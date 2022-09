Tod in Odelgrube bleibt wohl ungesühnt

Von: Hans Moritz

Der Tatort: In dieser Odelgrube starb der Landwirt Alois S. Die Ermittler sind überzeugt: Der 63-Jährige ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. © Hans Moritz

Die Mordkommission bearbeitet derzeit zwei Kapitalverbrechen, die die Bevölkerung aufgerüttelt haben. Es gibt neue Entwicklungen.

Breitasch/Erding - Zwei Tötungsdelikte haben heuer im Erdinger Land für Aufsehen gesorgt: Am 19. Januar war der Landwirt Alois S. aus Breitasch (Gemeinde Bockhorn) tot in seiner Odelgrube gefunden worden. Und am 21. Juni wurde bei einer Messerstecherei ein Mann lebensgefährlich verletzt – offensichtlich ein Fall von Clan-Kriminalität. Wo stehen die Ermittlungen? Im ersten Fall gestalten sich diese sehr schwierig, die Tat könnte ungesühnt bleiben. Im zweiten Fall wurde der Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen.



Es waren Nachbarn, die in der eiskalten Nacht des 19. Januar einen grausigen Fund machten. Aufmerksam geworden waren sie, weil der Motor eines Bulldogs stundenlang lief, aber niemand zu sehen war. In der Jauchegrube schwamm die Leiche des 63-Jährigen.



Die Kripo Erding ging unmittelbar nach dem Fund davon aus, dass es sich nicht um einen Unfall handeln könne, sondern um ein Verbrechen. An der Leiche wurden Spuren von Gewalteinwirkung gefunden, die nicht von der schwierigen Bergung des Toten durch die Feuerwehr herrührten.



Wie berichtet, richtete sich der Verdacht schnell gegen den Bruder des Toten. Beide hatten zusammen isoliert in dem verfallenen Bauernhaus gelebt. Der Bruder wurde mehrere Stunden lang vernommen. Doch er räumte die Tat nicht ein, bis heute. Die Mordkommission der Kripo Erding befragte auch die Bevölkerung des Weilers Breitasch – ohne Erfolg.



Es würde auf einen Indizienprozess hinauslaufen, doch nach Recherchen unserer Zeitung reichen die Ermittlungsergebnisse bislang nicht für eine Anklage aus. „Dennoch gehen die Ermittlungen weiter“, teilt Oberstaatsanwalt Martin Strunz von der Staatsanwaltschaft Landshut auf Anfrage mit.



Deutlich besser ist die Beweislage gegen einen 28-Jährigen aus München, der am späten Nachmittag des 21. Juni am Schönen Turm in Erding auf offener Straße drei Männer mit einem Messer attackiert hatte. Einen 51-Jährigen verletzte er dabei schwer. Der 28-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Bis diese Woche saß er in Untersuchungshaft, am Dienstag wurde er aus dieser entlassen, bestätigt Strunz. Gegen den jungen Mann wird aber weiter wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er dürfte in Notwehr gehandelt haben, ist dabei aber zu weit gegangen. Die bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo haben ergeben, dass es sich um den Streit zweier Familien handelte. Die Männer sind Kurden aus dem Irak. Der Tatverdächtige führte dem Vernehmen nach eine Beziehung mit der in Erding lebenden Tochter des Schwerstverletzten, gegen den Willen ihrer Familie.



Am Tatabend wollten die drei Männer den 28-Jährigen wohl zur Rede stellen. Dabei dürften sie ihn bedroht haben. Der wiederum reagierte mit dem Messerangriff.

ham