„Er war ein unheimlich genügsamer Zeitgenosse“

Von: Daniela Oldach

Hermann Staudinger ist mit 79 Jahren verstorben. © Privat

Er war immer da, wo gefeiert wurde. Hermann Staudinger stand dabei nicht in der ersten Reihe, er war der Macher im Hintergrund. Und er verrichtete Arbeiten, die nicht jeder gerne tun mag. Denn der 79-Jährige sorgte auf zahlreichen Festen im Erdinger und Ebersberger Landkreis sowie in Kirchheim (Kreis München) für die Hygiene in den Toilettenwagen.

Bockhorn – Ein nettes Wort, manchmal auch einen kleinen Ratsch gab es dann auch. Für jeden Besucher hatte er ein offenes Ohr. Jetzt ist der Bockhorner im Alter von 79 Jahren gestorben.

Unterwegs war Staudinger mit seinem rot-schwarzen Roller, mit dem er auch seine Putzutensilien mitbrachte. Egal, welches Wetter herrschte, Staudinger ließ es sich nicht nehmen, auf seinem kleinen Gefährt zu den Einsätzen zu fahren und fleißig mitzuhelfen.

„Hermann war ein unheimlich genügsamer Zeitgenosse. Er war beliebt bei Jung und Alt. Auf ihn konnte man sich verlassen“, beschreibt ihn der frühere Neuchinger Burschenchef Martin Bauer. In Neuching war der Bockhorner gern gesehen. „Er war das erste Mal 2010 bei der Beachparty bei uns und durchlebte bis 2018 jede unserer Veranstaltungen und unser viel geprägtes Vereinsleben. Er war ein guter Freund der Neuchinger Burschen und eigentlich ein heimliches Mitglied bei uns“, sagt Bauer.

Durch seine landkreisweiten Einsätze hatte Staudinger einen prall gefüllten Terminkalender, aber auch einen großen Wirkungskreis. Von Dorffesten über Maibaumstüberl bis hin zu Großveranstaltungen – der agile Rentner war stets an Bord. Und so lernte er über die Jahre zahlreiche Jugendliche dreier Landkreise kennen und sah sie heranwachsen. Bis 2018 war der Staudinger Hermann meist ausgebucht. Das Gebrauchtwerden gefiel ihm.

Doch dann erkrankte er an Alzheimer und konnte seine geliebte Nebenbeschäftigung nicht mehr ausüben. Kürzlich verstarb er in seinem Zuhause. Im Mai wäre er 80 Jahre alt geworden. Die Beerdigung findet am Dienstag, 28. Februar, in Bockhorn statt. Beginn ist um 14 Uhr.