Ex-Schüler haben das Feiern nicht verlernt: Viel los beim vlf-Ball in Kirchasch

Von: Markus Schwarzkugler

Viel Tanz und Ratsch: Im Bauer-Saal war beim vlf-Ehemaligenball in Kirchasch mächtig was los. © Roland Albrecht

Schätzspiel mit Weißbier-Humpen, gute Musik und viel Tanz: Beim traditionellen Ehemaligenball des Vereins für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) im Gasthaus Bauer in Kirchasch war ganz schön was los.

Kirchasch – Die ehemaligen Landwirtschaftsschüler erfreuten sich an der Band Boazn-Royal. „Die Tanzfläche war ein sehr stark frequentierter Platz, und auf die Speisen aus der Karte des Gasthauses folgte ein Buffet mit selbstgebackenen Kuchen und Schmalzgebäck der Bäuerinnen und der Damen der Hauswirtschaftsschule“, berichtet der Erdinger vlf-Vize Robert Grimm.

Und es war Augenmaß gefragt, als das Orga-Team ein Drei-Liter-Weißierglas mit Körnern füllte, im Look eines hellen Weißbiers. Geschätzt werden musste, wie viele Körner denn in den Humpen hineinpassen. Dabei gab es Preise zu gewinnen, die im Eintrittsgeld ebenso enthalten waren wie Sektempfang, Kaffee und Kuchen.

Der erste Preis, gesponsert von Landtechnik Fehlberger in Pretzen, gewann Thomas Kressierer: einen Wellness-Gutschein über 250 Euro im Bayerischen Wald. Den zweiten Preis hatte der Biohof Lex in Emling gestiftet: einen Präsentkorb mit Produkten aus seinem Sortiment. Lukas Schweiger gewann ihn. Am drittbesten geschätzt hatte Stefan Buchmann, der sich damit passenderweise einenHumpen vom Erding Weißbräu sicherte.

Bis tief in die Nacht erfüllte die Band noch Musikwünsche. „Man kann sagen, dass es nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder ein toller Ball in bayerischer Tracht mit vielen jungen und junggebliebenen Gästen war“, bilanzierte Grimm.