Bockhorn will die Nordumfahrung so nicht

Diskussion um die Trassenführung

Die Gemeinde Bockhorn lässt nicht nach im Kampf gegen die Nordumfahrung.

Bockhorn – Weshalb die geplante Nordumfahrung als so genannte Variante Süd II durch das Gebiet der Gemeinde führen soll, will in Bockhorn niemand einsehen. Nun steht eine gemeindliche Stellungnahme an, die bis 26. Juni an die Regierung von Oberbayern geht. Bevor ein Anwalt dieses Papier formuliert, wollte der Gemeinderat noch einmal alle wichtigen Argumente gegen das geplante Projekt diskutieren und endgültig festlegen.

Schon vor sieben Jahren hatte es eine gemeindliche Stellungnahme zu der in Bockhorn umstrittenen Straßenvariante gegeben, über 1200 Bürger hatten ihre Einwendungen schriftlich formuliert. „Doch bis heute gibt es keine Antwort dazu“, resümierte Martin Haindl (FW), Sprecher der Initiative gegen die Nordumfahrung.

Bürgermeister Lorenz Angermaier (FW/Bürgerliste Kirchasch) ergänzte: „Wir haben schon damals gesagt, dass diese Straße unzutreffend klassiert ist und der Landkreis nicht der richtige Bauträger dafür sein kann. Die Wahl der Trasse sehen wir nach wie vor als falsch an, und wir forderten schon damals ein vorausgehendes Raumordnungsverfahren. Im übrigen bemängeln wir, dass Immissions- und Verkehrsbelastung unserer Gemeinde unzureichend berücksichtigt wurden, von Eingriffen in geschützte Natur bei uns ganz zu schweigen.“

Erst habe es eine lange Diskussion um die Einschleifung der B 388 in die Nordumfahrung gegeben, blickte Angermaier zurück. „Da wurde uns zunächst ein Flächenmonster, formal einer Trompete ähnelnd, vorgestellt, danach eine deutlich kleinere Lösung als Kreisverkehr auf Höhe Hecken.“ Doch welche Version auch komme, „wir hätten in unseren kleinen Teilorten erheblich mehr Verkehr, auch mit schweren Lastwagen, zumal Querverkehr von der verlängerten A 94 noch dazu käme“. Zudem werde, sehr zum Ärger der betroffenen Landwirte, durch die derzeit geplante Trasse ohne Not viel wertvolles Ackerland mit Asphalt überzogen.

Als bessere Alternativen sieht die Gemeinde zwei Trassen-Varianten durch das frei werdende Areal des Fliegerhorsts Erding. Was Umweltverträglichkeit angeht, wären Tiere, Pflanzen, Fläche und Boden bei dieser Wahl als erhaltenswerte Schutzgüter wesentlich besser gestellt. Diese Trassen seien nach Meinung von Verkehrsexperten auch deutlich wirtschaftlicher, weil kürzer, und würden auf dem Gelände des Fliegerhorsts bei einem Kreisverkehr in eine Parallelstraße zur Alten Römerstraße münden. „Diese Straße wird sowieso gebaut“, stellte Angermaier fest, „und damit wären ohne Probleme eine Anbindung der B 388 sowie eine Querverbindung in den Norden des Landkreises möglich.“

Diese Lösung, das ist dem Bockhorner Gemeinderat klar, schmeckt aber den Planern in der Großen Kreisstadt gar nicht. Denn dort, so der allgemeine Tenor, werde nur die städtebauliche Entwicklung Erdings gesehen, eine angeblich größere Wirkung des Verkehrs und eine anscheinend zu geringe Entlastung der Anton-Bruckner-Straße im Vergleich zur viel aufwendigeren Momentan-Planung.

Problematisch sieht mancher in Bockhorn auch die Finanzierung der Variante Süd, wie etwa Annelie Hinterwimmer (FW). „Bisher war die Finanzierung doch im Rahmen des so genannten Umland-Fonds an eine dritte Startbahn des Münchner Flughafens gekoppelt. Was aber geschieht nun?“, fragte sie. Bürgermeister Angermaier vermutet gar, dass alle Kosten letztlich an Erding hängen bleiben.

Um zumindest der Regierung den Unmut der Gemeinde zu signalisieren, sei, so Haindl, eine gemeindliche Stellungnahme unbedingt notwendig. „Im Schatten von Corona darf es keinen Schnellschuss geben“, betonte der Sprecher der Initiative gegen die Nordumfahrung. „Wir müssen mit Einwendungen, auch von unseren Bürgern, dagegen halten. Denn so lange Baurecht für die umstrittene Variante besteht, können wir nicht aufatmen.“

Friedbert Holz