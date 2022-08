Die beste Art der Nachwuchs-Werbung: Großer Aktionstag der vier Bockhorner Feuerwehren begeistert die Kinder

Für die Jugend einiges geboten

Von Friedbert Holz schließen

Einmal ganz genau erfahren, was bei der Feuerwehr so abläuft, einmal selbst mit den vielen Gerätschaften hantieren, eine Mitfahrt im roten Löschfahrzeug bei zuckendem Blaulicht erleben: Welcher Junge, welches Mädchen würde da nicht gerne sofort mitmachen? Am Wochenende boten die vier Feuerwehren der Gemeinde aus Bockhorn, Eschlbach, Grünbach und Kirchasch bei einem großen gemeinsamen Aktionstag Kindern die Gelegenheit, ihre Neugierde zu befriedigen.

Bockhorn – Rund zwei Dutzend kamen dann auch zum kleinen Gerätehaus nach Grünbach, wo sie von Gruppenführer und Jugendwart Andreas Melerowitz in vier Gruppen eingeteilt wurden. Die erste marschierte direkt los zu einer Art Schnitzeljagd, bewaffnet mit einem Funkgerät: „Ihr dürft nun nach fünf Punkten im Ort suchen, wo sich jeweils eine Station befindet. Dort sollt ihr euch einen Buchstaben merken, zusammen ergibt das dann ein Lösungswort“, erklärte Melerowitz. Hilfe gab es über Funk von einem Feuerwehrmann, der bei Unklarheiten weiterleitete. Als Lohn an der letzten Station fand sich schließlich eine Schatzkiste, darin Gummibärchen für alle.

Eine weitere Gruppe durfte ein Löschfahrzeug besteigen, die Fahrt ging nach Bockhorn. Dort hatte die Jugendfeuerwehr ein Schrottauto im Hof postiert: Wie im Ernstfall sollten Türen mit einem Spreizer herausgehebelt werden, um die Insassen zu retten. Zwei Mädchen aus der Nachwuchs-Truppe zeigten den staunenden Kindern, wie so etwas professionell geht: „Erst muss die Fensterscheibe mit Paketband beklebt werden, damit das Glas beim Eindrücken nicht zu sehr splittert. Dann erst wird der hydraulische Spreizer angesetzt, bis die Tür abfällt.“ An dieser Station lernten die Kinder nicht nur, welche Ausstattung ein Feuerwehrauto mit sich führt, sie durften auch mit Spritzen Tennisbälle von Pylonen schießen – eine Riesen-Gaudi.

+ Mit dem Wasserschlauch sollten die Kinder Tennisbälle von Pylonen spritzen. © Roland Albrecht

Fast nur um Spaß ging’s auch auf dem Platz vor dem Kirchascher Feuerwehrhaus. Dort hatten die Jugendfeuerwehrler einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut: Es galt, mit einem Feuerwehrhelm Wasser zu schöpfen und damit zu einer anderen Station zu gelangen, ohne das kostbare Nass zu verschütten. Dabei musste über ausgerollte Schläuche balanciert werden, eine Sitzbank dazwischen fungierte als Hürde. Auch in Eschlbach konnten Geräte begutachtet werden, und zum Abschluss ging’s zurück nach Grünbach. Dort warteten bereits Limo und Grillgut auf die hungrigen und durstigen Feuerwehr-Entdecker, die noch einige Fragen beantwortet bekamen. Der Lohn für die Wehr: strahlende Augen nach so vielen Erlebnissen – vielleicht die beste Werbung für Helfer-Nachwuchs.