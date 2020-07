Starke Bauernmarkt-Premiere in Bockhorn - Kommt jetzt ein eigener Verein?

Viel war los am Samstagvormittag beim Bauernmarkt in Bockhorn. Auf dem Foto ist der gut besuchte Gemüsestand der Familie Stemmer aus Niederding zu sehen.

Mit vollen Einkaufskörben ging es wieder nach Hause: Gut angenommen haben die Bürger am Wochenende den ersten offiziellen Bauernmarkt der Gemeinde Bockhorn auf dem Rathausplatz. 14 regionale Anbieter und heimische Direktvermarkter boten an zwölf Ständen von 8 bis 12 Uhr vor Ort ihre frischen Lebensmittel zum Kauf an. Damit hat die Wahlkampf-Idee der FWG Bockhorn beste Chancen, sich künftig als Dauereinrichtung mit einem Marktsamstag zu etablieren.