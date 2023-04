40 Jahre Aquaterra: Die feiernden Fisch-Fachmänner

Von: Friedbert Holz

Fachkundige Einblicke in die Aquarien-Welt gab Aquaterra-Vize Reinhard Huber (l.) den Besuchern, darunter auch Bürgermeister Lorenz Angermaier (r.). © Roland Albrecht

Malawi-Fische, Barsche, Skalare oder Wasserschnecken? Die Aquarienfreunde von Aquaterra wissen immer Rat. Jetzt haben sie ihren 40. Geburtstag gefeiert.

Kirchasch – Wenn es um Aquaristik geht, also um die Pflege eines Aquariums und die Lebewesen darin, ist der Verein Aquaterra Erding die wichtigste Adresse, nicht nur im Landkreis. Seit jetzt 40 Jahren wird ein Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten im Bereich der Süß- und Seewasseraquarien für Warm- und Kaltwasser-Fische angeboten. Zudem gibt es jeden dritten Sonntag im Monat eine Zierfisch- und Pflanzentausch-Börse im früheren Saal des Gasthauses Bauer, wo am Sonntag nun auf den Tag genau der runde Geburtstag gefeiert wurde.

„Unsere erste Versammlung war im Dezember 1982“, erinnert sich Hermann Ernst, Geschäftsführer und Gründungsmitglied. Nach dem Eintrag ins Vereinsregister erfolgte die Gründung am 16. April 1983, damals wie heute hatte der Verein 38 Mitglieder. Weil zu dieser Zeit noch viele Freunde von Fischen und anderen kleinen Wassertieren aus dem Fliegerhorst stammten, gab’s eine ziemliche Fluktuation, auch wurde mehrfach das Vereinslokal gewechselt. Seit vielen Jahren aber trifft sich der Verein nun im Kirchascher Gasthaus, „das uns weder Miete, Strom oder Wasser berechnet“, freut sich Vorsitzender Rudi Müller – immerhin sind pro Börsentag davon 350 Liter nötig.

Im früheren Saal des Gasthauses, der über eine kleine Treppe zu erreichen ist, stehen dann rund 20 gläserne Becken. Dort tummeln sich vor allem kleine Fische zum Tausch oder Verkauf, vorwiegend Barsche, Labyrinth-Fische, Guppies oder auch Skalare. „Alle Fische, die hier bei uns anzutreffen sind, stammen entweder aus der Zucht unserer Mitglieder oder von Tausch-Kunden, es handelt sich ausschließlich um Warmwasser-Zierfische, ein gewerblicher Verkauf ist strengstens verboten“, erklärt Müller.

Ein großer Vorteil für die Aquaterra-Mitglieder liegt darin, dass sie die Becken stehen lassen können, kein kräftezehrender Auf- und Abbau ist nötig, lediglich die „lebenden Inhalte“ sind mitzubringen. Müller, gelernter Maschinenbautechniker und Aquarianer seit seiner Jugend, führt den Verein seit nun zehn Jahren, ist selbst seit 2004 Mitglied und erinnert sich an sein erstes großes Aquarium, das er einst zu Weihnachten bekam – „es war damals mehr ein Verlegenheitsgeschenk“.

Zusammen mit dem Verein hat er schon viele themenbezogene Ausflüge erlebt, etwa nach Hellabrunn. „Dabei haben wir eine junge Tierpflegerin kennengelernt, die jetzt auch Mitglied bei uns ist, obwohl sie ein ganz artfremdes Tier favorisiert: die Stabschrecke.“ Der Verein war auch schon bei großen Börsen, etwa in Friedrichshafen, hat längst Mitglieder aus ganz Ober- und Niederbayern. Einmal, so Müller, sei auf Einladung des Vereins auch ein besonderer Züchter dabei gewesen, der nur für arabische Scheiche Fische züchtet. „Da sind Exemplare dabei, die bis zu 60 000 Euro kosten. Der günstigste Fisch, den er uns vorführte, hatte einen Preis von 500 Euro – dafür fand sich aber kein Kunde, denn unsere Börsenpreise liegen meilenweit darunter“, erzählt Müller schmunzelnd. Der Verein sei zwar finanziell „gut situiert“, doch die monatliche Aquaterra-Börse richte sich vorwiegend an Aquarianer, die preiswerte Fische oder andere Wassertiere suchen oder tauschen.

Der Verein hat Spezialisten in seinen Reihen: So kennt sich etwa Franz Linseisen mit Malawi-Fischen sehr gut aus, Christian Lange gilt als Spezialist für Wasserschnecken, und Reinhard Huber ist Experte für Gartenteiche und deren Fisch-Besetzung. „Wir sind der einzige Verein in ganz Deutschland, der, seit vier Jahren, eine Gartenteich-Börse betreibt. Gerade hier herrscht vor der Sommerzeit großer Andrang, denn unser zweiter Vorsitzender kennt sich nicht nur sehr gut mit den in Frage kommenden Kaltwasser-Fischen aus, er kann auch wertvolle Tipps zum Anlegen von Teichen geben.“

Wie viele andere Vereine hat Aquaterra Nachwuchssorgen, das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt weit jenseits der 50. „Vor allem Jugendliche würden wir gerne bei uns begrüßen“, wirbt Müller, „bei 22 Euro Mitgliedsbeitrag kann Geld kein Hindernis sein“. Zum Runden schaute auch Bürgermeister Lorenz Angermaier vorbei, für alle Besucher gab es ein Begrüßungsgeschenk sowie ein Los. Wer Glück hatte, konnte bei der Tombola noch Gutscheine abstauben. Für alle Freunde von Fischen und Aquarien war der Besuch eh ein Gewinn.