigenverantwortlich arbeite. „Schließlich habe ich ein durch meinen Vorgänger Hans Schreiner gut bestelltes Feld vorgefunden.“

„In diesem Beruf lerne ich sehr viel, auch über mich selbst“, so Angermaier. Es gehe hier oft emotionaler zu als in der Industrie, sind die Menschen in der Gemeinde einem doch viel näher. „Bürgermeister zu sein bedeutet eine Dienstleistung rund um die Uhr, aber es macht mir viel Spaß.“ Auf die Frage, wie lange er sich diese Tätigkeit noch vorstellen kann, antwortet er salomonisch: „Ich bin absolut sicher, dass es zur nächsten Wahl eine gute Kandidatur geben wird.“ Danach richte er seine Lebensplanung aus: „Ich kann mich dann in den Ruhestand zurückziehen.“