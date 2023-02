Neumauggen: Ehemalige Gemeindekanzlei wird bald abgerissen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Baut hier bald eine Doppelgarage: Anton Huber vor der ehemaligen Gemeindekanzlei. © Friedbert Holz

Als Salmannskirchen noch nicht in die heutige Gemeinde Bockhorn integriert war, bestand ein eigenes kleines Verwaltungsgebäude in Neumauggen. Dieses gut 120 Jahre alte Haus, mittlerweile ein Anbau an die ehemalige Alysn-Hofstelle, soll Ende März abgebrochen werden. Bevor die Abrissbirne dem Häuschen den Garaus macht, weiß sein Besitzer Anton Huber eine interessante Geschichte zu erzählen.

Neumauggen – „Mein Urgroßvater Martin Soller hat dieses Haus gebaut, mit einem Grundriss von etwa zwölf auf vier Meter. Darin hatten von 1939 bis 1971 drei Bürgermeister vor der Gemeindereform ihren Amtssitz: erst Jakob Lex aus Kinzlbach, danach Georg Angermaier aus Kirchasch und schließlich Josef Kaiser aus Flanning. Als Gemeindesekretärin arbeitete Margarethe Soller viele Jahre dort und begleitete die vielen Amtsgeschäfte der damaligen Zeit, im Winter verschaffte ein Holzofen etwas behagliche Wärme“, erzählt Huber.

Wer heiraten wollte, eine Bescheinigung oder einen Krankenschein brauchte, kam zur Gemeindekanzlei, von allen umliegenden Weilern und Einzelgehöften. Der heutige Besitzer, ein 49-jähriger Industriekaufmann, kann sich noch daran erinnern, dass viele Leute aus der Nachbarschaft zum Telefonieren kamen, „denn wir hatten hier das einzige Gerät im Umkreis“. In der Zwischenzeit wurde zwar der Hof immer wieder erweitert, doch der Verwendungszweck als Verwaltungsgebäude war dann entfallen – jetzt liegt das Rathaus im Hauptort Bockhorn. Und so entschied sich Anton Huber, das in die Jahre gekommene Gemäuer abzureißen und an seiner Stelle nun eine Doppelgarage zu bauen.