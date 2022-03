Der Wiederentdecker des Reinheitsgebots: Benno Scharl

Von: Friedbert Holz

Teilen

Diese Straße in Grünbach ist nach Bierbrauer Benno Scharl benannt. © Friedbert Holz

Nach der Bierbraugröße Benno Scharl wurde in Grünbach eine Straße benannt. Er überarbeitete seinerzeit das Brauwesen im Freistaat und gilt als Wiederentdecker des Reinheitsgebots sowie als geistiger Urheber des Biersatz-Regulativs für einheitliche Bierpreise in ganz Bayern.

Grünbach – Wer von Erding aus auf der B 388 in Bockhorns Teilort Grünbach fährt, bewegt sich auf der Benno-Scharl-Straße. Kein Schild weist darauf hin, eigentlich schade. Denn der Mann, dem dieser Straßenabschnitt gewidmet ist, hat viel für den Ort getan und ist über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt: als berühmter Bierbrauer.

Eigentlich stammt Benno Scharl, der mit vollem Vornamen Benjamin hieß, gar nicht von hier, er kam aus Seefeld am Pilsensee im Landkreis Starnberg. Dort wurde er am 6. Juni 1741 geboren, als jüngerer Sohn eines Braumeisters und Gastwirts – der Umgang mit Bier war ihm also von kleinauf gegeben. Sein zehn Jahre älterer Bruder, Placidus Scharl, hatte einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen, wurde aber ebenfalls sehr bekannt. Er schloss sich dem Benediktiner-Orden an, war Pater und später Prior im Kloster Andechs und lehrte sogar an der Universität Salzburg.

Benno Scharl: Von Ingolstadt bis Ebersberg war der Brauer im Freistaat unterwegs

in Porträt Scharls ziert als Zeichnung bis heute das Etikett des gleichnamigen lokalen Weißbiers in Erinnerung an sein Wirken © Schlossbrauerei Grünbach

Benno Scharl aber besuchte die Landschule an seinem Heimatort und begann im Alter von 15 bei der Brauerei Faberbräu in München eine dreijährige Lehre als Bierbrauer. Nach ein paar Jahren dort zog es ihn aber auch zur Religion hin. Und so trat er als sogenannter Laienbruder in den Orden der Jesuiten ein und arbeitete in deren Brauhaus. Als dieser Orden aufgelöst wurde, ging Scharl nach Ingolstadt, wirkte hier rund zehn Jahre lang als Verwalter mehrerer Brauhäuser und Güter in der Verwaltung des dortigen Kurfürsten. Schließlich kam er als Ökonom nach Ebersberg, wo er die Landwirtschaft des Großpriorats führte und nach zwei Jahren in die Dienste der Grafen von Seinsheim wechselte.

Diesen Adeligen gehörte auch das Gut von Schloss Grünbach, das Benno Scharl von 1787 an verwaltete. Da er sich sehr für Neuerungen aller Art in der Landwirtschaft interessierte, modernisierte er auch hier im gräflichen Brauhaus einige Konzepte, legte Hopfen- und Obstgärten an, führte etwa den Anbau von Klee ein. Er gilt als Wiederentdecker des Reinheitsgebots, restaurierte letztlich ein abgewirtschaftetes Gut, ein verwahrlostes Schloss und eine heruntergekommene Brauerei.

Buch übers Bierbrauen erst nach Scharls Tod aufgetaucht

Als Lohn und Erinnerung an diese herausragenden Leistungen ließen die Grafen von Seinsheim einen Grabstein an der Kirche in Hecken mit folgender Inschrift anbringen: „Hier ruhet Benno Scharl, Verwalter in Grünbach, Gott lieb, sich gleich, den Menschen hold, im Dienste treu und rein wie Gold. Dem Andenken seiner Verdienste, Graf Karl von Seinsheim. Geboren 6. Juni 1741, gestorben 2. März 1812“. Zum Bier, das er in Grünbach braute, machte er sich viele Gedanken. Und so gilt er als der geistige Urheber des von König Maximilian I. Joseph am 25. April 1811 erlassenen Biersatz-Regulativs: Damit wurde künftig der Bierpreis in Bayern bestimmt.

Als Fachmann für Brauwesen hat Benno Scharl auch ein Buch über die Brauerei geschrieben, die jenes untergärige („braune“) Getränk herstellte, mit dem Titel „Beschreibung der Braunbier-Brauerey im Königreiche Bayern“. Schon 1750 hatte er zudem ausführlich beschrieben, „wie man aus der Gersten ein Malz und aus diesem Malz ein Bier zu machen pflegt“. Diese wurden erst nach seinem Tod im Jahr 1812 veröffentlicht. Auch wenn Benno Scharl den Erfolg seines Bieres nur noch kurze Zeit erleben konnte, so wird seiner in Grünbach, wo er die letzten 25 Lebensjahre verbracht hat, immer noch gerne gedacht: entweder beim Genuss einer Benno-Scharl-Braumeister Weisse oder aber bei der Fahrt auf der Straße mit seinem Namen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.