Rentner (88) verursacht mehrere Unfälle

Von: Hans Moritz

Sich selbst und andere in Gefahr gebracht hat am Donnerstag ein fahruntauglicher Rentner auf der B388 zwischen Grünbach und Erding. © Hans Moritz

Vielleicht wäre es besser gewesen, dieser 88-Jährige hätte schon früher eingesehen, dass das mit Autofahren nichts mehr für ihn ist. So kam es am Donnerstag zu einer wahren Irrfahrt des Rentners – und zu mehreren Unfällen.

Erding - Es ist anzunehmen, dass ihm nun die Führerscheinstelle im Landratsamt die Lizenz entzieht.



Die Polizei berichtet, dass der 88-Jährige gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW X1 auf der B 388 von Grünbach in Richtung Erding unterwegs war. Anderen Verkehrsteilnehmern fiel die unsichere Fahrweise des BMW auf. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe ein. Wiederholt kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte mehrere Leitpfosten.



Einmal geriet er sogar in den Gegenverkehr, zwei entgegenkommenden Fahrzeuge konnten nur durch Bremsen und Ausweichen einen Unfall vermeiden. Im Stadtgebiet von Erding kam es zu weiteren brenzligen Situationen, ehe es einer Streife gelang, den Senior zu stoppen. Am Ende wurde niemand verletzt. Allerdings richtete er 9000 Euro Schaden an. Mit im Auto saß eine 44-Jährige, die den Fahrer wiederholt gebeten hatte, anzuhalten, weil sie Angst habe. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich zu melden. ham