Bockhorner Feuerwehren: Digitale Piepser vorerst nicht für alle

Von: Friedbert Holz

Sie informieren die Feuerwehr im Alarmfall: analogen Funkmeldeempfänger. Sie sollen nun durch digitale Geräte ersetzt werden. © Kriechbaumer

Auch wenn Pager, also tragbare Funkmeldeempfänger für Feuerwehrleute, kleine Geräte sind: Die Diskussion um sie war im Bockhorner Gemeinderat am Donnerstag groß. Denn das Gremium hatte zu entscheiden, wie viele dieser neuen, nun digitalen Piepser für die vier Wehren der Gemeinde angeschafft werden.

Bockhorn – Immerhin kostet ein Pager, zu 80 Prozent vom Freistaat gefördert, die Gemeinde noch 120 Euro, und 201 aktive Feuerwehrleute leisten ihren Dienst. Schließlich fiel die Entscheidung, erst einmal 125 Stück zu ordern.

Der Gemeinderat hatte sich nichtöffentlich zwei Optionen erarbeitet: entweder alle bisher analogen Pager durch digitale ersetzen, ergänzt durch Sirenen-Alarmierung, oder nur die jeweiligen Führungsteams mit rund 60 neuen Geräten. Alle anderen Aktiven sollten wie bisher über das Alamos-System auf Mobiltelefon-Basis alarmiert werden. Die Idee war, dass analoge Pager noch so lange weiter genutzt werden könnten, bis das analoge System endgültig abgeschaltet wird. Schließlich befragte die Verwaltung ihre Kommandanten nach dem Bedarf. Dabei kam eine Zahl zwischen 135 und 169 neuen Geräten heraus.

In der aktuellen Sitzung nun, die einige Feuerwehrleute als Zuhörer verfolgten, begann die nächste Diskussion. So befanden etwa Gottfried Widl und Edeltraud Kaiser (beide FW), dass eine Teilbeschaffung genüge, Christof Kronseder (Bürgerliste Kirchasch) sprach sich für eine Bestellung in zwei Chargen aus. Bernhard Stein (CSU) fand eine Handy-Alarmierung ausreichend und empfahl eine Ausrüstung nur für das Führungspersonal, sein Parteikollege Franz Auer jun. meinte, das viele Geld eher in mehr und neue Sirenen zu investieren als in Pager.

Klaus Oehm (Grünbacher Liste) wollte sich bei der Wichtigkeit der Geräte auf den Wunsch der Wehren stützen, Hubert Strasser (Bürgerliste Kirchasch) brach eine Lanze für die Vollausstattung der Aktiven: „Die neuen Pager sind für alle wichtig. Denn sie sollten das beste Gerät haben, wenn sie sich schon als Ehrenamtliche bei jedem Wetter und in teilweise gefährlichen Situationen für die Allgemeinheit engagieren. Wenn wir nur einen Teil damit ausstatten, treiben wir einen Keil in die Mannschaften.“ Dieser Meinung war auch Andreas Scharl (FW): „Mit einem Pager lässt sich viel gezielter alarmieren als nur mittels Sirenen.“

Schließlich rief Thomas Fisch (FW), der den abwesenden Bürgermeister Lorenz Angermaier vertrat, zur Abstimmung auf. Dabei bekam der Kompromiss, erst mal 125 Geräte (100 plus 25 in Reserve) zum Preis von insgesamt 15 000 Euro zu bestellen, die meisten Stimmen. Weitere neue Pager sollen geordert werden, falls notwendig, und bis spätestens Ende 2024. Dann läuft die Förderung durch den Freistaat aus.