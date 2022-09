Geschäftsführer, Gemeinderat, fünffacher Familienvater: Trauer um den Maierklopfener Konrad Renner

Von: Friedbert Holz

Teilen

Konrad Renner ist im Alter von 84 Jahren verstorben. © privat

Er war weit über seinen Wohnort hinaus bekannt und beliebt, hat sich politisch und gesellschaftlich engagiert und diente mit seiner Arbeit der heimischen Landwirtschaft: Vor kurzem ist Konrad Renner aus Maierklopfen im Alter von 84 Jahren verstorben.

Maierklopfen – Geboren wurde er als jüngstes von sieben Kindern auf dem elterlichen Anwesen im Weiler Windshub bei Walpertskirchen. Von seinen Geschwistern leben nur noch Bruder Josef, der mit seiner Familie den Hof betreibt, sowie Schwester Resi. Vor einigen Jahren sind jedoch bereits seine Schwestern Rosa, Ulla und Mariele sowie sein Bruder Anton gestorben.

Renner, der in Walpertskirchen die Volksschule besucht hatte, wechselte zunächst auf die Landwirtschaftliche Berufsschule dort und später auf die Landwirtschaftliche Fachschule in Erding, bevor er zurück auf den Hof seiner Eltern ging und dort zwei Jahre arbeitete. 1963, im Alter von 25, wechselte er aber seine Berufsziele grundlegend: Er begann als Angestellter bei der Raiffeisenbank Walpertskirchen, besuchte von 1967 zusätzlich die Abendschule in München, wo er sich zum Bankkaufmann ausbilden ließ. So kam er denn zur Raiffeisenbank nach Pastetten und 1969 schließlich im gleichen Bankinstitut nach Bockhorn. Hier blieb er bis zu seinem Vorruhestand 1996, zuletzt war er Geschäftsführer und Vorstandsmitglied. Außerdem kümmerte sich Renner viele Jahre als Manager um das Raiba-Lager in Bockhorn.

1970 heiratete er seine erste Frau Hermine, die aber nur sieben Jahre später verstarb. Aus dieser Ehe stammen die Söhne Konrad (49) und Markus (45). 1985 heiratete er dann seine zwölf Jahre jüngeren Frau Irmgard. „Meine Schwester hatte Konrads Bruder geheiratet, daher kannte ich ihn schon längere Zeit“, erinnert sich die Witwe, die damals als Büroangestellte in München arbeitete. Auch sie bekam Kinder: die drei Söhne Thomas (35), Christian (33) und Andreas (31). Mittlerweile haben sich aus den fünf Söhnen auch fünf Familien gebildet, und so gehören schon sechs Enkelkinder zur großen Verwandtschaft.

Renner war Mitglied der Freien Wähler in Bockhorn und saß von 1978 bis 1984 und von 1990 bis 2002 im Gemeinderat, vertrat von 1996 bis 2002 als Verbandsrat die Interessen des Wasserzweckverbands Erding-Ost. Damit aber noch nicht genug, er war zudem Mitglied im Krieger- und Soldatenverein Hörgersdorf und bei der Freiwilligen Feuerwehr Eschlbach.

„In seiner oftmals knappen Freizeit“, berichtet seine Frau, „ging er gerne mit den Kindern in Erding zum Kronthaler Weiher oder machte Ausflüge mit dem Bus. Auch kümmerte er sich liebevoll um seine Rosen und den Gemüseanbau im Garten, und er verfolgte gespannt Motorsport-Serien im Fernsehen, von der Formel 1 bis zum Speedway. Sehr wichtig war ihm aber auch seine allmorgendliche Zeitungslektüre – dafür ließ er sich immer viel Zeit.“