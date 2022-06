Ein eigener Verein für den Bockhorner Bauernmarkt

Von: Friedbert Holz

Der erste Bauernmarkt fand im März 2020 auf dem Bockhorner Rathausplatz statt. Das Bild stammt von der damals gut besuchten Premiere. © Korbinian Gruber

Es war der 7. März 2020, als erstmals ein Bauernmarkt auf dem Platz vor dem Bockhorner Rathaus veranstaltet wurde. Seitdem hat es weitere 18 Termine gegeben, und das mit einem konstant steigenden Erfolg und immer mehr Teilnehmern. Nun hat sich eine Gruppe gefunden, die einen eigenen Verein gegründet hat, um „dieser Regelveranstaltung endlich zur Eigenständigkeit zu verhelfen“, wie es Bürgermeister Lorenz Angermaier beim Treffen im Gasthaus Weber formulierte.

Bockhorn – Bisher hat sich die Gemeinde zwar nicht als Veranstalterin verstanden, sie half aber mit, den regionalen Markt zum Laufen zu bringen. Nun gibt es den Verein Bauernmarkt Bockhorn e.V., ausgestattet mit Vorstand, Vereinssatzung und klaren Statuten, um sich um alle relevanten Themen dieser Veranstaltung selbst zu kümmern.

Der Vorstand des neuen Vereins (v. l.): Martin Haindl, Katharina Berger, Tobias Pfanzelt, Maria Angermaier und Thomas Fisch mit Bürgermeister Lorenz Angermaier. © Friedbert Holz

Vor gut 30 Bürgern, von denen sich allesamt spontan und schriftlich zu Mitgliedern erklärten, erläuterten Korbinian Gruber (Windham) und Martin Haindl (Hecken) das Vorhaben des Vereins: „Wegen der Pandemie hatten wir lange keine Möglichkeit, uns zu treffen. Jetzt hat sich eine Gruppe gefunden, um die Organisation des beliebten Markts und seine Vermarktung zu übernehmen. Denn wir wollen allen interessierten Fieranten eine Plattform bieten, ihre Waren anzubieten. Wir legen dabei großen Wert auf Qualität und Regionalität der Lebensmittel, letztlich soll dieser Markt aber auch Treffpunkt für die Gemeinde sein, soll gesellschaftliches Leben neu entfachen“, sagte Gruber.

Zunächst verlasen Tobias Pfanzelt (Salmannskirchen) und Katharina Berger (Riedersheim), zwei der Mitinitiatoren der Markt-Idee, die umfangreiche Satzung. Darin ist unter anderem festgehalten, „dass keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgt werden“, Bockhorns Marktordnung gilt und alle Vereinsvorstände ihre Positionen ehrenamtlich ausüben. In diese Ämter wurden dann auch die beiden Satzungsverleser als 1. und 2. Vorsitzende gewählt.

Zudem billigten die Mitglieder einen Jahresbeitrag in Höhe von 15 Euro. „Dieses Geld“, so der frisch gewählte Markt-Chef Pfanzelt, „soll dazu dienen, dass wir eigene Biertisch-Garnituren und einen kleinen Pavillon kaufen können, damit wir selbst präsent sind. Für eine Versicherung werden wir zahlen müssen und auch für Aktivitäten, die wir geplant haben und auf Anregung aller Mitglieder und Fieranten auch weiterhin planen wollen.“ Eine eigene Homepage werde erarbeitet, aus Gründen der Haftung sei zudem ein Eintrag als e.V. notwendig.

In der Diskussion wurden vor allem Möglichkeiten erörtert, um mehr Attraktivität zu erreichen: etwa durch Plakate in Erding und Umgebung, Aktionen für Kinder in Kindergärten und Schulen sowie mehr Aufklärung über regionale Wertschöpfung und heimische Produkte.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Tobias Pfanzelt (Salmannskirchen); 2. Vorsitzende: Katharina Berger (Riedersheim); Schriftführer: Martin Haindl (Hecken); Kassenwart: Thomas Fisch (Grünbach); Kassenprüfer: Maria Angermaier (Kirchasch) und Achim Eigenschenk (Bockhorn).