Ein Apotheker an der Spitze des ÖDP-Kreisverbands

Wolfgang Reiter neuer Vorsitzender

von Markus Schwarzkugler schließen

Der ÖDP-Kreisverband hat sich an der Spitze neu formiert. Apotheker Dr. Wolfgang Reiter ist in der Kreisversammlung in Riedersheim zum Nachfolger von Stephan Treffler gewählt worden. Dieser hat seinen Posten aus zeitlichen Gründen abgegeben.