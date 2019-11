Segen für zweimal 300 PS

Feuerwehren Bockhorn und Kirchasch

Nachdem die Freiwilligen Feuerwehren Kirchasch und Bockhorn je ein neues Löschfahrzeug bekommen haben (wir berichteten), wurden die beiden HLF 20 am Sonntag feierlich gesegnet. Nach einem Gottesdienst in der Kuratiekirche Kirchasch für verstorbene Feuerwehrleute und einem gemeinsamen Mittagessen versammelten sich rund 300 Gäste am nahe gelegenen Feuerwehrhaus.