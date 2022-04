Kirchascher Feuerwehr freut sich über Frauenpower

Geehrt (hi., v. l.): Willi Vogl (Kreisbrandrat), Martin Rauch (2. Kommandant), Georg Maier (40 Jahre), Jennifer Oberle (10), Anton Schön (10), Hubert Strasser (Vorsitzender), Georg Mesner (Ehrenmitglied), Josef Vieregg (Kommandant), Manfred Schwinghammer (2. Vorsitzender); (vo., v. l.) Lorenz Angermaier (Bürgermeister), Stefan Gartner (20), Celina Oberle, Stefan Schwinghammer, Maxi Brandmeir, Monika Ernst, Katrin Strasser (alle 10), Hans Schreiner (Altbürgermeister). © Daniel Georgakos

In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kirchasch herrschte im Gasthaus Bauer beste Stimmung. Der Vorstand bleibt personell im Kern bestehen.

Kirchasch –Besonders stolz ist man auf die Jugendausbildung und Frauenpower im Verein. Vorsitzender Hubert Strasser freute sich über die Teilnehmerzahl: „Ich hätte nicht gedacht, dass an einem Montagabend so viele hier sind.“ Insgesamt 50 wahlberechtigte Mitglieder waren gekommen.

Strasser berichtete von vier neuen Mitgliedern, die im vergangenen Jahr den Feuerwehrdienst aufgenommen hätten. Die Wehr zählt nun 222 Mitglieder, davon sind 57 aktiv und 165 passiv. Der Rückblick auf das Jahr 2021 fiel knapp aus, denn im ersten Halbjahr war aufgrund der Corona-Situation nichts los. Positiv in Erinnerung blieb Strasser die Hochzeitsfeier von Andre Zierer, bei der die Feuerwehr ein Schlauchspalier für das Brautpaar organisierte. Das traditionelle Schlachtschüsselessen am 31. Oktober soll in diesem Jahr reformiert werden. Grund dafür ist die magere Besucherzahl 2021.

Finanziell musste die Feuerwehr ein Minus hinnehmen. Kassier Nikolaus Widl berichtete von Ausgaben in Höhe von 7857 Euro. Die Einnahmen beliefen sich auf 4503 Euro. Das Sparkonto der Feuerwehr schrumpfe dadurch – „dank Corona“, so Widl – auf gut 31 000 Euro. Kassenprüfer Georg Mesner, der das Amt seit über 30 Jahren ausübt, bestätigte die einwandfreie Führung der Kasse.

Laut Bedarfsplan muss ein Mehrzweck-Ersatzfahrzeug angeschafft werden. Aktuell befinde sich die Feuerwehr in der Sichtungsphase. „Wir haben den gleichen Arbeitskreis gebildet, der sich schon in der Vergangenheit bewährt hat“, erklärte Kommandant Josef Vieregg.

Der Vorstand (hi., v. l.): Martin Rauch (2. Kommandant), Katharina Rieger (2. Schriftführerin), Matthias Wunderlich (Schriftführer), Nikolaus Widl (Kassier); (vo., v. l.): Bürgermeister Angermaier, Hubert Strasser (Vorsitzender), Manfred Schwinghammer (2. Vorsitzender), Josef Vieregg (Kommandant). Es fehlt Alexander Schwinghammer (2. Kassier). © Daniel Georgakos

Ihm zufolge haben die aktiven Feuerwehrler einen Altersdurchschnitt von 34 Jahren. „Wir waren schon mal jünger“, scherzte er. Kreisbrandrat Willi Vogl nahm das zum Anlass für eine persönliche Weisheit: „Ich sage immer: Die Jüngeren haben vielleicht schnellere Beine, aber die Älteren kennen dafür alle Abkürzungen.“ Außerdem müsse die Feuerwehr „durchwachsen sein, wie ein Wammerl.“

Stolz ist Vieregg auf die von der Gemeinde angebotenen Lehrgänge, die von den Jugendlichen gut besucht würden. Auch das Engagement der „Kirchascher Frauenpower“ – sieben sind Aktive – lobte er. Zu 16 Einsätzen musste die Wehr 2021 ausrücken. Für die meisten Einsätze ernteten Manfred Schwinghammer (12), Andre Zierer und Johannes Bals (jeweils 11) großen Applaus.

Bei den Neuwahlen lautete die Devise: aus Alt mach Neu. Strasser und sein Vize Manfred Schwinghammer wurden ebenso wie Nikolaus Widl (Kassier) und Alex Schwinghammer (2. Kassier) wiedergewählt. Die Aufgabe des Schriftführers übernimmt erneut Matthias Wunderlich, der künftig von 2. Schriftführerin Katharina Rieger unterstützt wird.

Ehrungen gab’s auch noch. Für zehn Jahre aktiven Dienst geehrt wurden Anton Schön, Monika Ernst, Celina Oberle, Jennifer Oberle, Katrin Strasser, Stefan Schwinghammer und Maxi Brandmeir. Für 20 Jahre bekamen Michael Holup, Johannes Bals und Stefan Gartner Auszeichnungen. Für 40 Jahre erhielt Georg Maier ein Geschenk der Gemeinde. Wegen ihrer langjährigen Vereinstreue wurden Georg Mesner und Franz Baumgartner zu Ehrenmitgliedern befördert.