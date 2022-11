Energie aus Bunter Biomasse

Von: Friedbert Holz

Teilen

Mit einer Infotafel klären Odile und Markus Binding über ihr Feld in Grünbach auf, auf dem künftig eine Wildkräutermischung statt Mais wächst. Lebensraum für Vögel und Hasen © Friedbert Holz

Auf einem Feld in Grünbach testet ein Landwirt Saatgut mit Wildkräutern statt Mais-Monokultur. Eine Förderung gleicht geringeren Ertrag aus.

Grünbach – Wer durch den Landkreis fährt, kann beobachten, dass Flächen mit Mais-Anbau ständig zunehmen. Kein Wunder, sagen Landwirte, bringt doch gerade diese Frucht ohne großen Aufwand reichlich Ertrag, unter anderem auch bei der Verarbeitung zu Biomasse. Agrar-Experten warnen davor, dass zu viel Mais in Tank und Trog landet, aber weniger auf den Tellern der Bürger, zudem leide die Umwelt unter dieser Monokultur. Seit einiger Zeit jedoch gibt es dazu eine interessante Alternative: die sogenannte Bunte Biomasse.

Ein Selbstversuch von Familie Binding aus Grünbach zeigt, dass somit biologische Vielfalt bei nur geringem Ertragsminus möglich wären. Das Kooperationsprojekt Bunte Biomasse läuft deutschlandweit zusammen mit einer Stiftung. Dahinter steht das französische Unternehmen Veolia, das sich um die Themen Wasser, Abfall und Energie kümmert. Seine gemeinnützige Stiftung unterstützt derzeit Landwirte und Betreiber von Biogasanlagen, die bereit sind, einen Teil ihrer bisherigen Maisanbau-Flächen durch mehrjährige Wildpflanzen-Kulturen zu ersetzen.

„Es ist ganz einfach“, erklärt Markus Binding, der zusammen mit seiner Frau Odile in Grünbach eine zwei Hektar große Ackerfläche nun mit Bunter Biomasse ausgesät hat. „Bei dieser Aussaat, die idealerweise im August ausgebracht wird, handelt es sich um Samen von Stauden und Kräutern, die in der Natur gesammelt und vermehrt wurden.“ Mittlerweile würden sie gezüchtet, auf Versuchsfeldern getestet und zu Saatgut aufbereitet –eine Spezialfirma vertreibe sie. Bei dem Saatgut handelt es sich um eine sogenannte mehrjährige Mischung. Sie kann ohne zu ackern auf dem Feld eingebracht werden, auf einem ehemaligen Mais-Acker auch direkt in die restlichen Stoppel.

„Schon nach wenigen Tagen sind erste Pflänzchen zu sehen, am Ende wird die Saat etwa ebenso hoch wie Mais. Aber“, betont Markus Binding, „diese Gewächse haben den riesigen Vorteil, dass hier nicht nur Wildpflanzen zur Biogas-Gewinnung wachsen, sie bieten auch Blühangebot und Nistmöglichkeiten für Wildbienen und andere Insekten. Hier entsteht außerdem ein neuer Lebensraum für manche Vögel, Rebhühner oder sogar Feldhasen.“

Wer im August ausgesät hat, kann im Folgejahr dreschen, bekommt Biomasse als Substrat, kann dieses weiter zu Biogas verarbeiten und verkaufen. Hier greift nun auch der wirtschaftliche Aspekt des neuen Verfahrens. Den möglichen Minder-Ertrag zu Mais bezahle besagtes Unternehmen an den Landwirt, der zuvor darüber einen Vertrag abgeschlossen hat. „Zudem wird ein Vertrag mit der Deutschen Wildtierstiftung abgeschlossen, die pro Jahr und Hektar nochmals 250 Euro dazu gibt, übrigens für die ersten drei Jahre im Voraus“, so Binding. Durch Anbau von Wildpflanzen statt Mais falle zudem weniger Dünger an, das bedeute auch weniger Traktorstunden und weniger Diesel.

Die Förderung läuft vorerst bis 2024, schon drei Bundesländer – Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen – haben dieses Verfahren in ihre öffentliche Förderung aufgenommen. Deutschlandweit nehmen bereits 170 Betriebe mit insgesamt 500 Hektar Fläche am Projekt teil.

Auch der Fachverband Biogas fördert die Bunte Biomasse, denn das aus den Wildpflanzen gewonnene Substrat lässt sich laut Landwirt Binding „ohne Schäden an der Anlage verarbeiten. Und es bringt Vorteile für den Acker. Denn Wildpflanzen wurzeln nicht nur tiefer als Mais, sie sind auch hitzeresistenter, ein gewichtiges Argument in heißen Sommern.“