Große Ehre für eine Schützin aus Leidenschaft

Bezirksschriftführerin Gabriele Gams vom Herzog für Verdienste ums Schützenwesen geehrt

Von Markus Schwarzkugler

Seit 35 Jahren setzt sich Gabriele Gams aus Grünbach (Gemeinde Bockhorn) unermüdlich und ehrenamtlich für das Schützenwesen ein. Nun erhielt sie - auch noch in einem Schloss und aus den Händen eines Herzogs - eine Ehrung, die nicht viele Schützen erhalten.

Grünbach – Schützen schießen scharf, das ist bekannt. Gabriele Gams hat aber neben der Sportwaffe einen weiteren Abzug, den sie mit den Fingern regelmäßig, sogar noch viel öfter, betätigt: die Computertastatur. Viele Tausende Zeitungszeilen – wir versuchen an dieser Stelle erst gar nicht, auch nur annähernd nachzuzählen – hat sie alleine in unserer Zeitung mit ihren Berichten aus dem Schützensport als freie Mitarbeiterin gefüllt. Das ist aber nur ein Teil ihres jahrzehntelangen Engagements für ihren Herzenssport. Nun wurde die Grünbacherin mit einer hohen Auszeichnung bedacht – dem Protektorabzeichen in Gold des Bayerischen Sportschützenbunds (BSSB), das sie dazu noch in einem Schloss und aus den Händen eines Herzogs in Empfang nehmen durfte.

„Das Abzeichen in Silber kann quasi jeder kriegen, für Gold muss man vorgeschlagen werden“, erzählt die 58-Jährige. Dass der Schützenbezirk Oberbayern genau das bei ihr getan hatte, wusste sie nicht – bis die Einladung zur Ehrung im Schloss Nymphenburg im Briefkasten lag. „Ich war total perplex und sprachlos. Die Freude war ganz groß“, sagt Gams. „Denn ich hätte nicht gedacht, dass ich für das Abzeichen in Gold schon in Frage kommen würde.“ Schützenmeister oder gar Gauschützenmeister mit jahrzehntelangem Wirken, klar. Aber sie selbst? Gams war überrascht.

Muss sie aber nicht groß sein, bei all ihren Verdiensten um das bayerische Schützenwesen. Gams, aktuell Bezirksschriftführerin, wurde im Beisein ihres Ehemanns Gottfried als eine von nur zwei Personen des Bezirks und von insgesamt nur 13 Schützen aus dem Freistaat von Herzog Franz von Bayern ausgezeichnet. Die Ehrung findet einmal im Jahr statt.

„Das war ein super Ambiente im Schloss – ein Raum mit alten Möbeln, Bildern, viel Porzellan und Hirschgeweih an der Wand. Wie man’s vom Adel kennt“, sagt Gams, die auch vom 89-jährigen Herzog schwärmt. „Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Er hat es sich nicht nehmen lassen, jeden mit persönlichen Worten zu ehren.“ Er habe sich bei ihr bedankt, dass sie seit Jahrzehnten so engagiert sei und dabei auch angesprochen, wie schwierig es heutzutage für Vereine und Verbände ist, so engagierte Personen zu finden. „Ob das schon immer alles Spaß macht, wenn man so viel zu tun habe, hat er mich gefragt. Ich habe ihm geantwortet, dass ich’s ohne Freude nicht machen würde“, erzählt Gams schmunzelnd.

Die Laudatio hielt Landesschützenmeister Christian Kühn, und der hatte einiges vorzulesen. Die Grünbacherin ist seit 1986 Mitglied im BSSB, damals in ihrem Heimatverein Adlerhorst Grünbach. In dem Ort in der Gemeinde Bockhorn lebt Gams seit 1976, sie stammt aus dem niederbayerischen Arnstorf bei Eggenfelden. Nach der Adlerhorst-Auflösung wechselte sie zu Waldesruh Rappoltskirchen. Gams ist aber auch bei Jennewein Mauggen und Reichsadler Kirchasch aktives Mitglied.

Seit 1987 war und ist Gams ehrenamtlich tätig als Vereinsschriftführerin, Sportleiterin und Schatzmeisterin. Im Gau Erding wurde sie 1995 zur Gauschriftführerin gewählt, was sie bis 2007 war. Von 2013 bis 2017 war sie 3. Gauschützenmeisterin. Neben ihrer Aufgabe als Gaureferentin Presse seit 1995 übernahm sie von 2007 bis 2019 die Rundenwettkampf-Leitung im Gau und ist seit 2020 Gaureferentin fürs Auflage-Schießen. 2015 wurde sie Bezirksschriftführerin, was sie bis heute ist.

Um nochmal den Adelsjargon zu bemühen: Gams gilt als „Hoffotografin“ bei oberbayerischen Bezirksmeisterschaften, bei denen sie jeden einzelnen Tag präsent ist. Zudem arbeitet sie seit Jahren auch bei der bayerischen Meisterschaft engagiert mit.

Man könnte – etwas martialisch – sagen: Die Sportwaffe (oder eben wahlweise die Tastatur) wurde ihr schon in die Wiege gelegt. Damit irrt man aber: „Ich bin relativ spät dazugekommen mit Anfang 20“, erzählt Gams und erinnert sich noch gut: Es war die Fahnenweihe 1986 der Adlerhorst-Schützen. „Da war ich Fahnenbraut. Das war eigentlich ganz lustig, also bin ich beim Schützensport geblieben.“

Nur ein Jahr später wurde sie im Verein erstmals zur Schriftführerin gewählt. „Weil ich im Büro, damals noch im Finanzamt, beschäftigt war, dachten sie wohl: Wenn man am Schreibtisch arbeitet, kann man auch Schriftführer machen“, sagt die sympathische Grünbacherin lachend. Seit 2003 arbeitet die Mutter einer erwachsenen Tochter, Anna, in der Gemeindeverwaltung im Bockhorner Rathaus.

Gams schreibt zwar viel über andere Schützen, doch wie sieht’s mit ihrem eigenen Zielwasser aus? „Naja, ich bin eine mittelmäßige Schützin“, gesteht sie. Zuletzt habe ihr der Rücken Probleme gemacht, weshalb sie schon ein paar Jahre nicht mehr geschossen habe. Doch aufgeben ist nicht: „Demnächst will ich mich vielleicht dem Auflage-Schießen widmen.“

Wenn sie neben Beruf, Familie und all ihren Ehrenämtern noch Zeit findet, kann man Gams beim Nordic Walking antreffen. „Und ich lese sehr gerne.“ Allerdings, was naheliegen würde, nicht nur Krimis, in denen scharf geschossen wird. „Es dürfen auch Klassiker oder seichte Liebesromane mit vorprogrammiertem Happy End sein“, sagt Gams. Muss ja nicht immer Nervenkitzel bis zum letzten Schuss sein.