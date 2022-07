Freie Wähler Kreis Erding: „Beruf Pfleger moderner machen“

Von: Bernd Heinzinger

Ehrung für ehemalige Würdenträger der Freien Wähler (v. l.): Siegfried Fischer, Johann Schreiner, Benno Zierer (Landtagsmitglied), Maria Grasser (Kreis-Geschäftsführerin), Doris Minet, Ullrich Gaigl (Kreisvorsitzender), Georg Els und Peter Deiml. © Bernd Heinzinger

Bei der Jahreshauptversammlung ihres Kreisverbands Erding fordern die Freien Wähler bessere Bedingungen im Gesundheitswesen. Ehemalige Würdenträger wurden geehrt.

Kirchasch – Etwa 30 Gäste begrüßte Vorsitzender Ullrich Gaigl zur Jahreshauptversammlung der Freien Wähler im Landkreis Erding im Kirchascher Gasthof Bauer. Endlich war Gelegenheit, um bei der Kommunalwahl 2020 ausgeschiedene Parteifreunde freuen.



Lob im Gepäck hatte Gaigl für die Bundestagskandidatin Birgit Obermaier, die 2021 den Einzug ins Parlament zwar deutlich verpasste, aber dennoch ein bemerkenswertes Ergebnis erzielt hätte: „Ich danke dir für dein Engagement. Deine Stimmenanzahl spricht für die gute Arbeit der Freien Wähler.“



Viele Veranstaltungen gab es seit der vergangenen Versammlung nicht, sagte der Vorsitzende. Informativ sei eine Klausur im Oktober 2021 gewesen: „Dort beschlossen wir, die Fraktionssitzungen zu den Ortsvereinen verlegen.“



Gaigl warb um das Engagement der Mitglieder. Die nächste Landtagswahl komme schnell: „Dafür werden wir, so Gott will, gute Kandidaten haben.“ Auch die Kommunalwahlen 2026 hatte Ullrich Gaigl im Blick. Bereits jetzt müsse Vorarbeit geleistet werden, um die Listen voll zu bekommen: „Bei Problemen sind wir gerne vor Ort.“



Kassierer Christian Büchlmann hatte nur wenige Zahlen vorzubringen. Bei Ausgaben von 160 Euro und Einnahmen von rund 1 700 Euro gab es einen Gewinn von gut 1 500 Euro zu verzeichnen. Der Finanzstand stieg damit auf rund 5 300 Euro – Geld, das man vor allem für die kommenden Wahlkämpfe brauche.



Aus dem Bezirkstag berichtete Maria Grasser. Interessant wäre vor allem die vorige Sitzung bezüglich der Kliniken des Bezirks gewesen. Künftig könnte die Dokumentenflut weniger werden, die Krankenhäuser könnten mehr freie Hand bei der Behandlung der Patienten bekommen. Dafür müsse der Paragraf 64b des Sozialgesetzbuches auch in Bayern zum Tragen kommen: „Noch wehren sich Teile der Politik und die Kassen. Bis 2026 soll es aber in Kraft treten“, sagte Grasser. Vor allem das Pflegepersonal würde dadurch entlastet, erläuterte Grasser, weil nicht mehr der Hauptteil der Arbeit in die Dokumentation investiert werden müsste.



Mit dem Gesundheitswesen befasst sich auch der Kreistag immer wieder, sagte Georg Els in seinem Bericht. Der Umbau des Erdinger Krankenhauses bedeute eine große Investition mit aktuell geschätzten 35 bis 40 Millionen Euro. Els betonte aber: „Das Krankenhaus kann noch so modern sein. Wenn du nicht das passende Personal hast, hilft das nichts.“



Auch der Landkreis habe diesbezüglich große Probleme: „Die Frage lautet, wie man das Berufsbild des Pflegers moderner machen kann, damit es eine bessere Anerkennung bekommt.“ Das sei eine der wichtigsten Aufgaben in den kommenden Jahren. Der ÖPNV oder der Ausbau der B15 und der Nordumfahrung wären weitere Punkte, über die im Kreistag derzeit eifrig diskutiert werde.



Der Freisinger Landtagsabgeordnete Benno Zierer, der auch für seinen Betreuungslandkreis Erding zuständig ist, erzählte von der bayernweiten Arbeit der Freien Wähler. Sie würden sich für Klimaneutralität einsetzen. Zierer äußerte in der Versammlung einen besonderen Wunsch: „Dass der Markus Söder einmal durch die Tür kommt und sagt, die dritte Startbahn brauchen wir nicht.“



Über Ehrungen durften sich nach den vergangenen Kommunalwahlen aus dem Amt geschiedene Bürgermeister freuen: Siegfried Fischer (Ex-Bürgermeister Isen), Johann Schreiner (Ex-Bürgermeister Bockhorn), Doris Minet (ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin Dorfen), Georg Els (Ex-Bürgermeister Forstern) und Peter Deiml (Ex-Bürgermeister Langenpreising) bekamen für ihr langjähriges Engagement Präsente überreicht.

