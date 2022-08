Kontroverse Diskussion über geplantes Baugebiet: „Wie der Poststadl in Erding“

Von: Friedbert Holz

So soll es nicht aussehen: Der Bockhorner Gemeinderat diskutiert über das Baugebiet an der B 388 in Grünbach. © Helma Wohnungsbau

Das geplante Baugebiet an der B 388 in Grünbach sorgt im Gemeinderat Bockhorn für Diskussionen.

Bockhorn – „Wir wollen nicht, dass das hinterher so aussieht wie der Poststadl in Erding.“ Objekt des Entsetzens im Bockhorner Gemeinderat ist das geplante Baugebiet südlich der Benno-Scharl-Straße, also der Bundesstraße 388, in Grünbach. Diese grenzt im Norden direkt an das Areal, der Verkehr dort sorgt naturgemäß für viel Lärm.

Deshalb präsentierte die Gemeindeverwaltung nun einen Planentwurf, der entlang der Bundesstraße aus Lärmschutzgründen eine sogenannte Riegelbebauung vorsieht – quasi eine Art Schutzwall für diejenigen, deren Häuser mehr in Richtung zur Ortsmitte liegen. An der Einmündung zur Graf-Seinsheim-Straße soll schließlich das neue Feuerwehrhaus entstehen. „Für das neue Planungsgebiet wurden ein Schallschutzgutachten und eine artenschutzrechtliche Untersuchung veranlasst“, erläuterte Bürgermeister Lorenz Angermaier dem Ratsgremium.

Baugebiet Grünbach: Bebauungsplan an Gutachten angepasst

Um einen bestmöglichen Schutz gegen den Lärm der B 388 zu erreichen, sei der Entwurf dieses neuen Bebauungsplans dann an die Ergebnisse des Gutachtens angepasst worden. Eine Riegelbebauung könnte nun, letztlich als meterhohe Mauer zur Straße hin, den Verkehrslärm merklich mindern.

Der Nachteil liegt in der Optik, daher der Vergleich mancher Räte mit dem Poststadl-Bauwerk an der Taufkirchener Kreuzung in der Großen Kreisstadt. Jedoch glaubt die Bockhorner Verwaltung, hier in Grünbach auf der Südseite dieses Bauwerks genügend attraktive Eigentums- und Sozialwohnungen anbieten zu können.

Baugebiet Grünbach: Massigkeit soll genommen werden

Dass diese gut 100 Meter lange „Mauer“ an zwei oder drei Stellen unbedingt unterbrochen werden sollte, um dem Bauwerk etwas von seiner Massigkeit zu nehmen, fand als Vorschlag einiger Räte durchaus den Gefallen der Mehrheit. Edeltraud Kaiser (FWG) etwa gab klar zu verstehen, dass die Zukunft des Wohnens sowieso nicht mehr nur in der Einzelhaus-bebauung liegen könne. Ihre Fraktionskollegin Annelie Hinterwimmer sprach sich dafür aus, das Bauwerk zur Straßenseite hin unbedingt mit Grün zu bepflanzen.

Franz Auer jun. (CSU) plädierte auch für Ladengeschäfte und „stilles Kleingewerbe“, in diesem Gebiet, das als Mischgebiet ausgewiesen ist. Parteifreund Bernhard Stein schließlich möchte, bevor ein Vorstoß in Richtung landkreiseigener Wohnungsbaugesellschaft als möglicher Träger unternommen wird, ein Konzept dafür erklärt bekommen. Und Klaus Oehm (Grünbacher Liste) stellte die Frage, inwiefern denn Anwohner auf der gegenüber liegenden Straßenseite beeinträchtigt sein könnten: „Der Lärm prallt an dieser Riegelbebauung sicher ab und strahlt dann auch Richtung Norden aus.“

Grünbach: Neuer Standort für die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Grünbach ist von dieser Bebauung nicht betroffen. Sie bekommt einen idealen Standort direkt an der Schnittstelle zwischen B 388 und Graf-Seinsheim-Straße. So können die Rettungsfahrzeuge schnell zum jeweiligen Einsatzort gelangen. Selbstverständlich bekommt die Wehr auch größere Räumlichkeiten. Bisher hatte sie nur ein viel zu kleines Gerätehaus neben der Kirche mitten im Ort.

Entfallen wird ein ursprünglich geplanter Wendehammer in der neuen Siedlung, denn der Besitzer des Grundstücks möchte nicht, dass sein Flurstück in den neuen Bebauungsplan aufgenommen wird. Wie jeder Bebauungsplan liegt demnächst auch dieser im Bockhorner Rathaus zur Einsichtnahme aus. Dann können sich Behörden, Organisationen und Anlieger dazu äußern, können mögliche Ängste, Bedenken oder Ergänzungswünsche vorbringen.

Gemeinderat: Entscheid mit einer Gegenstimme

Gemeinderat Oehm indes, der in der Nachbarschaft dieses neuen Baugebiets wohnt, hat seinen Unmut bereits in der Sitzung kundgetan. Als einziger stimmte er dem neuen Bebauungsplanentwurf nicht zu.

